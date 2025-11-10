新北耶誕城亮燈了！板橋耶誕城30亮點一次看，熊大耶誕樹 天橋光廊必拍。

新北歡樂耶誕城亮燈了！每年板橋人的話題「新北耶誕城」即日起強勢回歸，這次特別與LINE FRIENDS合作打造馬戲團主題燈區，超萌熊大耶誕樹、巨型公仔打卡點，今天起衝板橋就能免費打卡。此外窩客島幫你整理板橋站市民廣場、站前廣場、萬坪公園以及府中站等4大燈區，還有周遭天橋光廊，30大亮點必拍帶你衝。



▲超萌熊大耶誕樹、巨型公仔打卡點，今天起衝板橋就能免費打卡。(攝影：張人尹)

▲市府大樓內熊大探險號與檢票站，是三大室內必拍裝置。(攝影：張人尹)

市民廣場燈區 馬戲團主秀與聲光饗宴

這次新北耶誕城以「馬戲團」為主題貫穿所有裝置與光影秀，每日17:30起各燈區陸續亮燈。其中最大的亮點是市民廣場的燈光主秀，在市府大樓光雕投影上加以高彩度雷射線條，與耶誕樹連動，打造開城史上第一次最大沉浸式展演。在廣場上設有「馬戲耶誕迎賓門、旋轉木馬」等燈飾，同步打造視覺、聽覺饗宴。



▲市府大樓燈光主秀連動耶誕樹，達開城史上最大沉浸式展演。(攝影：張人尹)

市府大樓 板橋車站加碼打卡點

此外，在市府大樓內也有3個市內打卡點，包含巨大熊大公仔「熊大探險號」，可愛lenini公仔「馬戲檢票站」以及「魔幻占卜SHOW」等可愛裝置同步開放打卡。在環狀線南廣場也設置了互動式耶誕樹「耶誕精靈馬戲派對」，板橋車站東二門口則有「耶誕糖果小屋、天際軌道列車」等裝置，看到雪人、星星、耶誕樹在軌道上緩緩移動，更增添節日氣氛。



▲市府大樓內可愛 lenini公仔「馬戲檢票站」打卡點(攝影：張人尹)

站前廣場燈區 歐洲夢幻童話村啟程

板橋車站站前廣場燈區，以「歐洲夢幻童話村」為主題。廣場中間打造「北極時光列車」，重現經典蒸汽火車的復古風貌，車廂內設有拍照造景。廣場上的「魔幻時鐘塔兩顆大齒輪會動態轉動，夜晚搭配雪機飄灑雪花，營造浪漫氛圍。周遭則是「雪國童話市集」以雪白造型的小木屋為主體，彷彿走進一座歡樂的馬戲小鎮。



▲站前廣場北極時光列車，歐風設計帶領旅客展開奇幻旅程。(攝影：張人尹)

板橋車站周遭光橋 夢幻美景必拍

每年都是熱門打卡點的「空橋連通道」這次也夢幻登場，推薦必拍麗寶天橋的「神奇變幻彩球」童心彩色泡泡、新站路連接板橋大遠百的「時光膠囊」以粉色藍色漸層，遇上雨天時的倒映更增添夢幻氣氛。此外，在板橋車站B1連通道，也就是巨大聖誕樹底下，也設置了「LINE FRIENDS 星光大道」，LINE角色大頭閃閃發光，讓人美照拍不停。



▲新站路連接板橋大遠百的「時光膠囊」粉色藍色漸層(攝影：張人尹)



▲天橋連通道有神奇變幻彩球，與時光膠囊夢幻登場。(攝影：張人尹)

板橋車站周邊人行道 散步拍浪漫美照

不只有燈飾打卡點，在市民廣場周遭人行道也設置了主題燈飾打卡點，為了呼應2025年度的「馬戲團」主題，特別設置了大象轉轉球、馬戲棚大道、神奇魔術帽等主題裝飾，還有在亮燈前就話題滿分的「歡樂小丑派對」沿路多個小丑造型燈飾，更是朝聖必拍。



▲人行道大象轉轉球與歡樂小丑派對，呼應馬戲團主題。(攝影：張人尹)

LINE FRIENDS粉絲必衝 萬坪公園府中廣場

在板橋站1號出口的萬坪公園燈區，這次變身為「minini歡樂點心小鎮」，帶來專屬於可愛角色的奇幻世界。園區內設置了「minini甜點販賣機、驚喜爆米花派對」等打卡立牌。此外在府中廣場燈區則打造「LINE FRIENDS冒險遊樂場」，包含「星光旋轉木馬、LINE FRIENDS歡樂摩天輪」等裝置，營造出童話般的冬季樂園。



▲新北歡樂耶誕城亮燈了！這次特別與 LINE FRIENDS 合作打造馬戲團主題燈區(攝影：張人尹)



▲LINE FRIENDS合作打造馬戲團主題燈區，在市府內、萬坪公園、府中站都有可愛熊大。(攝影：張人尹)





2025新北歡樂耶誕城 燈區必拍清單

亮燈時間：每日 17:30-23:00

市民廣場燈區

歡樂馬戲棚

活動地點：市民廣場

展演頻率：配合主燈秀時間，每整點、半點一次，每次 5分鐘

燈光主秀

活動地點：市府大樓北面

展演頻率：每整點、半點一次 (22:30 後為無聲版)

耶誕驚喜小劇場

活動地點：市民廣場

馬戲耶誕迎賓門

活動地點：市民廣場（縣民新府路口）

馬戲砲彈聲光站

活動地點：縣民大道與新府路交叉口

展演頻率：17:30-22:00，每隔 15分鐘播放音效，每次 2分鐘

Popcorn戲院

活動地點：縣民大道與新站路交叉口

展演頻率：17:30-22:00，每隔 15分鐘就會再次噴出香氣，每次 2分鐘

耶誕馬戲特快入場券

活動地點：市府南大門

熊大探險號

活動地點：新北市政府一樓大廳

馬戲檢票站

活動地點：市府一樓大廳西側

魔幻占卜SHOW

活動地點：市府一樓大廳東側

莎莉魔法秀

活動地點：市民廣場（中山新府路口）

歡樂馬戲市集

活動地點：市民廣場

耶誕精靈馬戲派對

活動地點：環狀線南廣場

展演頻率：17:30-22:00，每小時 2次，每次 5分鐘

耶誕繽紛禮盒

活動地點：環狀線南廣場

歐洲夢幻童話村（板橋車站站前廣場燈區）

北極時光列車

活動地點：站前廣場

魔幻時鐘塔

活動地點：站前廣場

展演頻率：17:30-22:00，每半點和整點進行展演，每次 2分鐘

時光任意箱

活動地點：站前廣場

雪國童話市集

活動地點：站前廣場

亮燈時間：營運時間每日 11:00-22:00

minini歡樂點心小鎮（萬坪公園燈區）

燈飾清單：

minini歡樂點心站

minini甜點販賣機

熱氣球奇幻歷險

驚喜爆米花派對

LINE FRIENDS minini WORLD

minini夢幻音樂盒





LINE FRIENDS冒險遊樂場（府中廣場燈區）

燈飾清單：

熊美耶誕城堡

星光旋轉木馬

LINE FRIENDS

歡樂摩天輪

歡樂飛車

冬日雪樂園





天橋連通道燈區

亮燈時間：每日 17:30-23:00

燈飾橋清單：

小遠百天橋

新站路天橋

縣民大道天橋

新府路天橋

板橋車站連通天橋

麗寶天橋-公車站旁天橋

百揚大樓天橋

LINE FRIENDS 星光大道（板橋車站B1連通道）