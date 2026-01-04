雙城買一送一限時10天！入住台北士林萬麗與高雄THE AMNIS然一酒店，再送四萬點萬豪旅享家會員點數。

2026開春最狂飯店聯賣，限時10天搶購，入住台北高雄雙指標飯店，享受套房與行政酒廊禮遇，最高狂送四萬點回饋。

看準台灣南北旅遊的獨特魅力，萬豪旅享家旗下兩大指標性飯店強強聯手，由台北士林萬麗酒店與高雄THE AMNIS然一酒店共同推出2026年開春最強檔期「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案，這項限時活動將於2026年1月7日至1月16日快閃銷售，入住期間則可彈性安排至2026年9月30日止，本次專案不僅串聯了台北的都會靜謐與高雄的水岸藝術氣息，更祭出萬豪旅享家會員最高40000點的驚人回饋，讓旅人在享受頂級住宿的同時，也能為未來的旅程累積豐厚資本，對於喜愛城市探索或追求極致住宿體驗的旅客而言，這絕對是不可錯過的收藏級旅程。



▲台北士林萬麗酒店攜手高雄THE AMNIS然一酒店推出「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案

台北士林萬麗酒店與THE AMNIS然一酒店打造城市美學新體驗

這次合作的兩間飯店皆極具設計特色，台北士林萬麗酒店坐落於士林官邸旁，以玫瑰與蝴蝶為設計主軸，在繁忙的台北都會核心保留了一方難得的綠意，展現出優雅且層次分明的現代風格，而位於南台灣的THE AMNIS然一酒店則引進The Luxury Collection品牌，以高雄獨有的港都海洋精神及藝術體驗為靈感，透過光影與空間的對話，細膩書寫屬於南方的奢華靜謐，兩館不僅都擁有令人放鬆的無邊際泳池與特色餐飲，更在地理位置上兼顧了交通便利與自然景觀，讓旅客能在一快一慢的雙城節奏中，重新定義城市度假的意義。



▲台北士林萬麗酒店_尊貴山景客房房型

▲THE AMNIS 然一酒店御鋒侶驛市景房型





輕奢雙城收藏專案，小資族也能輕鬆賺取2萬點回饋

為了滿足不同族群的旅遊需求，本次聯賣特別規劃了兩款方案，首先是針對喜愛自由彈性行程的旅人所設計的「輕奢雙城收藏」方案，專案售價15617元起，旅客可分別入住台北士林萬麗酒店的尊貴客房一晚，以及高雄THE AMNIS然一酒店的御典市景房型一晚，此方案採純住房形式不含早餐，讓旅人可以睡到自然醒或自行探索周邊在地美食，最吸引人的是完成首晚入住後，旅客將直接獲得20000點萬豪旅享家會員點數，這對於計畫累積點數兌換免費住宿的會員來說，無疑是一條高投資報酬率的捷徑。



▲台北士林萬麗酒店_萬麗套房房型

▲THE AMNIS然一酒店空間設計融合自然紋理與溫潤色系

尊榮雙城典藏方案，入住套房享行政酒廊禮遇與4萬點數

對於重視住宿品質與完整款待體驗的頂級玩家，飯店則推出了更為極致的「尊榮雙城典藏」方案，專案售價27748元起，住宿內容全面升級，旅客將入住高雄THE AMNIS然一酒店的御鋒侶驛市景套房一晚，並包含兩客以當令食材製作的精緻早餐，台北部分則安排入住士林萬麗酒店的萬麗套房一晚，除了房內擁有獨立小客廳與大面綠意景觀外，更享有備受讚譽的士林廚房自助百匯早餐兩客，以及行政酒廊的專屬禮遇，這不僅是住宿體驗的升級，更是對生活品味的極致追求，此方案加碼贈送高達40000點萬豪旅享家會員點數，讓這趟雙城之旅的價值無限延伸。



▲台北士林萬麗酒店_行政酒廊

探索在地風味與頂級設施，讓旅行記憶更加深刻

除了舒適的客房，兩間飯店的餐飲設施也是本次專案的亮點，台北士林萬麗酒店的士林廚房以提供逾百道豐盛料理聞名，其現做的手工麵包與多國風味料理是喚醒早晨的最佳方式，而THE AMNIS然一酒店則擁有全台首家日本UKAI海外分店及獲得原廠授權的獺祭吧，其位於28樓的雲垂樓更集結了豐富的琴酒收藏，讓旅客在品味美酒的同時俯瞰高雄港灣迷人景致，透過這次的雙城聯賣專案，旅人不僅能一次收藏南北兩座城市的風景，更能以超值價格體驗萬豪集團旗下的頂級服務，銷售期僅有十天，建議有興趣的民眾務必把握機會至官網預訂。



▲THE AMNIS然一酒店28樓雲垂樓集結全台最豐富的琴酒風味

台北士林萬麗、高雄THE AMNIS然一「雙城禮遇・萬點入藏」聯賣住房專案

銷售日期： 2026年1月7日起至2026年1月16日

入住日期： 2026年1月7日起至2026年9月30日

活動內容：

輕奢雙城收藏（售價NT$15,617起）：

入住台北士林萬麗酒店「尊貴客房」一晚（不含早餐）。

入住高雄THE AMNIS然一酒店「御典市景房型」一晚（不含早餐）。

優惠贈禮： 完成首晚入住後，加贈20,000點萬豪旅享家會員點數。

尊榮雙城典藏（售價NT$27,748起）：

入住台北士林萬麗酒店「萬麗套房」一晚，含兩客早餐及行政酒廊禮遇。

入住高雄THE AMNIS然一酒店「御鋒侶驛市景套房」一晚，含兩客早餐。

優惠贈禮： 專案加贈40,000點萬豪旅享家會員點數。





台北士林萬麗酒店

電話：(02) 8861-2389

高雄THE AMNIS然一酒店

電話：(07) 973-0111

