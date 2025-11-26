7米高迪士尼聖誕樹在東區！SOGO聖誕節巨大米奇領軍，迪士尼控拍爆。

東區聖誕又有新亮點，遠東SOGO忠孝館打造巨型米奇、七米高聖誕樹，還結合公益活動讓大家一起暖暖過節。

巨大米奇佔據台北東區！今年遠東SOGO忠孝館把聖誕氛圍變得超萌、超療癒，以迪士尼為主角，從巨型米奇裝置到七米高聖誕樹全都一次到位。還沒走進SOGO就能立刻感受到濃濃的聖誕節氣息，加上迪士尼角色魅力加持，整個東區瞬間升級成最夢幻的冬季散步點。活動將一路陪伴大家到2026/1/18，不論白天或夜晚都能拍到不同風格的照片，是今年冬天最不能錯過的台北聖誕打卡地標。



▲台北SOGO忠孝館聖誕節打造巨大米奇。(攝影：張人尹)

▲台北SOGO忠孝館聖誕節米奇、唐老鴨、奇奇蒂蒂、達菲與好友都現身。(攝影：張人尹)





SOGO忠孝館迪士尼聖誕樹！打造聖誕夢幻世界

今年聖誕的主視覺靈感來自迪士尼樂園的奇妙夢想城堡，七米高的主題聖誕樹一站上去就像瞬間置身樂園。館內外也依序呈現多個最受歡迎的角色場景，包括米奇、米妮、Duffy和LinaBell，還能有動物方城市等拍照點。從燈光、佈景到色彩細節都非常到位，特別是夜晚點燈後更像走進一條迷你版的迪士尼大道。無論是喜歡迪士尼的粉絲，或是想找台北聖誕景點的民眾，都能在忠孝館、復興館找到讓心情瞬間變好的亮點角落。



▲SOGO忠孝館前以迪士尼樂園城堡設計的7米高聖誕樹。(攝影：張人尹)





SOGO攜手公益打造暖心聖誕季

除了視覺滿滿的聖誕美景，SOGO也推出值得響應的公益企劃。今年與瑪利亞社會福利基金會合作，透過「愛心捐點」邀請大家用APP點數一起做好事，不只能讓節慶更有意義，也把善意直接送到需要的人手中。另外還有「許願信箱」活動，讓民眾能留下最真誠的小小願望，在歲末時刻產生更多人與人之間的溫度。這次活動不只好拍，更希望大家在享受聖誕氛圍時，也能感受到台北街頭裡的這一份溫柔與陪伴。



▲SOGO復興館也有夢幻聖誕樹等你來拍。 (攝影：張人尹)





SOGO迪士尼聖誕裝置

活動期間：即日起～2026/1/18

活動地點：SOGO忠孝館、復興館

拍照亮點：米奇、米妮、Duffy、LinaBell、奇妙派對、動物方城市

