長榮日本機票下殺6666元、大阪環球影城買一送一！易遊網雙12激戰必搶攻略。

2024進入尾聲，還在猶豫跨年或明年春節去哪玩嗎？易遊網雙12壓軸大檔登場，機票、住宿到樂園門票通通下殺，用最划算的價格，預約下一趟美好旅程。

隨著時序步入年末，濃厚的節慶氛圍不僅點燃了購物的慾望，更是規劃明年旅遊的最佳時機。作為年度最後一檔電商盛事，旅遊電商巨頭易遊網今年在「雙12」檔期祭出了前所未有的促銷力度，不僅僅是單純的折扣戰，更是一場針對疫後高漲旅費的「抗通膨」大作戰。易遊網本次活動分為兩波段進攻，首波「雙12暖身慶」即日起率先由機票戰場點燃烽火，緊接著12月11日登場的「雙12年終慶」則以銅板價住宿與票券接力，意圖在2024的尾聲，為消費者省下最有感的一筆旅遊基金。



▲易遊網獨家推出長榮航空66折快閃優惠，其中日本神戶下殺幅度最高，來回含稅10,347元起





長榮航空獨家66折起，鎖定神戶與歐洲航線最划算

對於精打細算的旅人來說，機票往往佔據了旅行預算的最大宗。易遊網此次與長榮航空攜手合作，即日起至12月10日推出的獨家快閃優惠，無疑是市場上的一顆震撼彈。這波促銷精選了國人最愛的日本與歐洲共12大航點，祭出高達66折起的折扣幅度。其中最受矚目的焦點，莫過於近期討論度極高的「神戶」航線，來回含稅價僅需10,347元起，若與官網原價相比，現省超過3,200元，對於想暢遊關西地區卻又想避開大阪關西機場人潮的旅客而言，絕對是極具吸引力的替代方案。



除了短程線，動輒要價三、四萬元的歐洲長程航線，此次也出現了難得的甜甜價。包括充滿藝術氣息的維也納以及運河之都阿姆斯特丹，來回含稅竟然都壓在3萬元以下，這在燃油附加費居高不下的現今，實屬罕見。而為了將話題炒熱至最高點，12月10日活動最後一天的中午12點，易遊網更將釋出限量殺手鐧，長榮航空神戶機票將以「一口價6,666元」開放搶購，預料將會引發一波如同演唱會搶票般的激烈廝殺。此外，韓亞航空飛首爾來回未稅6字頭、星宇航空全航線88折起，也同步加入了這場雙12的暖身戰局，讓不同需求的旅客都能找到合適的起飛理由。



▲日本滑雪之旅，推薦日本東北航點，長榮航空此次獨家促銷1萬4有找





銅板價奇蹟再現，12元搶住台灣人氣飯店與出國eSIM

如果說機票折扣是前菜，那麼12月11日正式開跑的「雙12年終慶」主戰場，端出的就是讓人跌破眼鏡的主菜。易遊網大玩數字遊戲，將「12」這個數字發揮得淋漓盡致。首推最讓人心動的「12元專區」，這並非噱頭，而是真槍實彈的限量爆品。針對國旅市場，包括宜蘭礁溪品文旅、基隆隱藏版秘境HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅、以及台中長榮桂冠酒店等知名旅宿，都將在指定時段釋出每晚只要12元的不可思議價格。



對於即將出國的旅客，網路連線是必備工具，易遊網同步推出日本、韓國及中港澳的eSIM網卡，同樣只要12元銅板價。這意味著，只要手速夠快，你的住宿費或上網費幾乎可以直接歸零，將省下的預算轉移到品嚐美食或購物上。這種極致的讓利策略，不僅成功製造了話題，更直接刺激了APP的下載量與會員的活躍度，展現了易遊網在年終搶客的強烈企圖心。



▲台灣人氣飯店祭出12元的銅板價，包含有基隆隱藏版絕美旅店「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」

▲台灣訂房祭出3折起優惠，親子客口碑絕佳的「台中鳳凰酒店」，含早餐只要2,999元起





樂園控與滑雪迷福音，大阪環球影城與滑雪行程買一送一

針對自由行旅客最在意的票券與行程，易遊網此次的策略鎖定在「高單價商品」的折扣上。其中，被視為本次雙12「必搶之王」的商品，當屬「關西樂享周遊券豪華版」。這張票券的強大之處在於它不僅包含了大阪地區的交通與購物抵用券，更直接內含了一張價值不斐的「日本環球影城門票」。原價3,100元的套票，在雙12期間祭出「買一送一」優惠，換算下來一人僅需1,550元，這價格甚至比單買一張環球影城門票還要便宜，絕對是親子客群與樂園控鎖定的頭號目標。



