不能吃的年菜！罐頭豬LuLu春節福袋開抽，再加碼Lu家小館中菜料理盲盒必買。

新年將近，不只要準備年菜、禮盒，今年由 TOYZEROPLUS 攜手全家便利商店推出的「罐頭豬LuLu」相關企劃，一次集結福袋與盲盒兩大亮點，掀起粉絲討論熱度。同時，罐頭豬LuLu也推出超可愛的「Lu家小館系列盲盒」以中華料理為主題打造限定公仔，讓你加多一桌「不能吃」的可愛春節年菜。今年在全家便利商店推出的「LuLu命中豬定・福氣滿盆福袋」，以開春納福為主題，福袋內容主打台灣限定與全新首賣設計，讓粉絲在拆袋時感受年節儀式感。每袋皆可獲得隨機款式的「命中豬定搪膠毛絨達摩吊飾」，並有機會入手全新登場的「浴豬滿盆公仔」。福袋整體以新年視覺與祝福寓意為設計核心，搭配實用又可重複使用的環保袋，一開賣就讓粉絲們瘋搶。除了基本內容物，「LuLu命中豬定・福氣滿盆福袋」也加入抽獎與隨機開箱機制，提升粉絲的參與感。福袋中有 60% 機率可獲得「浴豬滿盆公仔」，其餘則隨機入手 TOYZEROPLUS 旗下多款罐頭豬LuLu人氣盲盒系列。同步推出的序號登錄活動，完成掃碼後即可參與抽獎，有機會將 80 公分 TeddyLuLu 帶回家。除了春節必買福袋，這次還有新系列「罐頭豬LuLu－Lu家小館系列盲盒」，將中華料理元素轉化為可愛又具細節的角色公仔。整個系列像是一桌縮小版的家常料理，LuLu 豬直接變身成療癒可口的「烤鴨、包子、麻婆豆腐」還有甜點系列「冰糖葫蘆」等餐點，讓粉絲們通通要收藏。Lu家小館系列盲盒在設計細節上也備受討論，不少款式加入可互動或可拆組的巧思，讓收藏不只是擺放。像是可翻轉鍋底的火鍋造型、能旋轉甩麵的撈麵款，或是可打開蒸籠的包子款式，都提升不同的玩法與樂趣。對於喜歡角色收藏或美食主題的粉絲來說，這次一定要通通收藏。

罐頭豬LuLu - 幸運之最環保袋

線下通路：2026年1月6日起全台全家便利商店正式開賣，售完為止

售價：999元





罐頭豬LuLu - Lu家小館系列盲盒

商品售價：NTD 360 / 單盒，NTD 2,880 / 中盒(8入)

款式機率：常規款1/8 、小隱藏3/96、大隱藏款1/96









