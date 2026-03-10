周子瑜聯名小七！7-11台韓料理抽周子瑜小卡，咖啡加碼買2送2開喝。

7-ELEVEN周子瑜聯名活動3月登場，推出台韓創意鮮食、CITY TEA蜜梅心動冰沙、思樂冰與霜淇淋新品，搭配小卡收藏、集點周邊與飲品優惠。買小七抽周子瑜小卡！7-ELEVEN與Twice成員周子瑜合作推出「星級饗宴」聯名活動，自3月18日起於全台門市登場，這次聯名推出台韓創意料理、限定包裝、門市也有主題拍照場景，購買指定商品還能獲得偶像小卡與集點周邊，讓粉絲ONCE們吃美食、抽小卡，還可以打卡朝聖。
周子瑜聯名鮮食商品登場這次7-11聯名周子瑜、並由台南晶英酒店監製開發多款台韓融合料理，包括「台韓半半炸雞便當、麻辣奶油鮮蝦義大利麵、韓式泡菜豬肉豆腐煲燴飯」等主食，還有適合早餐或點心的「麻辣大鍋貼、韓式炸豬排起司雙拼飯卷、三杯蛤蠣飯糰、滷肉刈包」。甜點與麵包則推出「起司火腿雙餡土司、布朗尼蛋糕棒、奶凍蜜瓜包」。3/17起購買指定鮮食即可獲得周子瑜限量小卡，共6款造型，購買3款主食還有機會拿到特別版閃卡。
子瑜聯名主題杯等包裝為了讓粉絲拍照打卡更有收藏感，7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡、思樂冰與雪淋霜也換上周子瑜聯名主題杯與杯套。其中CITY TEA系列同步推出全新飲品「蜜梅心動冰沙」，以熟甜番茄、蜜梅汁與蜂蜜調和風味，並加入茉莉茶凍與寒天晶凍增加口感層次。霜淇淋與思樂冰則推出蜂蜜柚子系列新品，包括「蜂蜜柚子霜淇淋、蜂蜜柚子風味思樂冰」，以及3月23日上市的「蜜柚椰果思樂冰」，帶來清爽果香口味。
小7集點卡免費送贈品除了鮮食與飲品，7-ELEVEN也推出「小7集點卡」活動，3月18日至4月28日期間，uniopen會員於OPENPOINT APP購買周子瑜聯名指定商品即可獲得點數，包括指定鮮食、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、蜜梅心動冰沙、思樂冰與雪淋霜等品項。累積點數即可免費兌換周子瑜系列周邊，包含筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵3入組與提把冰霸杯，周邊小物通通要收藏。
7-ELEVEN飲品優惠整理配合聯名活動，7-ELEVEN也同步推出多項飲品優惠。3/18-3/22 CITY PRIMA大杯精品美式與馥芮白推出買2送2。3/27-3/29 CITY PRIMA香椰厚拿鐵2杯120元。3/18-3/31思樂冰與雪淋霜全品項第2杯半價，蜜柚椰果思樂冰單杯嚐鮮價55元。另於3/16-3/18推出雪淋霜行動隨時取3件100元優惠，讓粉絲在活動期間到7-ELEVEN享受多款飲品優惠。
7-11 咖啡優惠整理
- 3/18-3/22 CITY PRIMA大杯精品美式/馥芮白買2送2
- 3/27-3/29 CITY PRIMA香椰厚拿鐵 2杯120元
- 3/18-3/31思樂冰、雪淋霜全品項第2杯半價。蜜柚椰果思樂冰單杯嚐鮮價 55元(原價60元)
- 3/16-3/18雪淋霜行動隨時取，3件100元 (限量；可兌換全品項)
OPENPOINT APP小7集點卡免費換活動
活動期間：2026/3/18-4/28(6週)
活動方式：
買周子瑜聯名系列指定鮮食/CITY PRIMA精品咖啡(大杯)/CITY TEA現萃茶(60元以上品項)/CITY TEA現萃茶蜜梅心動冰沙/蜜柚椰果思樂冰(特大杯)/雪淋霜全品項可獲得小7集點卡點數，集點免費換限量小物，每款數量有限，換完為止
活動商品：
- 筆記本(2款) 60點
- 紙板衣架(2款) 60點
- 壓克力立牌(1款) 100點
- 小燈箱磁鐵3入組 120點
- 提把冰霸杯990ml(1款) 160點