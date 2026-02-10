> 美食 > 八曜和茶整單免費！春節八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰，紅心8整單八曜免費喝。

2026-02-10 17:40文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:八曜和茶
八曜和茶新春推出Lucky 8 撲克大挑戰，消費滿300元即可參加抽牌遊戲，最大獎整單免費，2026春節飲料控揪團挑戰免費喝八曜。

八曜喝茶整單免費喝！新春期間，八曜和茶在門市現場推出互動遊戲優惠，只要單筆消費滿300元，就能直接參加「Lucky 8 撲克大挑戰」，粉絲們點飲料可以立刻獲得一次抽牌機會，最大獎有機會整單免費，直接揪團在春節試手氣挑戰「免費喝八曜和茶」，再掀一波飲料話題。

八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰於2026/2/14-2026/2/22，全台門市同步展開。（攝影：張人尹）
▲八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰於2026/2/14-2026/2/22，全台門市同步展開。（攝影：張人尹）

八曜Lucky 8 撲克大挑戰 玩法一次看

這次八曜喝茶在2026/2/14-2026/2/22春節期間，推出「Lucky 8 撲克大挑戰活動」，只要於全台八曜和茶門市買飲料，單筆消費滿300元，即可獲得一次挑戰資格。門市夥伴會將整副52張撲克牌以扇形完整攤開，聽到指定口令後抽出一張卡牌，只要抽中數字8任何一張花色的撲克牌就算中獎，飲料控現場抽、現場領優惠。
▲八曜和茶新春推出Lucky 8 撲克大挑戰，消費滿300元即可現場玩遊戲抽牌。
▲八曜和茶新春推出Lucky 8 撲克大挑戰，消費滿300元即可現場玩遊戲抽牌。


四張Lucky 8對應不同獎項

整副撲克牌中4種花色、共4張的Lucky 8卡牌，分別對應不同獎項。抽中紅心8可享「整單免費」最大獎，抽中黑桃8可任選一款「BAHA周邊商品」免費送，若門市周邊已送完，則改送「草莓冰淇淋白奶茶」乙杯。抽中梅花8可獲得「茉心極韻白奶茶」或「八哈啾啾莓乙杯」，方塊8則可帶走「BAHA HCY時尚防水一杯袋」，獎項數量有限，送完為止，讓飲料控過年喝飲料也能試手氣。
▲八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰只要抽到8號牌即中獎，包含整單免費與多款獎項。（攝影：張人尹）
▲八曜和茶Lucky 8 撲克大挑戰只要抽到8號牌即中獎，包含整單免費與多款獎項。（攝影：張人尹）



八曜喝茶 Lucky 8 撲克大挑戰

活動期間：2026 年 2 月 14 日（六）至 2 月 22 日（日）
活動方式：單筆消費 滿 300 元，即可獲得 一次「Lucky 8 撲克大挑戰」參加資格，從52張鋪克牌中抽出一張牌，抽中數字8即可領取對應獎項。
活動獎項：
  • 紅心8：整單直接免費
  • 黑桃8：任選一個 BAHA 周邊商品（若門市周邊已送完，改送八曜｜哈根達斯（草莓冰淇淋白奶茶）乙杯）
  • 梅花8：送「茉心極韻白奶茶」或「八哈啾啾莓」乙杯（擇一）
  • 方塊8：送 BAHA HCY 時尚防水一杯袋乙個

飲料控春節必喝飲料新話題

