ITF旅展住宿券21折、機票8折起！2025台北國際旅展24間線上優惠一篇看懂。

2025年旅遊界最大盛事「ITF台北國際旅展」盛大登場 。今年實體展覽在台北南港展覽館一館舉行 ，現場匯聚超過120個國家與城市，帶來近1600個攤位 。對於無法親臨現場或不想人擠人的民眾而言，各大旅遊業者同步推出的「ITF線上旅展」絕對是年度搶購重點 。從機票、住宿到特色票券，豐富的限定促銷已全面開跑，讓精打細算的旅人能在家輕鬆規劃下一趟完美假期 。



航空機票優惠，ITF線上旅展飛向世界

國泰航空全球航點8折起

國泰航空此次響應ITF台北國際旅展，線上優惠即日起開跑至11月14日 。精選全球多達75個熱門航點，推出限時8折起的超值票價 。無論是想飛往香港、東京感受亞洲都市魅力，或是計畫前往慕尼黑、西雅圖等歐美長程航線，都能把握機會入手優惠機票 。 針對國泰會員，官網訂票前往指定航點並輸入優惠編號「CXITF25」，單筆訂位滿2萬元即可現折2000元 。此外，預訂特選經濟艙飛往歐美紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，更可以加價8000元起升等商務艙，享受尊榮的貴賓室禮遇 。

活動內容： 全球75個航點限時8折起，會員輸入「CXITF25」滿NT$20,000折NT$2,000；特選經濟艙加價NT$8,000起升等商務艙。

活動期間： 即日起至11/14（五）

線上旅展(網址)： 國泰航空線上旅展

星宇航空全航線85折起

星宇航空的ITF線上旅展同樣不容錯過，活動期間自即日起至11月21日止 。旅客於星宇航空官網或App購買台灣出發的機票，可享全航線85折起的優惠 。 此次優惠適用出發區間為2025年11月1日至2026年6月30日 。無論是短程的亞洲之旅或長程的歐美飛行，都能適用這波折扣，詳細目的地與艙等條件可至官網查詢 。

活動內容： 全航線85折起，適用台灣出發單程與來回行程，出發日期2025/11/1至2026/6/30。

活動期間： 即日起至11/21（五）

線上旅展(網址)： 星宇航空線上旅展

阿聯酋航空飛歐陸中東享折扣

計畫前往歐洲或中東的旅客，阿聯酋航空的線上優惠提供了絕佳選擇 。即日起至10月24日前，購買2026年6月30日前出發的機票，最高可享約新台幣4600元的票價折扣 。 經濟艙含稅票價最低25555元起，就能暢遊伊斯坦堡 。其他熱門航點如羅馬、蘇黎世、米蘭、維也納等也都有優惠價格 。若想體驗奢華旅程，飛往馬爾地夫的商務艙含稅票價則為105999元起 。

活動內容： 機票最高折USD$150（約NT$4,600），經濟艙含稅票價NT$25,555起，商務艙NT$105,999起。

活動期間： 即日起至10/24（五）

線上旅展(網址)： 阿聯酋航空官網

國內飯店集團優惠，ITF線上旅展住宿餐券下殺

晶華集團聯合住宿券買十送一

晶華集團的線上旅展自即日起至11月10日，強打商品是每張售價3000元的「集團聯合住宿券」 。此券可任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅等品牌飯店，並加碼「買十送一」優惠 。 餐飲方面，熱賣的柏麗廳平日午餐四人券售價4999元 ，泰市場海鮮自助餐廳平日午餐雙人券2399元 。此外還有三燔壽喜燒、沐蘭SPA等多款超值票券下殺，是年底聚餐或犒賞自己的好時機 。

活動內容： 聯合住宿券NT$3,000/張，買10送1；多款餐券與SPA券下殺6折起，含柏麗廳、泰市場、三燔等品牌。

活動期間： 即日起至11/10（一）

線上旅展(網址)： 晶華線上旅展

台北萬豪酒店餐券67折起

台北萬豪酒店線上旅展至11月10日晚間23點59分截止 。集結館內五間餐廳推出8款超值餐券，最低67折起 。必買亮點包含千元有找的Garden Kitchen平日下午茶自助餐券，單張僅900元 。 肉食控則可鎖定Lobby Lounge平日豪吃之夜吃到飽，每張1199元 。宴客樓的冠軍片皮烤鴨券每張3580元 。值得注意的是，線上旅展還曾推出快閃「買1送1」自助餐券，顯示手速要快才能搶到隱藏版優惠 。

