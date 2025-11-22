信義區4大聖誕樹打卡推薦！白金色系歐風聖誕樹、威尼斯打卡小屋、迪士尼隧道必拍必打卡。

信義區聖誕樹搜集！每年聖誕節大事，就是要「搜集聖誕樹」拍出浪漫美照，2025年聖誕節，信義區4大百貨聖誕樹陸續登場，無論是奢華白金色系聖誕樹、夢幻小火車等歐風打卡點。還有浪漫威尼斯主題聖誕樹與打卡小屋，走在101外面與迪士尼角色賣萌打卡，4大百貨必拍帶你衝。



▲信義區聖誕樹4間百貨打卡！ 聖誕小火車 白金聖誕樹 迪士尼隧道必拍。



▲幸福啟航站超過1,500場燈光音樂秀，重現北極特快車經典時刻。





新光三越信義新天地 20公尺聖誕樹

▲20米幸福列車耶誕樹首度現身，超過1,500場光影秀。（攝影：張人尹）





貴婦百貨聖誕樹 迪奧奇幻星願

2025年台北聖誕季最受矚目的焦點已經降臨，DIOR BEAUTY選在信義區BELLAVITA寶麗廣塲中庭，盛大打造「迪奧奇幻星願限定快閃店」。這次活動不僅是美妝界的盛事，更是生活風格愛好者不容錯過的夢幻體驗，DIOR將義大利藝術家Pietro Ruffo的詩意創作具象化，以「奇幻星願馬戲團」為主題，結合了高訂工藝的精緻、節慶香氛的療癒、限定彩妝的驚喜，甚至還有米其林等級的甜點。



全文介紹：DIOR聖誕快閃BELLAVITA！迪奧奇幻星願快閃店5大亮點直擊、侯布雄甜點必吃。



▲DIOR聖誕快閃BELLAVITA。（攝影：張人尹）



▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭，盛大打造「迪奧奇幻星願限定快閃店」。（攝影：張人尹）

統一時代百貨台北店 威尼斯主題聖誕樹

統一時代百貨「愛‧Sharing」聖誕主題活動在11/14起正式登場，台北統一時代百貨、高雄夢時代同步，以浪漫水都「威尼斯」為主題城市，呈現華麗狂歡的面具節與藝術氛圍。在信義區統一時代百貨可以拍到經典的貢多拉船、唯美的威尼斯大運河，以及文青氣質的沈船書店等13打卡點，粉絲通通免費打卡。



全文介紹：信義區聖誕樹點燈！統一時代威尼斯主題13打卡點，貢多拉 沈船書店必拍。



▲統一集團愛‧Sharing 11/14起跑，今年主題城市為浪漫水都威尼斯。（攝影：張人尹）

▲安康聖母殿內部是沉船書店，拍照打卡送CITY CAFE美式。（攝影：張人尹）

台北101 迪士尼玩具總動員打卡點

信義區備受矚目的台北101百貨，這次聖誕節以迪士尼皮克斯「玩具總動員」作為主題，在百貨外圍已經悄悄打造許多驚喜亮點。其中包含以「三眼怪」設計宇宙銀河主題的燈光隧道，此外還有胡迪、巴斯光年的大型打卡點，讓粉絲們聖誕節前搶先拍。台北101周邊的路樹也掛上了角色燈飾，打造可愛聖誕節氣氛。



▲台北101今年聖誕節主題是迪士尼玩具總動員。（攝影：張人尹）



▲台北101打造巴斯光年、胡迪打卡點。（攝影：張人尹）

