聖誕節花圈拿來吃！必勝客聖誕花圈黃金雞比薩升級回歸，年末限定德國豬腳拼盤聖誕大餐開吃。

2025-12-10

必勝客經典「聖誕花圈黃金雞比薩」限量回歸，搭配超值的「聖誕超級大餐」海陸盛宴、德國豬腳拼盤，聖誕節大餐必吃。
聖誕花圈可以吃！必勝客聖誕節可以裝飾、也可以吃掉的限定款「聖誕花圈黃金雞比薩」這次升級開賣，不只有經典紅綠金配色，搭配芝心餅皮和酥炸嫩雞球，視覺味覺都滿分。此外，必勝客更推出超豪華「聖誕超級大餐」，內含花圈比薩、頂級松露嫩牛大蝦比薩與德國豬腳海陸拼盤等，讓粉絲用超值價格在家開聖誕節速食趴。
▲必勝客「聖誕花圈黃金雞比薩」睽違四年重磅回歸，獨特造型讓IG打卡潮再起。
▲必勝客「聖誕花圈黃金雞比薩」睽違四年重磅回歸，獨特造型讓IG打卡潮再起。
▲金紅綠經典配色的必勝客花圈比薩，中央酥炸嫩雞球美味升級又超好拍。
▲金紅綠經典配色的必勝客花圈比薩，中央酥炸嫩雞球美味升級又超好拍。

必勝客經典回歸 打卡必備聖誕花圈黃金雞比薩

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年強勢回歸，並且升級成「聖誕花圈黃金雞比薩」更豐富、更豪華。必勝客特別以經典聖誕色彩搭配內外雙圈芝心餅皮，中間放滿酥炸嫩雞球，搭配番茄點綴、餅皮裡還有菠菜，打造金、紅、綠的聖誕節配色。這次新品「聖誕花圈黃金雞比薩」即日起至12月29日限時3週限量開賣，首週獨家在PK APP，單點嘗鮮價429元起就能吃到。

▲必勝客豪華聖誕大餐即日起在PK APP獨家開賣，粉絲快把握時間訂購。
▲必勝客豪華聖誕大餐即日起在PK APP獨家開賣，粉絲快把握時間訂購。


年末開趴神隊友 聖誕超級大餐海陸盛宴

看準年末想在家開派對需求，必勝客特別加碼推出「聖誕超級大餐」，套餐內含回歸的「聖誕花圈黃金雞比薩」，還有一個「嫩牛大蝦起司大比薩」，搭配超奢華頂級松露與起司的「黑鑽松露火山熔岩餅皮」。另外，套餐還包含「德國豬腳海陸盛宴拼盤」與飲品，澎湃豪華，原價2,568元，現在只要1,588元，即日起至12月29日限時3週，只在PK APP獨家開賣，聖誕節速食聚餐揪團吃。

▲必勝客推出澎湃「聖誕超級大餐」，包含花圈比薩與頂級松露餅皮大比薩。
▲必勝客推出澎湃「聖誕超級大餐」，包含花圈比薩與頂級松露餅皮大比薩。



必勝客聖誕花圈黃金雞比薩

販售期間：即日起至12月29日（或售完為止）
販售價格：外帶買大送大/外送買大送小849元起、回歸嘗鮮單點價429元
販售通路：必勝客全臺門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP

必勝客聖誕超級大餐

販售期間：即日起至12月29日 （或售完為止）
販售價格：1,588元（原價2,568元） 販售通路：PK雙饗卡APP
套餐內容：
聖誕花圈黃金雞比薩+嫩牛大蝦起司大比薩 （黑鑽松露火山餅皮）+ 德國豬腳海陸盛宴拼盤（德國豬腳佐黃芥末醬1份、黃金和風鱈魚塊6塊、BBQ烤雞3腿3翅、薯金幣大份1份）+1.25L飲料二選一（可樂、七喜）