活動內容： 餐券最低67折起，Garden Kitchen下午茶NT$900起、宴客樓烤鴨券NT$3,580、買10送2商品禮券。

活動期間： 即日起至11/10（一）23:59

線上旅展(網址)： 台北萬豪線上旅展

寒舍集團住宿券34折起

寒舍集團與台北艾麗希爾頓格芮精選酒店聯手推出33組商品，線上旅展持續至11月10日或11月14日不等 。住宿券最低下殺34折，餐券也有55折起的優惠 。 為慶祝集團成立25週年，ITF旅展現場更推出獨賣優惠 。線上熱銷商品包含台北寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助餐券」4000元 ，以及礁溪寒沐酒店的住宿券與湯屋券等 。

活動內容： 餐券55折起、住宿券買10送1；礁溪寒沐「一泊一食雙人住宿券」NT$7,800；寒舍25週年推出限定餐券組。

活動期間： 即日起至11/10（一），艾麗線上旅展至11/14（五）

線上旅展(網址)： 寒舍線上旅展

凱撒飯店聯合住宿券2699元

凱撒飯店線上旅展自10月17日中午12點開跑 。集結全台10間飯店，推出每張2699元的「聯合住宿券」 ，並提供買10送1的優惠 。 餐飲方面，「聯合自助餐券」每張850元，同樣有買10送1等優惠 。另有990元的主廚推薦美饌券，可兌換王朝中餐廳的黑鑽雞或凱達冠軍豬腳等招牌菜色 。

活動內容： 聯合住宿券NT$2,699、聯合自助餐券NT$850，買10送1；滿額抽獎總價值NT$367,100。

活動期間： 10/17（五）12:00起

線上旅展(網址)： 凱撒飯店線上旅展

國泰飯店聯合住宿券3500元

國泰飯店觀光事業線上旅展期間較長，從10月13日至11月23日 。集結和逸飯店、台北慕軒飯店等品牌，推出超過20項優惠 。人氣商品「和逸飯店聯合住宿券」每張3500元，可通用全台五館並享買10送1 。 今年加盟萬豪國際集團的「台北慕軒飯店」，也推出「經典客房住宿券」35折優惠價 。餐飲方面，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen的自助餐券有買10送1優惠，和逸飯店Cozzi Market逸市集也有不到千元的餐券可供選擇 。

活動內容： 和逸飯店聯合住宿券NT$3,500、買10送1；台北慕軒住宿券35折起；餐券、下午茶券、親子票券多款優惠。

活動期間： 10/13（一）至11/23（日）

線上旅展(網址)： 國泰飯店線上旅展

老爺酒店集團聯合住宿券3400元

老爺酒店集團的「老爺感謝季」線上旅展於11月4日至11月10日舉行 。主打全台10家老爺通用的「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，住宿券有買20送2的優惠 。 針對長天數度假，也推出「9999元知本老爺雙人三天兩夜住宿券」等近30款商品，折扣最低2折起 。家庭客群則可考慮「3999元新竹老爺家庭客房住宿券」 。

活動內容： 聯合住宿券NT$3,400、聯合餐飲券NT$2,080，買10送1；知本、礁溪多館住宿最低2折起。

活動期間： 11/4（二）至11/10（一）

線上旅展(網址)： 老爺酒店官網

特色住宿與溫泉，ITF線上旅展深度體驗

阿里山英迪格酒店無憂住含早晚

阿里山英迪格酒店的線上旅展至11月30日止 。推出「無憂住含早晚」住宿加碼專案，雙人入住價格為16500元加15.5%起 。 此專案包含一泊二食，並額外加贈阿里山森林遊樂區門票二張與阿里山森林鐵路支線車票四張（祝山線除外） 。酒店同時提供免費定時接駁車，讓旅客輕鬆享受山林風景 。

活動內容： 「無憂住含早晚」雙人住宿專案，贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張。

活動期間： 即日起至11/30（日）

線上旅展(網址)： 阿里山英迪格酒店官網

高雄萬豪酒店住宿三折起

高雄萬豪酒店線上旅展於10月27日至11月10日舉行 。推出多重住房與餐飲優惠，住宿券下殺不到三折起 。 「萬豪雙人行」經典客房含兩客早餐，優惠價5500元 。若想包含晚餐，「超豪氣雙人行」一泊二食優惠價為7500元 。餐飲部分，豪享自助餐廳平日午餐套券一套12張售價10120元 。

