農曆新年腳步近了，準備紅包新鈔是台灣人過年的重要儀式感。2026年換鈔服務於2月9日開跑，僅限5天，快看這份攻略找出全台450個據點與避開人潮的祕訣。

隨著農曆春節進入倒數階段，家家戶戶除了採買年貨，準備紅包新鈔更是年前最重要的生活儀式感。2026年新鈔兌換服務於今日2月9日正式全面啟動，中央銀行今年特別協調8家金融機構，於全台超過450個據點同步開啟換鈔窗口。對於講求效率的現代人來說，如何在短短5天的黃金時段內，優雅且快速地換好象徵大吉大利的紅色百元新鈔，已成為社群討論度最高的話題。

▲紅包準備好了嗎！2026春節換新鈔2月9日正式起跑，這幾家銀行免排隊，ATM也能領新鈔。





掌握換新鈔時間與8大銀行地圖

根據中央銀行規劃，2026年換新鈔的法定服務時間為2月9日週一至2月13日週五，僅有短短5個營業日可以臨櫃辦理。此次參與的8家指定金融機構包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行以及中華郵政。為了讓民眾不再像無頭蒼蠅般尋找分行，央行特別推出Google Maps版本的「換新鈔地圖」，民眾只需透過官網或行動APP即可一鍵定位，快速找到離家最近的服務據點。其中，中華郵政在都會區設有專屬專櫃，偏遠地區則開放一般窗口受理，是覆蓋率最廣的換鈔首選。

台北富邦預約分流與台銀免排隊密技

今年各家銀行為了緩解人潮壓力各出奇招。台北富邦銀行率先宣布於2月9日同步開放全台分行換鈔，並創新導入LINE官方帳號「預約取號」服務，讓民眾在家就能先拿號碼牌，大幅縮短現場等候時間。而過往總是被視為排隊重災區的臺灣銀行，今年透過精準的人流管控與櫃檯增設，實測發現動線異常順暢，不少分行甚至無需排隊即可直接辦理。行庫主管建議，民眾若想避開人潮，除了利用數位預約系統，選擇非核心商圈的分行或中午過後的時段，通常能獲得更佳的服務體驗。

百元鈔限額規則與熱門面額注意事項

在換鈔額度方面，為了確保每位民眾都能領到象徵喜氣的紅包，最熱門的紅色100元新鈔每人限兌100張，總計1萬元。至於500元、1000元以及較罕見的200元、2000元面額，則會根據各分行的每日庫存狀況酌量供應。銀行專業人員提醒，若民眾有較大額度的新鈔需求，建議提前致電分行詢問庫存，或採取分批、分點的方式辦理。臨櫃時只需攜帶足額舊鈔，無需填單或出示證件，直接告知行員兌換需求即可，整體作業流程相當簡便。

24小時ATM也能領。隱藏版換鈔據點曝光

若無法在銀行營業時間前往，24小時不打烊的ATM則是最後的救星。中國信託將於2月11日至2月13日，在全台151間7-11門市的ATM提供限量新鈔提領服務。台新銀行則自2月9日起至2月17日止，於全台指定的新光三越、環球購物中心及大型全聯門市，設置可提領新鈔的自動櫃員機。對於平時工作繁忙的上班族而言，這些百貨與超市內的ATM據點，無疑提供了更具彈性的換鈔選擇。若不慎錯過這5天的黃金期，則需仰賴ATM碰運氣或轉向數位紅包轉帳，建議民眾務必把握時間完成兌換。

2026農曆春節新鈔兌換服務

活動時間： 2026年2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日

活動內容：

限額兌換： 最熱門紅色百元鈔每人限兌100張（1萬元），其餘面額依庫存酌量供應。

數位分流： 台北富邦銀行提供LINE預約取號服務，縮短現場排隊時間。

地圖搜尋： 央行結合Google Maps提供全台455個據點一鍵定位導航。

ATM加碼：

中國信託：2月11日至13日於151間指定7-11提供限量新鈔。

台新銀行：2月9日至17日於指定新光三越、環球購物中心、全聯提供新鈔ATM。

相關據點資訊：