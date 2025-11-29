拜完月老就出發！萬華老城半日漫遊，剝皮寮、新富町一路逛到底。

萬華不只適合拜月老，一間間老字號小吃與古早味甜點，更值得細細品味。跟著這趟半日散步路線，一起感受萬華迷人的老城魅力。

位於萬華的艋舺龍山寺，被譽為全台最靈驗的月老之一，每年吸引無數遊客前來參拜！無論是想脫單求姻緣，還是斬掉爛桃花，都能在這裡安定身心、得到庇佑。祈願之後，不妨沿著艋舺老城慢慢散步，紅磚街屋、翻新的老市場及咖啡香氣相互交織，展開一段老派迷人的半日小旅行。

▲創生後的新富町文化市場是近期熱門的文青聚點；剝皮寮的紅磚街屋則展現艋舺最具代表性的百年風華。（部落客： Ruby 說美食享受旅行、 珍妮佛的花草呢喃）

▲萬華經典小吃全蒐集！兩喜號的鮮甜魷魚羹、源芳刈包的厚切五花肉，以及龍都冰菓專業家的八寶冰，構成最道地的懷舊滋味。（部落客：企鵝 、 Ruby 說美食享受旅行、 Cheng chun ）





漫步剝皮寮紅磚老街，復古街景超好拍

橫跨清代、日治、民國三個時代的剝皮寮，保存的不只是歷史建物，更是專屬於台北的城市記憶。斑駁的紅磚牆面、老舊木門，以及帶著歲月痕跡的雕花窗戶，建構著濃厚而靜謐的老城氛圍。走進剝皮寮宛若穿越時空，街景復古卻不荒廢，戶外、室內展區也時常能見大型藝術品、互動裝置與期間限定的主題展覽。不論是想感受萬華的百年風華，或是悠閒的漫步、拍照，剝皮寮都相當值得一訪。





▲剝皮寮紅磚老街帶著濃厚歷史韻味，是艋舺時具代表性的老城風景。（部落客： Ruby 說美食享受旅行）





必逛新富町文化市場，老市場翻新成文青聚點

逛完剝皮寮後，不妨步行至鄰近的新富町文化市場稍作休息。原為傳統市場的新富町，經過地方創生後重獲新生，搖身一變成為結合文創、展覽與美食的全新據點。其中最具特色的「天井」設計，讓陽光從高處灑落，為空間增添一抹靜謐又優雅的老宅氣息，午後來訪愜意又療癒。周邊的「餐桌學堂」不定期舉辦講座與活動，「新富半樓仔」也時常推出不同主題的展覽。走累了，不妨在市場裡的「明日咖啡MOT CAFÉ」或日式木造建築「合興八十八亭」小憩片刻，茶飲、甜點都精緻美味，讓午後的漫步時光沉穩且美好。





新富町文化市場

地址：108臺北市萬華區三水街70號

電話：02-23081092

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【台北-萬華區】新富町文化市場U-mkt&明日咖啡&合興八十八亭

▲新富町文化市場以「天井」設計最具特色，翻修後的建物更顯通透，展間與咖啡香交織成萬華最愜意的文創空間。（部落客： 珍妮佛的花草呢喃）





萬華台味小吃巡禮，兩喜號、川業肉圓、源芳刈包一次吃遍

隨著天色漸暗，不知不覺也到了覓食的時刻。可別小看隱身於巷弄、夜市裡的萬華小吃，不僅保留最道地的老滋味，還藏著蟬聯米其林必比登的名店！傳承四代的「兩喜號」以鮮甜魷魚、濃郁羹湯聞名，暖胃又清爽的麵食風味，讓無數老饕一吃變成主顧；飄香百年的「川業肉圓」則主打打清蒸與油炸兩種做法，外皮Q彈、內餡飽滿，無論何時前往都是滿滿人潮；而多年蟬聯米其林必比登的「源芳刈包」以鬆軟外皮、肥瘦適中的五花肉著稱，是在地人、國內外旅客都讚不絕口的排隊名店。





兩喜號 Liang Xi Hao 西園店

地址：臺北市萬華區西園路一段194號

電話：02-23361129

更多介紹可見「企鵝」文章：1921年創立｜傳承4代的美味｜兩喜號 西園店(附完整菜單)





川業肉圓

地址：臺北市萬華區廣州街165號1樓

電話：02-23081641

更多介紹可見「pfse64289」文章：台北萬華古早味推薦】川業肉圓｜龍山寺附近美食、超人氣老店、銅板價傳統小吃!!!





源芳刈包

地址：臺北市萬華區華西街17-2號

電話：02-23810249

更多介紹可見「Ruby說美食享受旅行」文章：台北市萬華區【華西街夜市美食】源芳刈包附菜單-蟬聯4年米其林必比登美食，刈包皮蓬鬆軟Q，五花肉肥瘦適中-近龍山寺捷運

▲萬華小吃一次收齊！兩喜號的鮮甜魷魚羹、源芳刈包的肥瘦交織五花肉、川業肉圓的 Q 彈外皮，都是在地人激推的老味道。（部落客：企鵝、 pfse64289、 Ruby 說美食享受旅行）

▲源芳刈包的肥瘦五花肉與酸菜超級開胃，搭配熱騰騰的豬肚湯，在地人最熟悉的日常滋味。（ 部落客： Ruby 說美食享受旅行）





萬華夜間甜點地圖，林建發仙草冰、龍都冰菓專業家不能錯過

飽餐過後，當然要來點甜食作為完美收尾！開業逾五十年老字號的「林建發仙草冰」專賣各式仙草甜品，雖然品項不多，但以價格實惠、濃郁香氣深受在地人的喜愛，夏天的仙草冰退火又消暑，冬天限定的燒仙草則暖胃療癒，是陪伴許多萬華人長大的經典滋味；1920年創立至今的「龍都冰菓專業家」則以料多實在的八寶冰聞名，綿密挫冰搭配紅豆、花生等餡料，甜而不膩，風味樸實卻耐吃，讓人一吃就上癮，想要一再回訪。





林建發仙草冰

地址：臺北市萬華區艋舺大道138號

電話：02-23029044

更多介紹可見「布咕布咕」文章：【台北美食】萬華林建發仙草冰燒仙草｜超過５０年老字號仙草冰老店！必喝





龍都冰菓專業家

地址：臺北市萬華區和平西路三段192號

電話：02-23082227

更多介紹可見「Cheng chun」文章：台北市艋舺夜市【龍都冰菓專業家】萬華區必吃超人氣傳統剉冰老店 !



▲甜點控必訪！龍都冰菓專業家的八寶冰料多實在、剉冰綿密，而林建發仙草冰則以清爽仙草與濃郁燒仙草擄獲在地人的味蕾。（部落客： 布咕布咕、 Cheng chun）

▲龍都冰菓專業家的八寶冰以甜而不膩的紅豆最迷人，搭配綿密剉冰，簡單卻讓人一秒愛上。（部落客：Cheng chun）

這些萬華美食也別錯過！





推薦閱讀：龍山寺站周記肉粥15元就有！台北三大紅燒肉70年老店，觀光客也搶吃。

推薦閱讀：【台北食記】小王煮瓜 - 位在華西街的黑金魯肉飯，米其林必比登推薦

推薦閱讀：【台北食記】北港甜湯 - 華西街70年老店，必吃燒麻糬、米糕粥、豆花