此外，隨著日本冬季旅遊旺季到來，滑雪行程也成為熱門標的。對於不想攜帶重裝備、或是初次體驗滑雪的旅客，易遊網推出了大阪六甲山與琵琶湖的滑雪一日遊「買一送一」方案。這意味著旅客可以用半價享受專車接送與滑雪體驗，輕鬆解決了交通接駁的痛點。而針對明年春季的賞櫻需求，包括東京富士山賞櫻、京都奈良一日遊等經典行程，也提前釋出1,212元的搶先預購價，讓旅客能以比市價更低的成本，提早佈局2025年的粉紅浪漫之旅。



▲日本人氣一日遊有多條行程提供1,212元優惠價限量搶，可搶先佈署明年富士山賞櫻之旅

▲推薦必搶「關西樂享周遊券豪華版」，含日本環球影城門票，原價3,100元，買一送一等於半價享有





親子旅遊高CP值首選，台中鳳凰酒店與全台訂房3折起

將目光轉回台灣，年末也是家庭旅遊的旺季。易遊網在國內訂房方面，特別針對親子客群與喜愛設計旅店的年輕族群推出了低至3折的優惠。其中，位於台中柳川旁、近年來口碑爆棚的「台中鳳凰酒店」，以其超大的兒童遊戲空間與豐盛的早午餐聞名，此次雙12促銷含早餐僅需2,999元起，是極具競爭力的價格。



對於預算有限的小資家庭，「高雄富野渡假酒店」則打出了四人入住每晚含稅2,099元起的破盤價，平均每人每晚僅需500元出頭，就能享受舒適的星級住宿體驗。而追求時尚品味的旅客，位於台北精華地段的質感潮旅店「大安伊普索酒店」，也直接祭出77折優惠，讓旅客能以不到五千元的價格，體驗台北東區的摩登夜晚。易遊網提醒，為了在12月11日至12日的搶購大戰中勝出，建議消費者務必提前下載APP並設定好鬧鐘，畢竟這些限量優惠往往在數秒內就會被搶購一空。



▲台北質感潮飯店「大安伊普索酒店」，直接現享77折，最低免5千元





易遊網「雙12暖身慶」與「雙12年終慶」

雙12暖身慶： 即日起至 12月10日

雙12年終慶： 12月11日 至 12月12日

重點搶購時段：

12月10日 中午12:00（長榮神戶機票一口價）

12月11日 上午10:00（12元限量爆品）

12月12日 上午10:00（買一送一與更多限量品）

12月12日 11:00、12:00、13:00（全站1212元折扣碼）

機票優惠：

長榮航空獨家快閃：日本/歐洲12航點66折起。

長榮航空神戶航線：來回含稅10,347元起；12/10中午12點搶購價6,666元。

長榮航空其他航點：沖繩8,923元起、東京/大阪12,533元起、歐洲航線3萬有找。

韓亞航空：台北-首爾來回未稅6,900元起，輸入折扣碼「2025oz399」再折399元。

星宇航空：指定航線88折起，搭配週三機票日折扣碼最高再折800元。

住宿優惠：

限量12元飯店：包含礁溪品文旅、HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅、台中長榮桂冠等。

國內訂房特惠：帕鉑舍旅高雄站前館1,200元起（3折）、高雄富野渡假酒店2,099元起、台中鳳凰酒店2,999元起、大安伊普索酒店77折。

票券與行程優惠：

12元搶購：eSIM（日本/韓國/中港澳）。

買一送一：關西樂享周遊券豪華版（含環球影城門票）、大阪/琵琶湖滑雪一日遊、京都美山冬燈廊一日遊。

1,212元搶購：東京富士山、富士山賞櫻、京都奈良、高山白川鄉等一日遊行程。

折扣碼：全站消費滿萬折1,212元、機加酒1,212元折扣碼。

易遊網官網：https://www.eztravel.com.tw/

易遊網APP：需下載APP以使用特定折扣碼與搶購。





