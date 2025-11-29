台北 BELLAVITA 巨型熊熊聖誕裝置登場！信義區免費打卡景點夢幻亮相。

台北信義區再度掀起聖誕節拍照熱潮，BELLAVITA 於 11 月 28 日起公開巨型熊熊裝置，免門票即可近距離拍攝，吸引民眾搶先卡位感受童話氛圍。

隨著年末腳步將近，台北信義區的街頭巷尾逐漸染上一層濃厚的節慶色彩，眾所期待的耶誕佈置大戰也正式開打，向來以精緻且具話題性著稱的BELLAVITA寶麗廣場，今年再度展現其不凡的創意與美學素養，於11月28日正式對外公開今年的聖誕主題裝置，這座被市民暱稱為貴婦百貨的商場，今年不走傳統聖誕樹的華麗路線，而是將中庭廣場徹底變身，打造出一個充滿童趣與想像力的奇幻場景，不僅成為近日社群媒體上的熱門話題，更預計將掀起一波朝聖人潮。

▲信義區耶誕必拍新熱點 巨型熊熊打造童話餐桌場景吸引民眾搶拍



信義區聖誕新地標 BELLAVITA打造巨型熊熊童話世界

走進BELLAVITA的一樓中庭，映入眼簾的是令人驚嘆的視覺衝擊，一座將近一層樓高的巨型熊熊玩偶正慵懶地趴在巨大的木製餐桌上，這隻毛茸茸的棕色大熊手裡還握著一支巨大的蜂蜜攪拌棒，眼神專注地盯著桌上的美味甜點，模樣極其生動可愛，現場的佈置細節更是講究，為了營造出完美的視覺比例，主辦單位特地將所有的餐具和食物模型放大，不僅有巨大的紅色格紋桌巾，還有各式各樣令人垂涎的節慶美食，這種巨大的反差感讓每一位踏入廣場的民眾，瞬間彷彿縮小變成了童話故事中的小矮人，正在窺探巨人的聖誕派對，這種獨特的沉浸式體驗，讓現場充滿了驚喜與讚嘆聲。

▲聖誕打卡攝影攻略 俯瞰視角捕捉最美節慶氛圍





台北免費景點推薦 走入巨人餐桌體驗奇幻視角

這座名為巨人餐桌的裝置藝術，不僅僅是視覺上的震撼，更是一個極佳的互動場域，展區內擺滿了各式各樣精緻的擬真道具，包含了巨大的薑餅人公仔，還有放大版的聖誕樹杯子蛋糕，以及灑滿糖霜的甜甜圈和烤得金黃酥脆的巨型麵包，每一個物件的質感都處理得相當細膩，連起司的孔洞與麵包的紋理都栩栩如生，民眾可以在這些巨大的甜點之間穿梭，尋找自己最喜歡的角落拍照留念，值得一提的是，這樣高品質的展覽完全免門票開放參觀，對於想要感受聖誕氛圍卻又不想花費大筆預算的家庭或情侶來說，這裡無疑是今年冬天台北免費景點的首選之一。

▲台北信義貴婦百貨推出一層樓高熊熊聖誕佈置 免費參觀成熱門拍照點



聖誕打卡攝影攻略 俯瞰視角捕捉最美節慶氛圍

對於喜愛攝影或熱衷於經營社群媒體的民眾來說，如何在這個熱門景點拍出與眾不同的照片是一門學問，除了在一樓廣場近距離與巨型熊熊合影之外，許多攝影愛好者建議可以前往二樓或是三樓的迴廊，利用高處俯瞰的視角進行拍攝，從高處往下看，不僅能夠將整張巨大的餐桌與趴在桌邊的熊熊全貌盡收眼底，更能拍出裝置藝術與周圍歐式建築相互輝映的壯闊感，建議民眾可以避開假日的人潮尖峰時段，選擇平日的上午或晚間前往，較容易避開擁擠的人群，捕捉到乾淨且具有電影質感的畫面，無論是拍攝親子互動或是個人風格照都非常適合。

▲巨型熊熊趴在超大餐桌上，專注凝視放大版甜點與麵包，細節精緻宛如童話佈景。





貴婦百貨周邊順遊 漫步香堤廣場感受濃厚耶誕氣息

雖然BELLAVITA的室內裝置是本次的重頭戲，但整個信義商圈的外部環境也同樣精彩，緊鄰百貨的香堤廣場目前也已經設立了熱鬧的聖誕市集，販售各式各樣的節慶小物與美食，讓民眾在欣賞完室內的巨型熊熊後，還能走到戶外感受台北街頭的耶誕氣息，從捷運站一路漫步至貴婦百貨，沿途燈飾閃爍，搭配百貨公司精心設計的櫥窗展示，構成了一幅浪漫的都市風景畫，這場由巨型熊熊領軍的聖誕盛會，成功將童話世界的夢幻場景搬進現實生活，為繁忙的台北都市人帶來一段溫馨且療癒的節慶時光。

台北 BELLAVITA 巨型熊熊聖誕裝置

活動時間： 即日起至 2025 年底，裝置自 11 月 28 日開放參觀

而在感受熊熊佈景魅力之後，信義商圈仍有多處夜景與市集值得接續安排