活動內容： 住宿與餐券最低3折起，「萬豪雙人行」住宿含早餐NT$5,500、「闔家歡」家庭房NT$7,500。

活動期間： 10/27（一）10:00至11/10（一）18:00

線上旅展(網址)： 高雄萬豪線上旅展

台北美福大飯店自助餐買五送一

台北美福大飯店線上旅展即日起開跑 。線上選購可享限定商品，包括彩匯自助餐券買五送一優惠 。 旅展現場更加碼推出每日限量的雙人自助餐下午茶券 。為迎接雙11，更特別推出下殺36折的雙人住宿券，是搶購的好時機 。

活動內容： 自助餐券買5送1、雙人住宿券下殺36折起，雙11限量下午茶券NT$1,711。

活動期間： 即日起

線上旅展(網址)： 台北美福線上旅展

台北士林萬麗酒店山景房5599元

台北士林萬麗酒店線上旅展至11月17日 。主打「尊貴山景客房平日雙人住宿券」，優惠價5599元 。 此方案包含豐盛自助百匯早餐，讓旅客以實惠價格體驗國際品牌飯店 。餐飲方面，萬麗軒中餐廳的「窯烤片皮鴨4人合菜」售價3999元 。

活動內容： 尊貴山景房雙人住宿券NT$5,599、士林廚房餐券6張組NT$1,350、窯烤片皮鴨合菜NT$3,999。

活動期間： 即日起至11/17（一）

線上旅展(網址)： 台北士林萬麗線上旅展

台南遠東香格里拉住宿券21折起

台南遠東香格里拉飯店線上旅展住宿優惠至11月25日，餐飲至11月30日 。主打五大超值雙人住宿券，最低下殺21折起 。 此次更首度推出「週末也適用」的住宿券組，提供旅客更大彈性 。例如「尊榮客房平日連續住宿兩晚」不含早餐僅需7200元 。餐飲方面，遠東Cafe自助餐券與醉月樓烤鴨饗宴也有76折起優惠 。

活動內容： 住宿券下殺21折起，尊榮客房NT$9,198、豪華閣客房2晚NT$10,000，餐飲券最低76折。

活動期間： 住宿優惠至11/25（二）、餐飲優惠至11/30（日）

線上旅展(網址)： 台南遠東香格里拉線上旅展

礁溪冠翔泉旅住宿下殺38折

礁溪冠翔泉旅線上旅展自10月27日至11月16日 。住宿券最低下殺38折，「綠境一泊一食住宿券」包含雙人住宿、早餐及泉境SPA，優惠價4588元 。 此券除了客房美人湯外，還可免費使用泉境SPA、草本五行湯、魚吻池等設施，並可在退房後使用到下午6點 。

活動內容： 住宿券最低38折起，一泊一食NT$4,588、泉境一日券NT$4,200、湯屋饗食券NT$2,588。

活動期間： 10/27（一）至11/16（日）

線上旅展(網址)： 冠翔泉旅官網

宜蘭力麗威斯汀度假酒店住宿券買10送1

宜蘭力麗威斯汀線上旅展至11月20日 。推出「豪華/精選客房一泊一食平日住宿券」每張7200元，享買10送1優惠 。 若選擇一泊二食方案，平日住宿券為8999元，同樣有買10送1 。此外，餐飲「饗樂券」每張999元，也是買10送1 。

活動內容： 一泊一食住宿券NT$6,600起、買10送1，另有饗樂券NT$999買10送1，現場LINE Pay限時折5千。

活動期間： 即日起至11/20（四）

線上旅展(網址)： 宜蘭威斯汀官網

力麗觀光聯合住宿券3300元

力麗觀光線上旅展於10月27日至11月14日舉行 。推出「力麗觀光聯合住宿券」每張3300元，買七張即贈送一張住宿贈品券 。 此券可彈性選擇入住日月潭力麗哲園、力麗儷山林會館，或宜蘭力麗馬告生態園區等 。使用三張聯合住宿券更可入住「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」享一泊二食 。

活動內容： 聯合住宿券NT$3,300，買7送1，可入住全台多館或搭配宜蘭威斯汀、日月潭力麗溫泉酒店使用。

活動期間： 10/27（一）至11/14（五）

線上旅展(網址)： 力麗觀光線上旅展

THE AMNIS然一酒店住宿55折起

台灣首間The Luxury Collection成員酒店「THE AMNIS然一酒店」，線上旅展於10月29日至11月14日舉行 。推出9款限時商品，優惠最低55折起 。 「御典系列住宿券」平日入住含雙人早餐為7500元 。Ukai-tei Kaohsiung一泊二食住宿券則為9999元 。

