南台灣飛日本新選擇！AirAsia高雄直飛大阪每日一班，第五航權助攻單程2690元起。

AirAsia宣佈6月15日起開通高雄直飛大阪航線，每日一班早去午回，限時促銷單程含稅2690元起，打造南台灣高CP值日本旅遊新選擇。

南台灣的旅日愛好者請注意，高雄小港機場的天空將變得更加熱鬧，前往關西美食之都「大阪」又多了一個高CP值的新選擇。亞洲低成本航空領導品牌AirAsia於2026年2月5日正式宣佈，將透過「第五航權」的營運模式，自今年6月起開通「高雄－大阪」航線。這不僅是繼台北飛福岡之後的又一力作，更祭出單程含稅新台幣2690元起的超殺破盤價，讓想去環球影城、心齋橋大啖美食的南部鄉親，能以最划算的預算輕鬆出發。

早去午回黃金時段，高雄大阪每日飛

對於精打細算的自由行旅客來說，航班時間往往決定了旅遊的品質。AirAsia此次推出的高雄至大阪航線，不僅僅是價格誘人，時間帶更是極具競爭力的「早去午回」。航班編號AK 170將於每日上午08:30從高雄小港機場起飛，並於日本時間中午12:40抵達大阪關西機場，旅客落地後正好趕上飯店Check-in與下午茶時段，完全不浪費第一天的行程。回程航班AK 171則於下午13:45自大阪起飛，16:00返抵高雄。自2026年6月15日首航起，天天都有航班，讓排休假、規劃行程的靈活度大幅提升。

限時促銷開跑，單程2690元起無痛出國

為了慶祝這條萬眾矚目的新航線開賣，AirAsia展現了十足的誠意，推出限時首賣優惠。即日起至2026年2月15日止，旅客只要透過AirAsia MOVE App或官方網站預訂，即可搶購「高雄飛大阪」單程含稅新台幣2690元起的優惠票價；若是從「大阪飛高雄」，單程含稅也僅需日幣11990元起。適用搭乘期間涵蓋了暑假旺季與初秋，從2026年6月15日一路延續至10月24日。對於想安排暑假親子遊或是秋季賞楓前哨戰的旅客，現在正是下手的最佳時機。

第五航權策略奏效，串聯亞洲旅遊版圖

什麼是「第五航權」？簡單來說，這是指航空公司在經營兩國之間的航線時，獲准中途停靠第三國，並擁有在第三國上下客的權利。AirAsia此次便是將原本的「吉隆坡－高雄」航線延伸至大阪，讓台灣成為連接東南亞與東北亞的重要樞紐。AirAsia Malaysia總經理Dato’ Captain Fareh Mazputra表示，去年利用同樣模式開通的「台北－福岡」航線，平均載客率超過九成，證明了台灣市場對於多元航線的強勁需求。此次再下一城佈局高雄，除了看好台日旅遊熱度持續升溫，也希望能透過高雄的地理優勢，串聯起更綿密的亞洲航網。

大阪魅力無法擋，關西旅遊再添生力軍

大阪作為日本關西地區的核心城市，長期以來都是台灣旅客的最愛之一。無論是道頓堀的固力果跑跑人看板、黑門市場的新鮮海產，還是充滿歷史底蘊的大阪城，以及大人小孩都瘋狂的日本環球影城，都讓人百去不厭。隨著AirAsia加入高雄飛大阪的戰局，不僅舒緩了旺季機位一位難求的狀況，更透過低成本航空的票價優勢，讓「隨時想飛就飛」的生活風格得以實現。南台灣的朋友們，不妨趁著這波開賣優惠，為自己預約下一趟精彩的關西之旅。

AirAsia 高雄直飛大阪新航線開賣促銷

訂票期間：即日起至 2026 年 2 月 15 日

適用搭乘期間：2026 年 6 月 15 日至 2026 年 10 月 24 日 活動內容：

高雄飛大阪：單程含稅 TWD 2,690 元起

大阪飛高雄：單程含稅 JPY 11,990 起





