2025台中勤美草悟聖誕村！7米積雪樹、250米光之道，獨一無二的雪白冬日慶典一次看。

冬夜降臨，台中草悟道化身雪白光廊，七米高聖誕主樹與夜間飄雪點亮節慶氛圍，市集音樂與禮物交換活動交織，打造專屬冬季的城市記憶。

台中年度最具代表性的聖誕活動「2025勤美草悟聖誕村PARKLANE CHRISTMAS」已經於11月21日正式開村了。主辦單位延續「IncredibleLife,IncredibleSeason」的品牌精神，將臺中草悟道生活圈化身為充滿藝術、生活與節慶體驗的冬季祭典。從白天的悠閒散策到入夜後的燈光儀式，沿線景觀從勤美誠品、金典綠園道、PARK2草悟廣場一路串聯，帶來連續46天的節慶歡樂。今年的聖誕村不只延續經典，更注入新意，預計將再吸引大量人潮造訪。



▲經典再現「光之道」 40 萬顆銀白燈泡打造 250 米雪白森林步道





▲年度聖誕主樹「The Sculpted Tree」結合燈光雪景與整點飄雪





勤美誠品雪白森林：7米積雪主樹與整點飄雪的極致浪漫

今年聖誕村的核心亮點，是位於勤美誠品戶外、高度達7米的年度聖誕主樹「The Sculpted Tree」。這棵充滿「超冷感」風格的聖誕樹，靈感來自冬日積雪與芬蘭的Tykky樹冰，由「碳矽互動科技」藝術團隊設計，運用層疊與燈光，打造出自然的奇幻氛圍。更令人期待的是，每天18:00至21:00的整點時段，將有動態飄雪效果，讓銀白雪花紛飛於草悟道上，營造出夢幻的聖誕國度場景。與此相互呼應的是經典場景「光之道2.0」。這條由40萬顆銀白燈泡交織而成的250米雪白森林步道，今年以「進入雪之森EntertheSnowyForest」為主題升級再現。它貫穿臺中勤美洲際酒店、教堂廣場，直到勤美術館，將隈研吾大師設計的綠廊帶，轉化為一條臺中獨具記憶點的冬夜光廊。



▲走進台中「雪之森」奇蹟！勤美草悟聖誕村正式點亮城市光景





禮物交易所雙館擴大：與陌生人交換驚喜，還有機會抽偉士牌

社群上人氣爆棚的「禮物交易所」活動今年重磅回歸並升級。這項與陌生人交換驚喜的企劃，首次擴大為雙館體驗，主場設於金典綠園道，並首次在勤美誠品同步舉行。民眾只需要攜帶價值500元的禮物即可參加。在金典綠園道，民眾能透過遙控挖土機挖出命定號碼，有機會與名人如魏嘉瑩、插畫家KurtWu等人交換禮物，甚至參加偉士牌機車的抽獎活動。而在勤美誠品，則設計了「接收陌生訊息」的體驗，並有Aesop、MAC、Diptyque等多家品牌加入驚喜禮物交換的行列。



▲人氣企劃「禮物交易所」-金典綠園道以 遙控挖土機挖出命定號碼





PARK2異國感聖誕小屋聚落：熱紅酒與週末音樂饗宴

PARK2草悟廣場打造的「聖誕小屋聚落」充滿異國濃厚的節慶氛圍。在這裡，除了有獨特的聖誕場景和下雪體驗，五大餐酒品牌更推出了經典熱紅酒特輯與聖誕限定套餐。無論是朋友聚會交換禮物或是情侶約會，都能完全沉浸在視覺、味覺與聽覺的聖誕意象之中。此外，PARK2也將連續四個週末與小蝸牛、出外人市集聯手舉辦聖誕選物與節慶餐飲XMASMARKET，讓旅客從白天逛到夜晚。每週六夜晚、聖誕夜與跨年夜，還有音樂策劃品牌「PEACHFLAVOR」帶來的六場DJ及JAZZ樂團表演，獻上熱鬧又溫暖的聚會選擇。



