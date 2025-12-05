摩斯早餐貝果堡！摩斯貝果堡 刈包櫻桃鴨早餐開吃，新品月亮薯條速食控必吃。

速食控早餐新歡「摩斯貝果堡」12/15起登場，摩斯貝果堡、刈包櫻桃鴨，還有點心新品月亮薯條，速食控新品可以從早吃到晚。

「櫻桃鴨福堡」

，

速食控早餐就能開吃

。此外還有點心新品「

月亮薯條

」、

「大麥仁紅豆湯」，讓速食控不論早餐、點心、正餐通通吃起來。

速食控早餐有新歡！摩斯漢堡這次12月推出多款冬季限定新品，其中讓粉絲期待的早餐「摩斯貝果」將於12/15登場、還有台味刈包

▲摩斯貝果系列早餐新品，將於12/15正式上市。



▲摩斯漢堡貝果早餐新品12/15上市，三種經典口味65元。

摩斯漢堡貝果 早餐新品與跨店取優惠

摩斯漢堡早餐「貝果系列」在12/15起正式開賣，摩斯推出「培根雞蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果」三種經典口味。貝果主打淡淡麥香、Q彈嚼勁，搭配現煎雞蛋、具生產履歷的番茄、新鮮萵苣等多款配料，每款65元就能開吃，同時在MOS跨店取也推出嚐鮮優惠，12/15起祭出「早餐貝果系列蛋堡+大杯冰紅茶」買3組送1組等超值優惠，讓粉絲趁機吃新品。



▲MOS跨店取貝果套餐買3送1，兼具營養美味與飽足感。





摩斯漢堡早餐 月亮薯條紅豆湯暖心登場

除了貝果新品，摩斯漢堡早餐部分也推出期間限定的「櫻桃鴨福堡」，使用貝殼造型刈包，夾入來自花東縱谷活水放牧的花蓮櫻桃鴨，肉質緊實鮮嫩，早餐就能開吃。點心方面，同步推出「月亮薯條」，獨特螺旋造型保留馬鈴薯天然鬆軟口感，外層酥脆。還有溫暖湯品「大麥仁紅豆湯」，嚴選國產紅豆搭配營養飽足的珍珠薏仁，是冬日暖心暖胃必喝新品。



▲摩斯櫻桃鴨福堡清爽晨間亮點，月亮薯條螺旋造型鬆軟酥脆。

摩斯漢堡主餐 壽喜燒雙牛堡與可可饗宴

摩斯漢堡這次針對主餐推出新品「壽喜燒雙牛珍珠堡」，以柴魚昆布高湯獨家調製的日式壽喜燒醬，搭配摩斯經典燒肉片與多汁牛肉排，夾入熱騰騰的超級大麥米漢堡當中，甜鹹交織的壽喜燒風味是冬季最暖心的限定。飲品則推薦必喝「摩斯冰可可」與「熱可可拿鐵咖啡」同步登場，打造療癒系可可饗宴，讓速食控從早到晚都有新品可以嚐鮮。



▲摩斯漢堡壽喜燒雙牛珍珠堡，甜鹹壽喜燒風味襯托牛肉香氣。

▲摩斯漢堡大麥仁紅豆湯暖心，獨家減糖配方有飽足感。

摩斯漢堡新品推薦

培根雞蛋貝果：65元（12/15起，早餐限定）

蕃茄吉士蛋貝果：65元（12/15起，早餐限定）

火腿歐姆蛋貝果：65元（12/15起，早餐限定）

櫻桃鴨福堡：75元（期間限定早餐）

壽喜燒雙牛珍珠堡：115元

月亮薯條：65元

大麥仁紅豆湯：70元

摩斯冰可可：55元

熱可可拿鐵咖啡：85元

蘋果鳳梨蒟蒻：45元



MOS Order APP新品優惠推薦 12/2起，壽喜燒雙牛珍珠堡搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶，雙套優惠價378元。 12/2起，摩斯冰可可買6送4 12/2起，熱可可拿鐵咖啡買8送2 12/15起，早餐貝果系列蛋堡搭配大杯冰紅茶買3組送1組。

速食控必吃新品話題

