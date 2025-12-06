澳門跨年打卡新地標！新濠天地濠夢聖誕頌，粉金聖誕樹與親子互動體驗大公開。

歲末年終的澳門總是充滿驚喜！新濠天地今年打造了一座絕美的藝術聖誕秘境，不僅有13米高的金色馴鹿，還有夢幻泡泡秀與米芝蓮星級饗宴。無論是親子同樂或情侶約會，都能在此找到專屬的冬日浪漫回憶。

時序進入歲末年終，空氣中開始瀰漫著一股期待假期的躁動因子，若想在亞洲尋找一處既充滿濃厚節慶氛圍，又能滿足對藝術美學渴望的度假勝地。澳門新濠天地無疑是今年冬日的首選清單，這座結合了頂級奢華與前衛設計的綜合度假村，今年隆重呈獻名為「濠夢聖誕頌」的年度盛典，將整座度假村幻化為一座大型的冬日藝術館，從即日起一路延續至2026年1月4日。這裡不僅僅是單純的節日裝飾，更是一場將當代藝術裝置。互動光影科技以及極致味蕾體驗完美交織的感官饗宴，對於追求生活質感與獨特旅遊體驗的旅人而言，這裡將是與摯愛共度佳節的夢幻座標。



▲光影藝術與摩登建築的對話！金光大道入口展現現代感聖誕美學





13米高金色馴鹿鎮守南門戶外花園 打造澳門打卡必訪聖誕地標

當旅人踏入新濠天地的南門戶外花園，首先映入眼簾的便是一場視覺震撼，這裡已被精心改造為一座璀璨的聖誕藝術世界，其中最引人注目的焦點，莫過於一座高達13米的金色馴鹿裝置。它不僅體量宏偉，更設計得宛如一座精密的超大型音樂盒，隨著悠揚的音樂節奏緩緩轉動，展現出優雅而靈動的姿態。花園內還散佈著栩栩如生的「動感音符小精靈」，它們與度假村內正舉辦的《動競藝境》藝術展覽相互呼應，為靜態的裝置注入了蓬勃的生命力。每當夜幕低垂，粉金色的聖誕樹在夜空中閃爍微光，搭配數座3米高的馴鹿裝置以及如星海般鋪陳的燈光草坪，將整個花園營造出一種超現實的浪漫氛圍，這裡無疑將成為2025年澳門聖誕季節中，社群媒體上最熱門的打卡聖誕地標。



▲歲末冬日澳門夢幻之旅 新濠天地打造2025最美藝術聖誕秘境





光影藝術與摩登建築的對話 金光大道入口展現現代感聖誕美學

轉移視線來到金光大道入口處的戶外花園，這裡呈現出的則是一種截然不同的現代摩登風格，設計團隊巧妙地利用反光玻璃幕牆作為天然畫布，映襯著高達10米的粉金色聖誕樹以及巨型的馴鹿聖誕球，透過光影折射與俐落的線條，表達出一種極具未來感的設計語言，讓傳統的聖誕元素與新濠天地標誌性的現代建築風貌完美融合，展現出獨樹一格的藝術巧思。而在東南門的全新戶外花園，創新的燈光設計更是一大亮點，多組LED燈柱在夜色中構築出一條流光溢彩的光帶走廊，宛若天際流星傾瀉而下，形成了一道充滿節奏感的光影軌跡，讓賓客在漫步其間時，每一步都能感受到光影流動的藝術張力。