▲PARK2「聖誕小屋聚落」打造異國感濃厚的氛圍





全台唯一OSAMU GOODS聖誕禮物店與街區老闆換禮物

在眾多節慶活動中，全臺唯一的「OSAMU GOODS GIFT SHOP」快閃禮物店也再度回歸。這間限定店將於11月28日至2026年1月19日在勤美誠品登場。除了推出全新系列商品，去年廣受好評的聖誕限定盲盒、緞帶等高人氣商品也將再次亮相，為聖誕村增添「大人味可愛」的獨特魅力。針對勤美會員，邁入第四屆的「街區老闆換禮物」活動也再度啟動。會員可以透過兌換禮物的方式，探索草悟道周邊30個特色店家，深入體驗勤美草悟生活圈的共好精神。



▲OSAMU GOODS GIFT SHOP 聖誕商品





勤美術館冬季新展《Input>Unknown》：光影、科技與感官的哲思

配合聖誕村的節慶氛圍，勤美術館也推出了冬季新展《Input>Unknown》。此展由跨域藝術團隊何理WHYIXD策展，以「身體為輸入」的概念，打造出一個光影量場。觀眾將透過偏光鏡、聲音與互動裝置，遊走於城市數據與感官之間。展覽分為啟動、運算、渲染及沙盒模式四個步驟，象徵未知世界生成的不同階段。勤美術館特別調整了開放時間，邀請民眾下午先來逛展、夜晚再賞燈，在光影與音樂交織的環境中，以身體作為感知的起點，重新思考「觀看」的意義。



▲勤美術館冬季新展《Input > Unknown》：光影、科技與感官的哲思





節慶限定食宿方案：在聖誕村裡享受奢華城市度假

除了豐富的戶外活動，勤美草悟生活圈的各大酒店也推出多樣化的聖誕限定食宿體驗。臺中勤美洲際酒店以「Starlit Winter Night流光聖誕」為主題，打造奢華節慶氛圍，並推出「聖誕城市度假Christmas Staycation」住房專案。特別值得一提的是，酒店將首次對外開放「12/25與聖誕老公公共度聖誕早午餐」，提供聖誕火雞、爐烤牛排等自助饗宴，並有聖誕老公公互動。緊鄰草悟道的全國大飯店則推出「漫遊聖誕村」專案，更設有寵物友善住宿樓層，讓犬貓可牽繩落地、自由上床，與毛孩一同享受聖誕氛圍。此外，台中金典酒店則準備了白橡木燻火雞、烤美國牛眼肋眼等精緻聖誕禮籃，以及現切火雞、聖誕熱紅酒等特別品項，讓民眾輕鬆將飯店級的美味帶回家，或在自助百匯享受豪華聖誕饗宴。



▲臺中勤美洲際酒店2025聖誕季正式揭幕，以「Starlit Winter Night 流光聖誕」為主題

2025勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS

活動期間：2025.11.21（五）－2026.01.05（一）

聖誕主樹飄雪時間：每日18:00－21:00整點降雪

OSAMU GOODS快閃店：2025.11.28－2026.01.19



．活動內容 7米高聖誕主樹「The Sculpted Tree」

．整點飄雪營造雪夜氛圍 250米「光之道」銀白燈海步道

．40萬顆燈泡打造森林光廊 「禮物交易所」交換活動

．攜帶500元禮物參加 PARK2聖誕小屋聚落

．限定聖誕套餐、熱紅酒、歐洲街景氛圍 XMAS MARKET & 音樂演出

．每週六及聖誕夜、跨年夜DJ/JAZZ表演 街區老闆換禮物企劃

．勤美會員限定互動活動 OSAMU GOODS快閃禮物店，推出限定盲盒、緞帶組、新系列商品

．勤美術館冬季展《Input > Unknown》，光影互動展覽

臺中勤美洲際酒店

推出「Christmas Staycation」住宿專案，含節慶迎賓禮、客房布置、餐飲禮遇 12/25提供「與聖誕老公公共度聖誕早午餐」，全自助式含火雞、煙燻鮭魚、音樂互動

全國大飯店

提供「漫遊聖誕村」「60+樂齡悠遊草悟道」住宿方案，可享升等禮遇 開放寵物友善樓層，房內備寵物用具、迎賓禮

台中金典酒店

推出聖誕火雞與牛眼肋排禮籃、主題麵包與節慶甜點 開放餐飲宴席、自助百匯及鐵板燒節慶套餐，可於館內慶祝冬夜饗宴





若想延續這份節慶氛圍，接下來還有更多活動值得納入冬天計畫

