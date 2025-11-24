新北耶誕城住房優惠開跑！板橋凱撒與台北趣淘漫旅週年慶限時3,399元、滿額抽萬元住宿券。

歲末旅遊住宿市場熱度升溫，板橋凱撒與台北趣淘漫旅結合新北耶誕城推出馬戲團主題住房專案與聖誕市集，打造節慶旅宿亮點。

歲末年終的腳步將近，北台灣最受矚目的節慶盛事新北歡樂耶誕城已熱鬧登場，璀璨燈飾點亮了新板特區的夜空，也帶動了周邊的旅宿熱潮，位處耶誕城核心地帶的凱撒雙星板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅，恰逢飯店週年慶與耶誕佳節雙重盛事，今年特別發揮巧思將飯店空間轉化為充滿奇幻色彩的場域，不僅推出各具特色的主題住房專案，更將深受年輕族群喜愛的文創市集搬進飯店通廊，透過視覺裝置、味覺饗宴與互動體驗的結合，為來自各地的旅客打造一場全方位的感官嘉年華，讓住宿不再只是休憩，而是一場探索城市節慶氛圍的深度旅行。



▲板橋凱撒大飯店打造以紅白蛋糕與大象為主軸的馬戲團蛋糕陳列，營造充滿節慶與夢幻氛圍





新北歡樂耶誕城住宿首選 馬戲團主題裝置藝術成打卡熱點

走進新板特區，濃厚的節慶氣息撲面而來，為了呼應新北歡樂耶誕城的歡愉氛圍，兩間飯店在空間設計上展現了截然不同的創意美學，板橋凱撒大飯店以馬戲團蛋糕為靈感核心，在挑高的大廳中運用鮮明的紅白色調與大象元素，堆疊出充滿童趣與夢幻感的節慶陳列，彷彿將旅客帶入一座巨型的甜點樂園，而鄰近的台北趣淘漫旅則延續其年輕活潑的品牌基因，選擇以馬戲團撲克牌與小丑元素進行妝點，運用白金紫的色系搭配，打造出名為POKER NIGHT的主題場景，現場更貼心準備了各式拍照道具，讓旅客在辦理入住的同時，就能與親友在充滿互動感的佈置前留下專屬的節慶記憶，這兩處精心設計的裝置藝術，預期將成為今年耶誕城周邊最具話題性的打卡熱點之一。

▲台北趣淘漫旅以白金紫色系結合馬戲團撲克牌與小丑元素，打造POKER NIGHT主題陳列並提供拍照道具





板橋凱撒大飯店攜手精釀啤酒 打造微醺聖誕住房專案

針對喜愛品味生活的旅客，飯店業者在住房專案的規劃上也別出心裁，板橋凱撒大飯店特別結合馬戲團主題的歡樂意象，邀請沃隼精釀啤酒與知名品牌爆米花星球工坊進行跨界合作，即日起至12月31日止推出Cheers與你同慶住房專案，每晚價格4199元起，旅客入住後不僅能享受舒適的休憩空間，還能獲得獨家限定的啤酒爆米花歡樂組，讓夜晚的放鬆時光增添幾分微醺的愜意，對於重視細節與儀式感的旅人而言，這無疑是結束一天耶誕城漫遊後最完美的句點，未滿18歲的旅客請勿飲酒，讓這份大人系的快樂成為佳節限定的獨特享受。

▲板橋凱撒推出Cheers與你同慶住房專案，每晚4199元起，依人數贈送精釀啤酒與爆米花組



台北趣淘漫旅強打風格旅宿 入住即贈聯名好禮與手工蛋捲

相較於板橋凱撒的成熟優雅，台北趣淘漫旅則展現了潮流與風格兼具的特色，其推出的Cham Night住房專案每晚3399元起，價格極具競爭力，非常適合年輕情侶或小資族群規劃一趟輕奢華的城市小旅行，該專案不僅包含舒適的住宿體驗，更贈送限量的趣淘悠遊卡以及林檎小熊聯名旅行紀念物，兼具實用與收藏價值，此外飯店更精選主打無添加、純粹風味理念的台灣手工餅乾鬍子國王蛋捲禮盒作為迎賓禮，讓旅客在享受潮流住宿氛圍的同時，也能品嚐到在地職人手作的溫暖滋味，從視覺到味覺都細膩照顧到了年輕旅客的喜好。

聖誕市集進駐新板特區飯店 邊緣工事與魔術秀點亮週末夜

為了讓節慶體驗更具層次，今年飯店業者不僅在靜態陳列下功夫，更將動態活動引入飯店空間，延續往年的熱烈迴響，今年再度邀請超人氣市集品牌邊緣工事合作，於12月20日及21日這兩天的中午12點至晚間8點，在飯店一樓通廊盛大舉辦聖誕夢遊馬戲屋嘉年華市集，現場將集結眾多極具創意的特色攤位，讓旅客無需遠行就能逛遍各式文創好物，而在這兩天的下午4點，現場更安排了精彩的馬戲團魔術互動演出，預期將吸引大小朋友駐足觀賞，營造出最熱鬧歡愉的聖誕氛圍，當日入住的專案旅客，還可免費兌換造型棉花糖與精釀啤酒，讓整個週末午後充滿驚喜與歡笑。

消費滿額抽萬元住宿券 週年慶回饋活動豐富佳節體驗

為了回饋長期支持的消費者並共同慶祝週年慶，板橋凱撒與台北趣淘漫旅自12月1日起至31日期間，聯手推出力度空前的回饋活動，凡是在活動期間於兩館進行餐飲或住房消費，單筆金額滿2888元即可獲得抽獎資格，獎項內容相當豐富，包括價值超過兩萬元的板橋凱撒寰宇套房一泊二食住宿券、蓮花餐廳及家宴中餐廳現金抵用券，以及台北趣淘發現客房含早住宿券等多項大獎，此外飯店也鼓勵旅客進行社群互動，凡是在館內聖誕佈置區合照打卡，即可至板橋凱撒BAR98兌換免費爆米花一份，若參加馬戲團探險集章活動，還可再額外兌換溫暖的可可棉花糖熱飲，透過這一系列豐富的活動與優惠，飯店期望能與旅客共度一個難忘且充滿溫度的歲末佳節。

▲台北趣淘漫旅Cham Night住房專案，入住每晚3399元起，並贈送鬍子國王蛋捲禮盒

板橋凱撒大飯店與台北趣淘漫旅「週年慶×聖誕主題住房專案」及「聖誕夢遊馬戲屋嘉年華市集」

住房優惠：即日起至12月31日

聖誕市集：12月20日至12月21日，12:00至20:00

活動內容：

・住房專案每晚3,399元起，指定專案可獲限量週年紀念品或啤酒爆米花組。

・單筆餐飲或住房消費滿2,888元可抽萬元住宿券、餐飲現金券及含早餐住宿券。

・於飯店聖誕佈置區打卡即可兌換爆米花，參與「馬戲團探險集章」可再兌換可可棉花糖熱飲。

・12月20日至21日舉辦嘉年華市集，安排下午16:00馬戲團魔術互動演出，住房旅客可免費兌換造型棉花糖與精釀啤酒。