活動內容： 住宿與餐飲優惠55折起，御典系列住宿券NT$7,500起、Ukai餐券、Valmont SPA療程皆限時開賣。

活動期間： 10/29（三）至11/14（五）

線上旅展(網址)： 然一酒店線上旅展

雲朗觀光聯合住宿券2200元

雲朗觀光線上旅展期間為10月29日至11月11日 。推出「雲朗聯合住宿券」每張2200元，搶攻年底旅遊商機 。 此外，君品酒店台北的「茶苑精選牛排雙人套餐」每張1880元 。紅葉谷綠能溫泉園區也推出泡湯套券，每套3張798元 。

活動內容： 聯合住宿券NT$2,200、雲品湖景套房NT$28,888、君品餐券NT$1,880、紅葉谷泡湯券3張NT$798。

活動期間： 10/29（三）至11/11（二）

線上旅展(網址)： 雲朗觀光官網

北投麗禧溫泉酒店住宿券42折起

北投麗禧溫泉酒店線上旅展至11月10日晚間23點 。祭出全年最低折扣，住宿券最低42折起，每張只要9999元 。 熱銷的「雅緻山景客房一泊一食住宿券」售價9999元 。今年更特別新增「泡湯加用餐」組合券，例如「獨立湯屋午茶券」2950元 。

活動內容： 住宿券最低42折起，雅緻山景房NT$9,999、泡湯午餐券NT$2,580、湯屋午茶券NT$2,950。

活動期間： 10/20（一）至11/10（一）

線上旅展(網址)： 北投麗禧官網

誠品行旅饗樂套券靈活使用

誠品行旅線上旅展至11月11日下午6點 。於誠品線上獨家推出「悠遊旅誠 | 饗樂套券」，每套四張4360元，十張10900元 。 此套券可靈活運用於旗下三個餐飲品牌與飯店客房 。購買每套十張者，再加贈價值1000元抵用券乙張 。

活動內容： 「悠遊旅誠‧饗樂套券」可用於餐廳或住宿，四張NT$4,360、十張NT$10,900，贈1,000元抵用券。

活動期間： 即日起至11/11（二）

線上旅展(網址)： 誠品行旅線上旅展

旅行社與平台，ITF線上旅展行程票券優惠

可樂旅遊出國萬元有找

可樂旅遊「年終線上旅展」至11月14日 。推出國內外遊程、自由行、機票等折扣，並規劃「出國萬元有找專區」 。 首推「曼谷自由行5+1日」，搭乘長榮航空，每人9999元起 。「首爾清州可樂GO、樂天世界5日」每人8999元起 。國內旅遊高鐵商品輸入優惠代碼可享69折優惠 。

活動內容： 海外團體最高折NT$5,000、高鐵旅遊69折、自由行折500元；曼谷、首爾行程萬元有找。

活動期間： 即日起至11/14（五）

線上旅展(網址)： 可樂旅遊線上旅展

Club Med全包式假期鎖定親子客群

Club Med年末線上旅展至10月31日 。鎖定親子與三代同遊客群，推出多款全包式行程優惠 。 日本石垣島春節包機直飛，五天四夜全包式假期每人最低48800元起 。馬爾地夫卡尼島推出「買四晚送二晚」優惠，每人最高可省68600元 。

活動內容： 石垣島春節包機5天4夜NT$48,800起、馬爾地夫買4送2、普吉島全包假期NT$33,400起。

活動期間： 即日起至10/31（五）

線上旅展(網址)： Club Med線上旅展

Klook線上旅展全站3折起

Klook線上旅展於11月5日至11月14日舉行 。祭出「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」等優惠 。 11月11日當天更於整點推出8場「買1送1」瘋搶活動，包含日本環球影城、香港迪士尼樂園等熱門票券 。

活動內容： 全站3折券、買1送1、eSIM 10元起、11月11日限時瘋搶活動8場，旅遊商品同步優惠。

活動期間： 11/5（三）至11/14（五）

線上旅展(網址)： Klook線上旅展





不論想搶早鳥住宿券還是機票折扣，這份整理讓你在家就能輕鬆開搶

