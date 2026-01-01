高雄情人節浪漫首選！日航酒店頂樓天空酒吧海陸盛宴，擬真草莓籃蛋糕告白必備。

高雄日航酒店迎接 2026 情人節，推出主廚職人擬真「草莓籃」蛋糕，並於 Rooftop Bar22 打造海陸雙人饗宴與專屬星空求婚專案，伴隨千萬夜景，提供最浪漫的約會選擇。

迎接 2026 年草莓季與西洋情人節的夢幻時刻，南台灣首間日系品牌酒店「高雄日航酒店」正式宣布，將由一樓咖啡廳與頂樓 Rooftop Bar22 天空酒吧聯手，推出一系列視覺與味覺雙重享受的浪漫盛宴 。這場盛宴不僅包含西點行政主廚劉靖晟 Nicholas Liu 操刀的職人級擬真蛋糕，更有坐擁千萬港都夜景的天空酒吧主題晚餐，甚至首度針對準新人規劃一站式的求婚派對專案，為追求精緻生活風格的戀人們，編織一場「一期一會」的雋永回憶 。



▲天空酒吧推出情人節海陸饗宴，每組售價 5,920 元+10%，套餐含波士頓龍蝦與爐烤美國肋眼牛排等海陸佳餚，搭配西班牙粉紅氣泡酒，打造浪漫晚宴。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

職人擬真工藝 農夫的草莓籃與花語情書甜蜜告白

在甜點領域，高雄日航酒店展現了細膩的日系職人魂。西點行政主廚劉靖晟 Nicholas Liu 巧妙運用巧克力擬真工藝，將新鮮草莓季與情人節元素完美融合 。其中「農夫的草莓籃」以日式蜂蜜海綿蛋糕為基底，搭配乳香濃郁的日本花雫鮮奶油，外層則以白巧克力復刻出細緻的木籃紋理，象徵產地直送的鮮甜與豐收喜悅 。而「花語情書」則更具浪漫意涵，主廚以手工捏製的苦甜巧克力花瓣溫柔包裹蛋糕體，內餡選用野莓白巧克力慕斯與自製果醬，詮釋愛情中酸甜交織的層次感 。



▲西點行政主廚劉靖晟 Nicholas Liu，因應草莓季推出「農夫的草莓籃」，將最新鮮的草莓滋味如產地直送般端上桌，以日式蜂蜜海綿蛋糕搭配日本花雫鮮奶油。4 吋單顆售價 1,180 元。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

Rooftop Bar22 天空酒吧海陸雙人饗宴 浪漫珍藏紀念照

針對 2 月 14 日情人節當晚，位於酒店頂樓、擁有開闊城市視野的 Rooftop Bar22 推出每組 5,920 元+10% 的「海陸雙人饗宴」 。主廚嚴選頂級食材，由「波士頓龍蝦濃湯」與「法式野菇焗龍蝦」拉開序幕 。主餐則提供「爐烤美國肋眼牛排佐松露醬汁」、「義式蕃茄燉伊比利豬排」或「香烤鮭魚佐白蘭地茴香奶油醬」等奢華選項 。套餐內容更誠意十足地附贈一瓶西班牙愛莎貝粉紅氣泡酒與專屬花束，現場更提供紀念照即時列印服務，讓賓客在美饌與夜色中，永久留存幸福瞬間 。



▲高雄日航酒店 Rooftop Bar22 首推「求婚派對專案」，含專屬場景佈置、花束及 10 人派對餐飲，為準新人打造夢幻場景。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

首創星空求婚派對專案 專屬日式款待見證承諾

除了雙人晚餐，高雄日航酒店更洞悉現代伴侶對於儀式感的追求，首度針對計畫求婚的準新人推出「Rooftop Bar22 求婚派對專案」，定價 28,888 元（含服務費），可邀請 10 位親友共同見證 。專案內容包含浪漫的求婚場景佈置與花束，免去消費者奔波籌備的辛勞 。餐點部分則轉化為分享式的派對風格，提供白酒茴香烤鮭魚、爐烤豬肋排、炙燒無骨牛小排等豐盛料理，並配置紅白酒及氣泡酒共 6 瓶，讓準新人在親友的祝福與迷人夜景的催化下，輕鬆且隆重地完成人生最重要的承諾 。

▲高雄日航酒店 Rooftop Bar22 首推「求婚派對專案」，含專為 10 人親友團設計的派對餐點，從經典美式拼盤、牛排與烤鮭魚主餐，滿足親友團的味蕾。圖／高雄日航酒店提供；窩客島整理

草莓季與西洋情人節限定饗宴

活動時間：2026 年 2 月 14 日（情人節限定）及草莓季期間。

擬真蛋糕告白：西點主廚劉靖晟推出「農夫的草莓籃」（1,180 元起）與「花語情書」期間限定蛋糕。

海陸雙人饗宴：頂樓 Rooftop Bar22 提供每組 5,920 元+10% 晚餐，含龍蝦、牛排、粉紅氣泡酒、專屬花束與紀念照片。

求婚派對專案：專為 10 人打造的星空求婚派對，售價 28,888 元（含服務費），內含場景佈置、花束及 6 瓶美酒佳餚。

高雄日航酒店

地址：806 高雄市前鎮區林森四路 268 號

電話：07-537-8800

蛋糕預訂：07-337-7005 #6610（需提前 3 天預訂）

酒吧訂位：07-337-7031

