2026除夕貼春聯全攻略！把握黃金6小時招財運，命理老師點出6大禁忌千萬別犯。

新春將至，貼春聯不僅是妝點門楣，更是與運勢對話的開運儀式。本文深度解析 2026 除夕貼春聯的最佳時機，並詳列 6 大不可觸碰的命理禁忌，帶您從傳統習俗中找回專屬歲末的厚實年味。

隨著街道逐漸染上喜慶的朱紅，2026年的腳步已近。在忙碌的大掃除之後，最能象徵新氣象的儀式感，莫過於在門楣貼上一副嶄新的春聯。這不僅是華人傳統美學的展現，更承載了對未來一年的真摯祈願。然而，貼春聯並非隨興而為，從挑選時辰到張貼位置，背後隱含著深厚的命理學問與傳統禮俗。

▲春聯怎麼貼才開運。專家揭秘除夕黃金時段與上下聯順序。大門福字千萬別倒貼。



把握除夕黃金6小時 陽氣最旺的開運時辰

想要在新的一年「龍」光煥發，挑選張貼春聯的時間至關重要。命理老師建議，貼春聯的最佳時機落在除夕當天，也就是2026年2月16日，星期一。具體時段則以早上6點至中午12點為首選。這6小時正值旭日東昇，天地間陽氣最為旺盛，此時張貼春聯最能接引正能量。但在張貼前，務必先完成居家大掃除，並將去年褪色的舊聯徹底清除，象徵「除舊布新」，切忌為了省事直接將新聯覆蓋在舊聯上，否則恐將過去一年的晦氣留至新年。

大門福字不可倒貼 守住家門福氣不外流

坊間流傳「倒」與「到」同音，因此許多人習慣將「福」或「財」字倒過來貼，寓意福到財到。但在命理細節中，大門口的張貼方式大有講究。專家提醒，大門象徵家宅的門面與進氣口，若是將「福」或「財」倒貼，反而容易形成福氣在進門前就「倒光」的負面寓意。室內的米缸、水缸或酒瓶等處倒貼尚可，但守護家門的第一道關卡，務必正貼以示莊重與守財。

▲2026除夕必看！貼春聯眉角全解析，避開爛桃花與不吉字詞，讓好運龍總來。

避開門口貼春字 拒絕爛桃花與風塵氣

另一個常被忽略的細節是「春」字的張貼位置。在早期的社會習俗中，僅有如怡和院這類聲色場所會在正門口單貼一個「春」字，寓意春光無限。對於一般居家住宅而言，大門口若單貼「春」字，在民俗觀點中容易招來不必要的爛桃花或是風塵氣息。若想增添喜氣，建議改以「福」字或「壽」字代替。

奇數陽數招好運 春聯張貼數量有學問

根據《易經》繫辭傳中「陽卦奇，陰卦偶」的原理，奇數（1、3、5）代表陽，偶數（2、4、6）則代表陰。春聯作為祈求好運、迎接陽光的象徵，張貼的總數應以單數為佳。無論是門斗或是對聯，保持陽數的組合，更有助於為家中營造正面積極的氣場，避免招惹陰氣。

平仄分明不搞混 上下聯位置判別法

許多民眾在張貼長條對聯時，常為了左右位置感到困惑。風水命學專家楊登嵙老師提供簡單的判別方式，直聯的最後一個字若是「仄聲」（注音第3聲、第4聲或入聲），即為上聯；若是「平聲」（注音第1聲、第2聲），則為下聯。 張貼時，若人由室內往門外看（左青龍右白虎），上聯應貼在左邊（龍邊），下聯貼在右邊（虎邊）。若人站在門外面對大門，則上聯在右，下聯在左。掌握這項原則，就不會發生上下聯顛倒的尷尬情況。

▲2026貼春聯最強攻略！這6小時陽氣最旺，犯了6大禁忌小心財氣倒光光。



創意春聯別亂玩。避開不吉諧音與喪期

現代人講求創意，市面上出現許多諧音或惡搞春聯，雖然有趣，但仍應避開「滅」、「絕」、「死」、「亡」等極度不吉利的字眼。此外，如「六畜興旺」等傳統字詞，若家中並非經營畜牧業，隨意張貼反而顯得突兀。更需注意的是，若家中有親人過世未滿一年（未對年），基於對往生者的尊重，習俗上建議不貼新春聯，僅需將舊聯除去即可，以示哀悼與肅穆。



習俗與傳統是先人留下的生活智慧，雖然現代社會觀點多元，但抱持著虔誠與恭敬的心，在適當的時間點為家門換上新裝，這份對生活的儀式感，定能讓新的一年財運長龍，好運總動員。

2026 丙午年春節除舊布新

最佳時間： 2026年2月16日（星期一）除夕當天

黃金張貼時段： 早上 6 點至中午 12 點，此時陽氣最旺。