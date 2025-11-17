信義區聖誕樹+1！新光三越香堤廣場聖誕樹強勢回歸，下班就衝信義耶誕城打卡。

信義區新光三越香堤廣場聖誕樹即日起強勢回歸，聖誕小火車必拍，下班就衝打卡。

信義區聖誕樹再加一！每年在信義區香堤廣場新光三越聖誕樹，都是信義耶誕城必拍、必收集的聖誕樹之一。日前新光三越20公尺高的巨大聖誕樹終於組裝完成，以全新樣貌強勢回歸信義區。2025年度新光三越「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」主題聖誕樹，讓粉絲們下班就衝信義區打卡。



▲新光三越信義區聖誕樹完工，20公尺高巨大聖誕樹強勢回歸。（攝影：張人尹）



▲2025年度聖誕樹主題為「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」。（攝影：張人尹）





新光三越聖誕樹 聖誕小火車亮相

2025年新光三越信義新天地以「Christmas Express 耶誕幸福傳遞中」作為聖誕節主題，每年必拍的20公尺高信義聖誕樹也換上全新造型，在今日完工亮相。本次聖誕樹以白色、金色、銀色小球裝飾，特別的是在樹底更設置了「Christmas Express」聖誕小火車軌道，白金色系更增添節慶氣氛，也讓粉絲們期待火車實際動起來。



▲信義聖誕樹換上白金銀三色造型，樹底設置聖誕小火車軌道。（攝影：張人尹）





新光三越聖誕樹 11/20正式點燈

新光三越信義新天地聖誕樹近日完工，週末就吸引許多粉絲搶先一睹為快，運氣好還能遇上晚間試燈，讓粉絲們下班就先衝信義區打卡。此外，新光三越官方預告將在11/20 (四) 17:00舉辦點燈活動，屆時將由人氣全創作冠軍男團U:NUS擔任點燈大使，和粉絲們一起迎接「信義耶誕城」開城日。



▲人氣男團U:NUS擔任點燈大使，將在12/20 17:00舉行點燈活動。（攝影：張人尹）





新光三越香堤廣場聖誕樹

點燈活動時間：2025/11/20 (四) 17:00

2025聖誕樹必拍 打卡搜集聖誕樹要衝

