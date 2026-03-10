周子瑜聯名小七！7-11台韓料理抽周子瑜小卡，咖啡加碼買2送2開喝。

7-ELEVEN周子瑜聯名活動3月登場，推出台韓創意鮮食、CITY TEA蜜梅心動冰沙、思樂冰與霜淇淋新品，搭配小卡收藏、集點周邊與飲品優惠。

▲7-ELEVEN攜手周子瑜推出「星級饗宴」聯名活動，打造台韓創意美食、偶像小卡與門市打卡場景，吸引粉絲到7-ELEVEN門市體驗追星與美食結合的新玩法。



▲3月18日起7-ELEVEN推出周子瑜聯名系列活動，結合鮮食新品、集點贈品與限定包裝設計，讓粉絲在7-ELEVEN消費同時收集偶像周邊。

買小七抽周子瑜小卡！7-ELEVEN與Twice成員周子瑜合作推出「星級饗宴」聯名活動，自3月18日起於全台門市登場，這次聯名推出台韓創意料理、限定包裝、門市也有主題拍照場景，購買指定商品還能獲得偶像小卡與集點周邊，讓粉絲ONCE們吃美食、抽小卡，還可以打卡朝聖。





周子瑜聯名鮮食商品登場

▲活動期間於7-ELEVEN購買指定鮮食可獲得周子瑜小卡，6款不同造型設計讓粉絲在7-ELEVEN消費同時蒐集偶像收藏。

子瑜聯名主題杯等包裝

▲7-ELEVEN推出周子瑜聯名主題杯與杯套，CITY PRIMA咖啡、思樂冰與雪淋霜同步換上偶像包裝，吸引粉絲到7-ELEVEN拍照收藏。

小7集點卡免費送贈品

▲7-ELEVEN推出小7集點卡活動，粉絲在7-ELEVEN購買周子瑜聯名商品即可集點，免費兌換偶像周邊收藏。

7-ELEVEN飲品優惠整理

▲7-ELEVEN推出CITY PRIMA咖啡優惠，活動期間大杯精品美式與馥芮白買2送2，粉絲到7-ELEVEN即可享受咖啡優惠。

7-11 咖啡優惠整理

這次7-11聯名周子瑜、並由台南晶英酒店監製開發多款台韓融合料理，包括「台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」等主食，還有適合早餐或點心的「麻辣大鍋貼、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、三杯蛤蠣飯糰、滷肉刈包」。甜點與麵包則推出「起司火腿雙餡土司、布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包」。3/17起購買指定鮮食即可獲得周子瑜限量小卡，共6款造型，購買3款主食還有機會拿到特別版閃卡。為了讓粉絲拍照打卡更有收藏感，7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡、思樂冰與雪淋霜也換上周子瑜聯名主題杯與杯套。其中CITY TEA系列同步推出全新飲品「蜜梅心動冰沙」，以熟甜番茄、蜜梅汁與蜂蜜調和風味，並加入茉莉茶凍與寒天晶凍增加口感層次。霜淇淋與思樂冰則推出蜂蜜柚子系列新品，包括「蜂蜜柚子霜淇淋、蜂蜜柚子風味思樂冰」，以及3月23日上市的「蜜柚椰果思樂冰」，帶來清爽果香口味。除了鮮食與飲品，7-ELEVEN也推出「小7集點卡」活動，3月18日至4月28日期間，uniopen會員於OPENPOINT APP購買周子瑜聯名指定商品即可獲得點數，包括指定鮮食、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、蜜梅心動冰沙、思樂冰與雪淋霜等品項。累積點數即可免費兌換周子瑜系列周邊，包含筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵3入組與提把冰霸杯，周邊小物通通要收藏。配合聯名活動，7-ELEVEN也同步推出多項飲品優惠。3/18-3/22 CITY PRIMA大杯精品美式與馥芮白推出買2送2。3/27-3/29 CITY PRIMA香椰厚拿鐵2杯120元。3/18-3/31思樂冰與雪淋霜全品項第2杯半價，蜜柚椰果思樂冰單杯嚐鮮價55元。另於3/16-3/18推出雪淋霜行動隨時取3件100元優惠，讓粉絲在活動期間到7-ELEVEN享受多款飲品優惠。

3/18-3/22 CITY PRIMA大杯精品美式/馥芮白買2送2

3/27-3/29 CITY PRIMA香椰厚拿鐵 2杯120元

3/18-3/31思樂冰、雪淋霜全品項第2杯半價。蜜柚椰果思樂冰單杯嚐鮮價 55元(原價60元)

3/16-3/18雪淋霜行動隨時取，3件100元 (限量；可兌換全品項)





OPENPOINT APP小7集點卡免費換活動

活動期間：2026/3/18-4/28(6週)

活動方式：

買周子瑜聯名系列指定鮮食/CITY PRIMA精品咖啡(大杯)/CITY TEA現萃茶(60元以上品項)/CITY TEA現萃茶蜜梅心動冰沙/蜜柚椰果思樂冰(特大杯)/雪淋霜全品項可獲得小7集點卡點數，集點免費換限量小物，每款數量有限，換完為止



活動商品：