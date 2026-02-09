萬華華西街必吃！台灣感性「珍果水果吧」現切水果盤、超濃果汁推薦。

來萬華華西街朝聖「珍果水果吧」，走進華燈初上復古場景，品嚐爆濃木瓜牛奶與南部味薑汁番茄，感受老台北最道地的水果派對。

走進萬華華西街的巷弄中，彷彿撥慢了時光指針，其中傳承超過50年的「珍果水果吧」，不僅是台北少見的古早味果汁店，更是知名偶像劇華燈初上的取景地。店門口由各色新鮮水果堆疊出的繽紛水果牆，與藍底黃字的復古招牌相映成趣，讓人一眼就難忘。無論是想品嚐高品質的現切水果盤，或是尋找在台北吃到南部特色薑汁蕃茄，這家老字號攤位「珍果水果吧」絕對是體驗老台北氛圍的首選清單。



▲必喝濃郁酪梨牛奶與木瓜牛奶，搭配現切季節綜合水果盤最對味。(攝影：鄭雅之)

▲華西街觀光夜市入口牌樓，有許多老字號美食等著大家探訪。(攝影：鄭雅之)





華燈初上同款復古水果店

「珍果水果吧」最引人注目的就是那座五顏六色的特製冰箱，裡面整齊排列著老闆親自去市場挑選的季節水果。走進店內，充滿年代感的桌椅散發出濃濃懷舊風情，讓人一秒回到過去。老闆余大哥堅持天天親自把關，只選最大、最新鮮的等級，因此每一口都能吃到果肉最純粹的香甜。這裡販售的品項非常多元，除了可以依照心情自由組合現打果汁、水果冰，更有許多饕客是專程為了那份充滿台式情懷的水果盤而來。



▲用繽紛新鮮水果擺在冰箱內，是超高人氣必拍台灣感性復古打卡點。(攝影：鄭雅之)





萬華在地日常的現切水果時光

這裡不只是觀光客的朝聖地，更是萬華在地人的生活日常。許多鄰居在平日下午，就會悠哉地過來點一盤現切水果，有西瓜、蕃茄、鳳梨、蘋果等選擇，若是選擇障礙可以選綜合水果盤，一次可以吃到7到10種的水果。大家專注地享受水果原味，快速吃完後就滿足地離開，展現出老街特有的灑脫節奏。這種充滿人情味的互動，讓水果店不再只是買賣的地方，更像是一個溫馨的街角客廳。



▲招牌必吃綜合水果盤，內含 7 到 10 種當季新鮮水果，高品質鮮甜多汁。(攝影：鄭雅之)





台北少見古早味薑汁番茄

此外，「珍果水果吧」也吃得到南台灣最經典水果「薑汁番茄」。老闆特別選用新鮮老薑加上獨門配方，將辛辣的老薑與糖、甘草粉融合。雖然跟南部常見的勾芡質地不太一樣，更顯清爽。當酸甜多汁的黑柿番茄遇上薑汁，這種看似奇特的組合，卻意外地平衡。只要吃過一次，就會深深愛上這種古早味，這也是讓許多老饕持續回訪的美味。



▲台北少見的南部口味「薑汁番茄」，甜鹹交織的獨門醬汁讓人一吃上癮。(台北市市場處提供)





萬華銅板價現打果汁推薦

除了水果盤之外，這裡的現打果汁更是許多在地人的心頭好。特別推薦必喝的木瓜牛奶，一杯只要70元，還有口感細緻如奶油般的酪梨牛奶也只要80元。每一杯果汁都喝得到最純粹且濃郁的果香滋味，完全沒有稀釋過的單薄感。與現在台北市區動輒破百元的連鎖果汁店或是精緻手搖飲相比，這裡的價位真的相對划算許多。在懷舊的店裡吸上一口濃郁果汁，這種簡單卻厚實的幸福感，是連鎖店絕對模仿不來的職人溫度。



▲銅板價現打濃郁果汁推薦，左為滑順酪梨牛奶、右為香醇木瓜牛奶。(攝影：鄭雅之)

▲萬華華西街 50 年老字號「珍果水果吧」，藍底黃字的復古招牌極具懷舊感。(攝影：鄭雅之)









萬華華西街夜市 珍果水果吧

地址： 臺北市萬華區華西街113攤

電話： 02 2308 9390

營業時間：12:00–23:30

公休日：星期四





珍果水果吧 必點推薦

木瓜牛奶 70 元

酪梨牛奶 80 元

招牌綜合水果盤 70元

古早味薑汁番茄 60元

