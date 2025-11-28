肯德基3大新品吃整桶！肯德基聖誕巨大桶，雪花乳酪脆雞 KITKAT蛋撻必吃。

肯德基「K-XMAS聖誕巨大桶」一次吃到3大新品，韓系雪花乳酪脆雞、KITKAT巧克力流心蛋撻、草莓奶油比司吉，整桶分享餐必吃。

肯德基3大新品

！肯德基「聖誕巨大桶」強勢回歸，首次以韓國首爾為主題，推出「K-XMAS聖誕巨大桶」12/2起強勢開賣。這次

聖誕巨大桶呼應

首爾篇初雪，推出冬季限定新品「雪花乳酪脆雞」，同時還能吃到KITKAT聯名的「奇巧可可流心三重奏蛋撻」以及強勢回歸的「草莓奶油比司吉」，讓粉絲們冬天聚餐開趴，一桶搞定。



▲肯德基K-XMAS聖誕巨大桶，12/2起帶來今年冬天的首爾篇初雪。（攝影：張人尹）



▲巨大桶限量1萬組開搶，韓系視覺打造節慶聚會儀式感。（攝影：張人尹）

聖誕節一次吃





肯德基脆雞 雪花乳酪脆雞營造溫柔初雪

肯德基這次以冬季初雪作為主題，推出冬季限定口味「雪花乳酪脆雞」12/2起開賣，使用金黃酥脆的咔啦脆雞為基底，撒上細緻如雪的乳酪粉，讓速食控吃到外酥內嫩、微鹹奶香交織的風味，彷彿在口中落下一場溫柔初雪。這次新品「雪花乳酪脆雞」自12/2到1/12全台限時登場，單點、套餐、到「聖誕巨大桶」組合中都能吃得到。



▲肯德基推雪花乳酪脆雞，輕灑細緻乳酪粉營造初雪浪漫。（攝影：張人尹）





肯德基蛋撻 奇巧可可流心三重奏甜點革命

除了炸雞之外，肯德基蛋撻這次也有新口味，肯德基攜手超夯巧克力KITKAT推出全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，為冬季節慶增添濃郁可可香。這款神級甜點將肯德基經典蛋撻與KITKAT招牌威化巧克力完美融合，讓人同時吃得到酥脆口感、滑順巧克力風味，還有流心小驚喜。此外，「奇巧可可流心三重奏蛋撻」12/2起開賣首周內用更限量加贈KITKAT巧克力，幸福感直接加倍。



▲肯德基X KITKAT推可可流心三重奏蛋撻，創造酥脆滑順流心。（攝影：張人尹）





肯德基巨大桶 亮點三新品一次滿足

為了讓粉絲一次吃到新品，肯德基推出超狂「K-XMAS聖誕巨大桶」，以三層設計、匯集三大冬季限定新品，吃得到奶香味「雪花乳酪脆雞」、聯名款「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，還有同步回歸的「草莓奶油比司吉」。這款比司吉搭配粉嫩草莓奶油雙醬，外酥內鬆的口感與清爽果香，一口就能感受冬日甜點的幸福氛圍。此外，巨大桶內還有經典必吃咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，鹹甜一次滿足。「K-XMAS聖誕巨大桶」於11/27到12/1於PK雙饗卡APP搶先預購，12/2全台正式開賣，搶攻聖誕節必吃組合。



▲聖誕巨大桶含三大新品，鹹甜一次滿足儀式感疊至最高點。（攝影：張人尹）



▲草莓奶油比司吉同步回歸，在聖誕巨大桶吃得到。（攝影：張人尹）





肯德基聖誕新品販售資訊

聖誕首爾巨大桶

販售期間：12/2-1/12

套餐內容：雪花乳酪脆雞x4+咔啦脆雞x4+黃金超蝦塊x2份+魚圈圈x1份+草莓奶油比司吉x2+奇巧可可流心三重奏蛋撻x3+原味蛋撻x3

售價：$1,099



雪花乳酪脆雞

販售期間：12/2-1/12

套餐內容：XL餐（雪花乳酪脆雞x2+咔啦脆雞x1+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x1+百事可樂(中)x1）

售價：$249



奇巧可可流心三重奏蛋撻

販售期間：12/02-3/02

售價：單點$55、雙色蛋撻禮盒$271





聖誕節聚餐必吃速食新品 聚餐開趴點外送

