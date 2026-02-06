高雄冬日遊樂園攻略！承億酒店超人力霸王主題房，送限定提燈周邊。

今年高雄冬日遊樂園迎來超人力霸王降臨愛河灣，承億酒店響應盛事，從高空泳池、五星客房到創意聯名餐飲，全方位打造充滿英雄能量的感官饗宴。

2026年開春的高雄港灣格外有英雄氣概！深受跨世代喜愛的經典日本IP「超人力霸王」正式宣告降臨愛河灣，成為今年高雄「冬日遊樂園」的重量級主角 。自2月7日起至3月1日，這場結合正義與熱血的盛事將在高雄亞洲新灣區拉開帷幕 。而坐擁絕美港景的五星級「承億酒店」也全面響應，不只推出「超人集合！」系列住宿與遊艇行程，更將整座酒店化身為超人基地，從地下一樓到頂樓餐廳，皆推出充滿創意與童心的主題聯名優惠，邀請全台粉絲共同保衛港都的歡樂時光 。



▲承億酒店「超人集合！限定住宿專案」贈送承億集團吉祥物夢獸娃娃及超人力霸王周邊乙組；若在指定期間預訂此專案入住，並加入承億酒店官方LINE帳號，再加碼送超人力霸王提燈。 圖／承億酒店提供；窩客島整理

承億酒店超人專案 入住送夢獸娃娃與超人力霸王周邊

為了讓旅人能深度沉浸在英雄世界，承億酒店規畫了「超人集合！限定住宿專案」，從2月7日一路開放預訂至3月15日 。平日雙人入住每晚6,066元起，除了包含豐富早餐，房內更貼心準備了結合承億集團吉祥物「夢獸娃娃」與「超人力霸王」的限定周邊組合 。最令收藏控瘋狂的是，若在3月2日至3月15日期間入住，並加入官方LINE帳號，還能加碼獲得限量版的「超人力霸王提燈」，讓大小朋友在元宵時節與英雄一同點亮港都夜晚 。

▲響應「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園－超人力霸王」，承億酒店同步推出「超人集合！」系列住宿、遊艇方案、全館主題餐飲與聯名優惠。 圖／承億酒店提供；窩客島整理

復刻鹹蛋超人記憶 承億酒店B1美食街推出創意聯名餐飲

在餐飲設計上，承億酒店玩轉了「超人力霸王」的經典舊稱「鹹蛋超人」，打造出一系列充滿共鳴的美味 。位於B1樓層的「Tai香烘焙坊」推出限定「鹹蛋流心塔」，以濃郁鹹蛋黃注入酥脆塔殼，用鹹甜滋味喚醒粉絲的童年記憶 。此外，「賀鴨郎」粵式烤鴨餐廳則端出港風點心組，內含造型討喜的「脆口流沙黃金寶」與「擂糊麻吉芝麻寶」，兩件優惠價僅需299元 。而同層的「両鍋」也加入應援，只要出示與冬日遊樂園超人力霸王的合照，即可享受肉品加購的超值優惠 。

▲承億酒店26F「貳陸日全食」BUFFET餐廳推出超人能量限定餐點。 圖／承億酒店提供；窩客島整理 ▲承億酒店B1F「賀鴨郎」粵式烤鴨中餐廳推出港風點心組，限定優惠價NT$299元。 圖／承億酒店提供；窩客島整理

高空酒吧能量補給 24樓無邊際泳池大玩超人力霸王變身

承億酒店著名的24樓高空懸挑無邊際透明泳池酒吧「吧噗POOL BAR」，這次也將「伽瑪超人能量」融入調酒之中 。活動期間，民眾只要在酒吧出示任何超人力霸王或冬日遊樂園的相關周邊配件，就能免費獲贈一杯顏色絢麗、象徵英雄力量的「伽瑪未來型態SHOT」 。在感受微醺氣氛的同時，還能俯瞰愛河灣的美景，享受如同英雄守護城市般的高空視角 。

▲只要在承億酒店24F「吧噗POOL BAR」出示超人力霸王或冬日遊樂園相關周邊，即贈送一杯伽瑪未來型態SHOT。 圖／承億酒店提供；窩客島整理



港灣遊艇限定啟航 26樓與27樓BUFFET餐廳共饗超人餐點

除了豐富的住宿與小食，26樓「貳陸日全食」BUFFET餐廳更推出了「超人能量限定餐點」，包含「斯派修姆光之南瓜煲」、「究極賽羅・金沙雙將」等多樣創意料理，讓食客在享用百匯的同時補充滿滿正義能量 。若想感受異國風情，27樓「BAR KAO泰式餐酒館」則將泰式美味與鹹蛋創意結合，端出「涼拌鹹蛋青木瓜沙拉」與「曼谷街頭火山排骨」 。最後，更不能錯過承億酒店獨家的「限定遊艇方案」，讓您從2月7日至3月15日能搭乘私人遊艇航向大海，在海風吹拂下近距離感受冬日遊樂園與超人力霸王的震撼魅力 。

▲承億酒店於2月7日至3月15日祭出限定遊艇方案，邀請旅人在海上近距離與超人力霸王一起共遊冬日遊樂園。 圖／承億酒店提供；窩客島整理

2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園－超人力霸王

冬日遊樂園展期：2026年2月7日至3月1日

承億酒店住房專案入住日期：2026年2月7日至3月15日

聯名餐飲與遊艇方案期間：2026年2月7日至3月15日



活動優惠內容：

「超人集合！限定住宿專案」：平日雙人房6,066元起，贈夢獸娃娃與超人力霸王周邊乙組 。

加碼贈禮：3月2日至3月15日入住並加入官方LINE，加贈超人力霸王提燈 。

吧噗POOL BAR優惠：出示超人力霸王或冬日遊樂園相關周邊，贈伽瑪未來型態SHOT乙杯 。

賀鴨郎優惠：港風點心組（含流沙黃金寶、麻吉芝麻寶）限定價299元 。

両鍋優惠：出示冬日遊樂園超人力霸王合照，享肉品加購優惠價 。

地址：高雄市前鎮區林森四路189號（承億酒店）





除了在飯店感受英雄魅力，這座城市的港灣景觀與精緻餐飲同樣值得您細細品味與探索

