萬華人優惠一次看！台北花園大酒店 樂齡55折、鄰里85折、壽星當日免費，攻略懶人包。

台北花園大酒店推出三大餐飲優惠，從樂齡55折到鄰里85折與壽星禮遇，透過更親切的價格打造全年皆適合相聚的餐飲體驗。

坐落於台北西區且鄰近熱鬧西門商圈的台北花園大酒店，向來是饕客探索萬華美食與享受星級服務的指標性地標。為了迎接嶄新的2026年並回饋廣大消費者的支持，飯店宣佈將於2026年1月1日起至12月31日止，重磅推出三大年度餐飲優惠企劃。本次活動範圍涵蓋旗下三大特色餐廳，包括以多國料理聞名的「饗聚廚房」、榮獲米其林餐盤推薦的「PRIME ONE牛排館」以及主打異國風味的「花園thai thai」。無論是尋求超值享受的樂齡族群、居住在中正萬華區的在地鄰里，或是準備慶祝生日的壽星們，都能在這波長達一整年的美食盛宴中，找到屬於自己的專屬禮遇與舌尖上的感動。



▲台北花園大酒店旗下「饗聚廚房」提供多國創意料理自助百匯，樂齡專案期間55歲以上第二位享55折優惠，是喜愛吃到飽饕客的聚餐首選。





饗聚廚房樂齡優惠55折 打造熟齡族群的活力餐桌

隨著樂活意識抬頭，越來越多熟齡族群懂得享受生活，走出戶外品味美食已成為日常的一部分。台北花園大酒店特別為55歲以上的貴賓量身打造「樂齡專案」，鼓勵長輩們輕鬆享受五星級的用餐體驗。活動期間內，凡年滿55歲之貴賓於週一至週五前往「饗聚廚房」用餐，只需出示有效證件，兩人同行即可享第二位55折的超值優惠。以平日午晚餐原價每位899元計算，折扣後的第二位價格僅需495元，讓饕客能以不到五百元的親民價格，無限暢享匯集多國創意料理的自助百匯。餐廳內不僅提供豐富的海鮮、現切爐烤料理，更有精緻甜點與當季蔬果，旨在為樂齡族群創造一個既能大啖世界美饌，又能與親友自在話家常的溫馨場域。此外，喜愛異國風情的長輩若選擇「花園thai thai」，平日下午茶及晚餐時段的Happy Hour輕食沙拉吧，同樣享有第二位優惠價319元的禮遇，還可加價升級主廚精選泰式主餐，品嚐泰式精燉牛肋條或香料醬燒嫩豬里肌排的道地滋味。

萬華與中正區居民獨享85折 深耕在地敦親睦鄰

台北花園大酒店深耕西區多年，與周邊社區建立了深厚的情感連結。為了回饋在地鄉親的支持，飯店特別推出「敦親睦鄰專案」，將優惠範圍鎖定於飯店所在的台北市中正區及相鄰的萬華區。自2026年1月1日起，凡是設籍或工作地點位於這兩區的民眾，至館內指定餐廳用餐並出示身分證、工作證或名片，皆可享有全單85折的專屬優惠。這項優惠不僅適用於適合家庭聚餐的「饗聚廚房」與「花園thai thai」，更包含了頂級餐飲指標「PRIME ONE牛排館」。該牛排館以乾式與濕式熟成牛排聞名，向來是商務宴客與慶祝紀念日的首選。透過在地居民專屬折扣，讓平日忙碌的上班族或在地居民，能以更實惠的價格走進飯店，在優雅的氛圍中細細品味米其林餐盤推薦的頂級牛排饗宴，感受就在家門邊的奢華美味。



▲榮獲米其林餐盤推薦的「PRIME ONE牛排館」，以乾式與濕式熟成牛排聞名。搭配敦親睦鄰專案，中正與萬華區居民可享85折尊榮禮遇。

壽星免費與慶生儀式感 創造難忘的歡聚時刻

對於重視生活儀式感的現代人而言，生日聚餐是每年不可或缺的重要活動。台北花園大酒店看準慶生市場需求，推出誠意十足的「壽星我最大」專案，致力為賓客打造最難忘的生日回憶。活動期間於「饗聚廚房」用餐，四位成人同行，當日壽星本人即可享免費用餐禮遇，或是當月壽星本人享七折優惠，並加贈主廚精選蛋糕一份，讓慶生派對更添驚喜。而在「花園thai thai」，四位成人同行同樣可享當月壽星本人免費用餐的超值回饋。針對追求頂級享受的客群，「PRIME ONE牛排館」則為當日壽星準備了主廚精選蛋糕，若同行親友達8至10位，更可享包廂升等禮遇，並享有酒類商品9折優惠。從精緻的餐點到專屬的慶生蛋糕，飯店透過細膩的服務與實質的優惠，讓每一位壽星都能在親友的簇擁下，度過一個充滿歡笑與儀式感的特別日子。



▲「花園thai thai」提供Happy Hour輕食沙拉吧無限暢享，結合泰式風味與西式自助吧。壽星專案中，四位成人同行當月壽星可享免費用餐。

樂齡專案

活動時間：2026年1月1日至12月30日

活動內容：

．55歲以上貴賓兩人同行，饗聚廚房第二位55折，優惠價495元

．花園thai thai沙拉吧第二位319元，可加價100元起升級主菜

．PRIME ONE牛排館平日享免水資，晚餐加贈精選熱前菜

訂位資訊：聯合訂位中心 (02)2312-1000

敦親睦鄰專案

活動時間：2026年1月1日至12月30日

活動內容：

．設籍或工作地於台北市中正區、萬華區者至指定餐廳可享餐點85折

．適用餐廳包含PRIME ONE牛排館、饗聚廚房、花園thai thai

訂位資訊：聯合訂位中心 (02)2312-1000

壽星我最大

活動時間：2026年1月1日至12月31日

活動內容：

．饗聚廚房四位成人同行當日壽星免費，或當月壽星七折

．花園thai thai兩位成人同行當月壽星七折，四位同行壽星免費

．PRIME ONE牛排館壽星贈蛋糕，8至10位可享包廂升等與酒類9折

訂位資訊：需三天前預訂 (02)2312-1000







