桃園聖誕煙火市集先衝！台茂粉紅聖誕登場，7大打卡點要拍。

台茂粉萌聖誕樂園開跑，桃園粉紅打卡景點升級，500隻小熊、聖誕市集、聖誕煙火、滿額抽iPhone一次收集。

最寵桃園人的台茂把聖誕節直接變成粉紅派對！台茂購物中心今年把聖誕節直接升級成粉紅派對，以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，打造限定「Merry Pinkmas Wonderland」。活動從即日起一路玩到明年1/4，中庭立起8米高粉紅聖誕樹，上頭掛滿500隻粉色小熊，成為桃園必拍聖誕景點。同時推出「購物滿額抽iPhone」活動，單日累積消費滿3000元即可獲得抽獎資格。12月還有週末市集與節慶活動，25日更壓軸登場聖誕煙火秀，精彩度滿點，也能順道逛星巴克、STUDIO A與12月新開幕店鋪。



▲桃園台茂12/25晚間19:00，將在台茂公園施放180秒共3000發聖誕煙火秀．近距離欣賞超震撼。



▲桃園台茂聖誕節裝置藝術，3樓有攀爬的聖誕老公公跟大家打招呼。





桃園台茂粉紅聖誕樹與粉萌小熊登場！光霧音樂秀超級好拍

走進台茂中庭，就像踏進粉紅童話世界，從B2一路往上都被粉色亮點包圍。8米高聖誕樹上排滿粉色貝兒小熊，前方擺著大型粉紅沙發與180公分粉紅大熊，非常適合情侶、家人或姐妹淘拍照打卡。抬頭能看見從7樓垂降10米的金色光瀑，搭配紅色與黃色雪花燈飾，從每一層樓看都像置身耶誕場景。聖誕樹旁的巨型紅色郵筒成為抽獎券投遞箱，每一張投入的抽獎券都像向聖誕老公公許願。展期間每天還有10場光霧音樂秀，低煙霧氣加上燈光與聖誕音樂，非常適合拍成限動。



▲桃園台茂聖誕樹前有大型粉紅沙發與粉紅大貝兒，也是人氣熱點。





七大夢幻打卡點一次收集，粉紅熊與聖誕老公公超吸睛

今年台茂規劃七大夢幻拍照場景，讓民眾一路拍好拍滿。包含500隻粉色貝兒組成的8米聖誕樹、粉紅沙發上的粉紅大貝兒，以及象徵抽iPhone活動的巨型紅色許願郵筒。沿著挑空中庭往上看，能發現揹著禮物袋往3樓攀爬的聖誕老公公，3樓平台還有棒棒糖甜蜜貝兒區，五彩繽紛的棒棒糖搭配粉紅大熊，彷彿走進糖果屋。抬頭也能把雪花燈飾與金色光瀑一起收入畫面，再加上整點登場的光霧音樂秀，白天可愛、夜晚夢幻，隨便拍都好看。



▲桃園台茂聖誕節裝置藝術，每日10場光霧音樂秀，於12:00至21:00整點演出10分鐘。





12月台茂聖誕活動滿檔！聖誕市集與聖誕煙火點亮台茂夜空

12月開始後，台茂的節慶活動幾乎天天都有亮點。週末推出多場粉萌主題活動，包括「Santa糖果派對」與「聖誕氣球派對」，白天能遇見聖誕老公公在B2發糖果，小朋友看了都超開心，一旁還有氣球達人創作各種可愛造型。晚上則由「粉萌聖誕音樂會」登場，讓大家在歌聲中享受節慶氛圍。壓軸活動是12月25日的「聖誕煙火秀」，晚間19點在台茂公園施放約180秒共3000發低空煙火，搭配粉紅聖誕樹與商場燈光，打造桃園最浪漫的聖誕夜景。



▲台茂聖誕煙火秀將在12/25聖誕節當天照亮桃園。

桃園台茂聖誕節

活動日期：即日起至2026/1/4





桃園台茂聖誕節表演

1、光霧音樂秀每日10場，自12點到21點，每整點演出約10分鐘。

2、12月13日、14日、20日、21日下午舉辦「Santa糖果派對」與「聖誕氣球派對」。

3、粉萌聖誕音樂會：於活動日18點30分到20點30分舉行。

4、聖誕煙火秀：於12月25日19點至19點05分，施放約3000發煙火。

桃園台茂聖誕節優惠活動

1、購物當日累積消費滿3000元可得1張抽獎券，滿6000元得2張，以此類推。

2、第一波抽獎時間為11月13日至12月3日，抽出50支iPhone17與iPhone17 Pro。

3、第二波抽獎時間為12月4日至2026年1月1日，再抽出50支iPhone17與iPhone17 Pro。



