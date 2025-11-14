信義區聖誕樹點燈！統一時代威尼斯主題13打卡點，貢多拉 沈船書店必拍。

信義區耶誕樹，統一時代百貨「愛‧Sharing」點燈了！威尼斯主題13打卡點必拍推薦。信義區耶誕樹點燈了！統一時代百貨「愛‧Sharing」聖誕主題活動在11/14起正式登場，台北統一時代百貨、高雄夢時代同步，以浪漫水都「威尼斯」為主題城市，呈現華麗狂歡的面具節與藝術氛圍。在信義區統一時代百貨可以拍到經典的貢多拉船、唯美的威尼斯大運河，以及文青氣質的沈船書店等13打卡點，粉絲通通免費打卡。
愛‧Sharing聖誕主樹Purple Wish 情定威尼斯
今年聖誕主樹「Purple Wish」的設計靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體，這座13米高的主樹以動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，展現城市豐富的人文之美。Purple Wish於11/14晚間18:00點燈，並且即日起至1/1，每晚18:00-20:00有燈光秀，讓粉絲們感受浪漫耶誕氣氛。
徜徉威尼斯、威尼斯嘉年華 水上藝術之城
配合本次水都威奇斯主題，台北時代百貨2樓夢廣場打造多個夢幻打卡點，其中入口處「徜徉威尼斯」裝置以威尼斯玻璃島為靈感，結合水幕表演與多媒體影像、水幕表演等。一旁的「威尼斯嘉年華」邀請粉絲戴上華麗面具，乘坐奇幻貢多拉海盜船來到總督宮前。憑統一時代百貨或 DREAM PLAZA不限金額發票，或掃描QR Code，即可免費乘坐「奇幻貢多拉」一次。
香氛花園、緣定威尼斯 鑽石與香氣交織
在「香氛花園」設施則以香氛為靈魂，打造古典又優雅義大利花園，此外還能走進香氛小屋，透過嗅覺深入感受香料與香水的故事。每週末掃描 QR Code，即可免費參加抽卡活、抽靈魂詩籤並挑選喜愛的香氛。在「緣定威尼斯」區域，則融入定情戒起源的浪漫故事，以鑽石切面營造絢麗光影，只要和伴侶一起觸碰鑽石，就能觸發限定光影效果。
安康聖母殿 文藝靈魂注入聖誕市集
在通一時代位於4F戶外平台的「安康聖母殿」，則以貢多拉船、聖誕市集裝置打造歐洲節慶氛圍。主建物以安康聖母聖殿為靈感打造，內部則以還原人氣景點「沉船書店」注入文藝靈魂，還原書店內沈船、外文書籍、還有貓咪三大元素。活動期間，粉絲拍照打卡上傳社群，即送 CITY CAFE中杯美式一杯或免費列印打卡照一張。
威尼斯星光與雪花漫舞 設施裝置超浪漫
此外，統一時代百貨周邊還有多項裝置增添節慶氣氛。「威尼斯星光—面具派對」在 1F大門口，每日 18:00到 21:00每半小時有音樂燈光秀，將面具嘉年華的歷史輝煌凝固於光影中。「夢幻星河」、「璀璨愛戀」愛心隧道、雪花漫舞戶外階梯、森下映雪人行道等，讓城市每個角落都充滿浪漫。
統一時代百貨 愛‧Sharing 活動資訊
活動期間：2025/11/14-2026/01/01
聖誕樹亮燈時間：每日18:00-21:00整點演出。
聖誕節必拍 夢幻耶誕樹打卡點
