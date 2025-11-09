2025台中聖誕節「勤美草悟聖誕村」11月21日點燈，7米聖誕樹、夢幻光之道必拍。

台中市區最令人期待的冬季慶典「2025勤美草悟聖誕村」即將在11月21日週五晚間正式點亮。今年延續「IncredibleLife,IncredibleSeason」主題，將勤美草悟道生活圈打造成一座充滿異國情調的節慶舞台，從經典的璀璨燈海、全新設計的聖誕樹到趣味的互動體驗，無疑將成為2025年台中聖誕節期間最受矚目的必訪景點。

▲2025年「光之道」廊道示意圖，展現由40萬顆銀白燈泡構築的流動星河



250米銀白「光之道」經典回歸再擴大

每年吸引超過70萬人潮造訪的經典場景「光之道SparklingLane」今年也沒有缺席。這條長達250米的夢幻光廊，由高達40萬顆銀白燈泡meticulously交織而成，沿著隈研吾大師設計的景觀步道，從臺中勤美洲際酒店一路延伸至勤美術館。主辦單位勤美集團表示，今年的光之道更首度擴大範圍，將光影延伸至金典綠園道商場，讓整條草悟道化身為流動的星河，無論從哪個角度拍攝都充滿浪漫氛圍。

▲2025年「光之道」的示意圖，燈光從廊柱間垂墜，營造出浪漫的光廊效果





7米高「積雪聖誕樹」與草悟道限定下雪體驗

2025年的年度聖誕樹「TheSculptedTree」將座落於勤美誠品前方，這座高達7米的聖誕樹以冬季的皚皚積雪為設計靈感，潔白的樹身在燈光映照下顯得格外夢幻。最讓人驚喜的是，活動期間將推出限定「下雪體驗」，讓白雪紛飛的場景真實出現在亞熱帶的台中街頭，營造出如同童話故事般的浪漫場景，勢必將成為台中聖誕節打卡的熱點。

▲2025年聖誕村主樹「The Sculpted Tree」示意圖，7米高的雪白樹身將搭配限定的下雪體驗



人氣「禮物交易所」回歸，聖誕市集打造異國氛圍

去年廣受好評的第二屆人氣企劃「禮物交易所」也將重磅回歸，並擴大開設兩間分所。民眾可攜帶價值500元的禮物前來，與完全不認識的陌生人交換一份心意。今年的交換方式更具趣味性，民眾將透過「遙控挖土機」挖出自己的命定號碼，或是開啟神秘的陌生訊息，在城市中體驗最溫暖的偶遇。

▲2025年「光之道」的示意圖，燈光從廊柱間垂墜，營造出浪漫的光廊效果





聖誕小屋與美食市集點亮台中冬夜

除了主要的燈飾裝置，聖誕小屋、美食市集、品牌聖誕樹與限定快閃店也將在PARK2和草悟道沿線接力登場。現場將有歐風燈飾與音樂表演交織，讓整條街區充滿濃厚的節慶氣息。無論是家庭出遊、情侶約會，都能在這場從白天持續到夜晚的盛會中，找到屬於自己的冬季浪漫片刻，體驗台中草悟道獨有的生活步調。

勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS 2025

活動時間： 2025.11.21（五）－2026.01.05（一）

活動內容： 全台最浪漫的冬季盛典再度登場！包含250公尺「光之道Sparkling Lane」星光步道、7公尺「The Sculpted Tree」白雪聖誕樹、限定「下雪體驗」、聖誕市集、美食小屋與「禮物交易所」交換活動，整條草悟道將化身為充滿歐風燈飾與音樂的節慶大道。



官方網站：https://parklane-life.com/HgbzB

