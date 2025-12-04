不只動物方城市聖誕樹！中山站浪漫粉光廊 阿凡達樹燈，聖誕試燈搶看。

中山站到雙連站的街景悄悄亮起，全新的聖誕燈飾提前登場。金色樹梢、粉色光廊和大型氣偶一路陪著散步，冬季氛圍直接拉滿。

中山站不只有迪士尼動物方城市聖誕樹！近日只要在中山站到雙連站附近散步，就會發現有全新的聖誕燈飾悄悄亮起。這次以「閃耀！捷運光聚落」為主題，把心中山線型公園沿線變成期間限定的浪漫散步路線，不論是追聖誕氛圍、想拍網美照，或是假日想散步放空，都能輕鬆感受到節慶氣息。從必拍的聖誕樹到全新的光影裝置都集中在這一帶，讓中山站再次成為冬季拍照的熱門打卡點。



▲心中山線型公園有超浪漫的粉色光廊免費拍。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲中山站聖誕燈飾以「閃耀！捷運光聚落」為主題打造夢幻聖誕打卡點。(攝影：編輯 鄭雅之)





心中山公園燈飾！金色樹梢、粉色星光廊一次收

往公園深處走去，會看到像從樹梢垂掛而下的金色燈串，飄逸的光影讓整片綠意充滿夢幻感，彷彿走進電影場景。再往雙連站方向移動，粉色光廊正等著大家拍照打卡，仔細一看還能找到藏在其中的12星座圖騰，對星座控來說超好拍。樹木也纏上七彩燈籠、小行星造型燈飾，散步途中充滿驚喜，讓人不知不覺就越走越遠。



▲中山站聖誕燈飾有從樹梢垂落的光條，營造阿凡達電影場景氛圍感。(攝影：編輯 鄭雅之)

爵士廣場燈飾！大型氣偶、藍光天橋全都登場

走到爵士廣場周邊，視線會被天橋底下的大型氣偶吸走，像河馬的可愛造型讓不少路人直接停下來拍照。往上看，天橋邊也亮起藍燈，夜色中看起來特別有氣氛。沿途還能看到呼應捷運意象的裝置，例如「等車時光也在等你」、「捷運點亮台北發光」等標語，像是在陪伴每位路過旅人。另外，捷運吉祥物「捷米」也化身巨型氣偶坐在公園裡，成為路線必拍亮點之一。



▲中山站聖誕燈飾悄悄試燈。(攝影：編輯 鄭雅之)







心中山線型公園 聖誕打卡點



地點：捷運中山站到雙連站、心中山線型公園沿線



主題：閃耀！捷運光聚落

點燈時間：於即日起不定期試燈





台北聖誕節必拍推薦！