▲漫天飛舞的夢幻泡泡與燈光交織，魔幻冬日泡泡秀為賓客打造出如童話般的浪漫場景





魔幻冬日泡泡秀與聖誕老人驚喜互動 譜寫溫馨親子遊回憶

除了靜態的視覺震撼，新濠天地更致力於創造動態的歡樂回憶，每日定時上演的「魔幻冬日泡泡秀」是今年絕不可錯過的亮點。活動地點涵蓋南門戶外花園及金光大道入口，當燈光開始閃爍流轉，悠揚的節慶音樂輕盈迴盪，無數透明夢幻的泡泡便會應聲升起，將現場瞬間構築成一個歡騰的童話世界，無論是大人或小孩，都能在這片泡泡海中找回最純真的快樂。此外，在12月21日前的週末以及聖誕節期間，聖誕老人將會神秘現身於南門戶外花園，他不僅會與大小朋友近距離親切互動合影，更會從魔法禮袋中送上節日糖果。餐飲驚喜甚至是有機會獲得《水舞間》的專享購票優惠，這份突如其來的驚喜禮遇，將為家庭旅客的親子時光增添無限溫馨。



▲聖誕老人驚喜現身與賓客親切互動，傳遞最溫暖的節日祝福





手寫明信片傳遞暖心祝福 會員專屬禮遇與消費回贈驚喜

在這個數位訊息氾濫的時代，新濠天地特別保留了一份手寫的溫度，在南門戶外花園設有明信片領取處，賓客可以領取「濠夢聖誕頌」限定明信片，親筆寫下對遠方親友的思念與祝福，只需將明信片投遞至主入口內的專屬信箱，無需黏貼郵票，這份真摯的心意便會由專人為您送達。此外，新濠天地也為「濠友薈」會員準備了豐厚的節日禮遇，即日起至2026年1月4日，只要註冊會員並在社交平台分享打卡照片，即可領取限量版聖誕禮品及節日棉花糖。而在場內消費滿額的賓客，更有機會獲得限量版聖誕禮襪，甚至高達澳門幣80000元的消費券回贈。讓賓客在享受節日氛圍的同時，也能盡情享受購物的樂趣。



▲新濠天地也為「濠友薈」會員準備了豐厚的節日禮遇





米芝蓮星級饗宴與創意美饌。舌尖上的奢華節慶派對

一場完美的假期絕不能缺少美食的點綴，新濠天地集結了旗下多家殿堂級餐廳，為賓客呈獻一場登峰造極的味蕾盛宴，身為大中華區唯一榮獲米芝蓮三星及黑珍珠三鑽殊榮的粵菜傳奇「譽瓏軒」，將推出極致講究的節日菜單。演繹粵菜的精深奧妙，主打新中式創意菜的「天頤」，則以獨特的味覺美學驚艷饕客。此外，米芝蓮二星法餐經典「杜卡斯餐廳」，必吃的「御膳扒房」，主打優質海鮮的「風雅廚」以及「摩珀斯酒廊」，都將分別呈現精心設計的佳節主題菜單與美酒，從精緻的法式料理到豪邁的頂級牛排，每一道佳餚都是主廚對節日的致敬。讓賓客在光影交錯的冬日氛圍中，以舌尖感受最奢華的幸福滋味。



▲一場完美的假期絕不能缺少美食的點綴，新濠天地集結了旗下多家殿堂級餐廳





濠夢聖誕頌

活動時間： 即日起至2026年1月4日

活動內容：

魔幻冬日泡泡秀：每日於南門戶外花園及金光大道入口定時演出 。

聖誕老人互動：即日起至12月21日的週末及12月24日至26日，於南門戶外花園發送糖果及餐飲娛樂禮遇 。

免費明信片：於南門戶外花園領取並投遞，新濠天地免費代寄 。

會員註冊禮：註冊濠友薈會員並打卡，可獲限量禮品及免費棉花糖 。

消費回贈：消費滿澳門幣500元可領聖誕禮襪，12月1日起消費滿額最高可獲澳門幣80000元消費券回贈 。

若您已經沈醉於新濠天地的冬日魅力，不妨看看還有哪些必訪熱點

推薦閱讀：不只動物方城市聖誕樹！中山站浪漫粉光廊 阿凡達樹燈，聖誕試燈搶看。

推薦閱讀：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。

推薦閱讀：圓山施展聖誕魔法！6公尺聖誕樹亮眼搭配甜點麵包與DIY課程，體驗歐洲節慶氛圍。