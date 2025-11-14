信義區聖誕樹點燈！統一時代威尼斯主題13打卡點，貢多拉 沈船書店必拍。

信義區耶誕樹，統一時代百貨「愛‧Sharing」點燈了！威尼斯主題13打卡點必拍推薦。

▲統一集團愛‧Sharing 11/14起跑，今年主題城市為浪漫水都威尼斯。（攝影：張人尹）



▲聖誕主樹Purple Wish結合面具節元素，展現威尼斯浪漫與華麗。（攝影：張人尹）

▲憑統消費發票或掃描QR Code，可免費乘坐「奇幻貢多拉」一次。（攝影：張人尹）

▲香氛花園巨型香水瓶，週末掃碼可抽籤詩與免費噴灑香氛。（攝影：張人尹）



▲夢廣場「徜徉威尼斯」有水幕表演，彷彿置身水上世界。（攝影：張人尹）

歐洲節慶氛圍

。主建物以安康聖母聖殿為靈感打造，內部則以還原人氣景點「沉船書店」注入

文藝靈魂，還原書店內沈船、外文書籍、還有貓咪三大元素。活動期間，粉絲拍照打卡上傳社群，即送 CITY CAFE中杯美式一杯或免費列印打卡照一張。



▲安康聖母殿內部是沉船書店，拍照打卡送CITY CAFE美式。（攝影：張人尹）



▲統一時代百貨4F必拍沈船書店，神還原威尼斯人氣景點。（攝影：張人尹）

信義區耶誕樹點燈了！統一時代百貨「愛‧Sharing」聖誕主題活動在11/14起正式登場，台北統一時代百貨、高雄夢時代同步，以浪漫水都「威尼斯」為主題城市，呈現華麗狂歡的面具節與藝術氛圍。在信義區統一時代百貨可以拍到經典的貢多拉船、唯美的威尼斯大運河，以及文青氣質的沈船書店等13打卡點，粉絲通通免費打卡。愛‧Sharing聖誕主樹Purple Wish 情定威尼斯今年聖誕主樹「Purple Wish」的設計靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體，這座13米高的主樹以動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，展現城市豐富的人文之美。Purple Wish於11/14晚間18:00點燈，並且即日起至1/1，每晚18:00-20:00有燈光秀，讓粉絲們感受浪漫耶誕氣氛。徜徉威尼斯、威尼斯嘉年華 水上藝術之城配合本次水都威奇斯主題，台北時代百貨2樓夢廣場打造多個夢幻打卡點，其中入口處「徜徉威尼斯」裝置以威尼斯玻璃島為靈感，結合水幕表演與多媒體影像、水幕表演等。一旁的「威尼斯嘉年華」邀請粉絲戴上華麗面具，乘坐奇幻貢多拉海盜船來到總督宮前。憑統一時代百貨或 DREAM PLAZA不限金額發票，或掃描QR Code，即可免費乘坐「奇幻貢多拉」一次。香氛花園、緣定威尼斯 鑽石與香氣交織在「香氛花園」設施則以香氛為靈魂，打造古典又優雅義大利花園，此外還能走進香氛小屋，透過嗅覺深入感受香料與香水的故事。每週末掃描 QR Code，即可免費參加抽卡活、抽靈魂詩籤並挑選喜愛的香氛。在「緣定威尼斯」區域，則融入定情戒起源的浪漫故事，以鑽石切面營造絢麗光影，只要和伴侶一起觸碰鑽石，就能觸發限定光影效果。安康聖母殿 文藝靈魂注入聖誕市集在通一時代位於4F戶外平台的「安康聖母殿」，則以貢多拉船、聖誕市集裝置打造

威尼斯星光與雪花漫舞 設施裝置超浪漫

此外，統一時代百貨周邊還有多項裝置增添節慶氣氛。「威尼斯星光—面具派對」在 1F大門口，每日 18:00到 21:00每半小時有音樂燈光秀，將面具嘉年華的歷史輝煌凝固於光影中。「夢幻星河」、「璀璨愛戀」愛心隧道、雪花漫舞戶外階梯、森下映雪人行道等，讓城市每個角落都充滿浪漫。



▲忠孝路大門口面具派對，每日18:00起有音樂燈光秀。（攝影：張人尹）





統一時代百貨 愛‧Sharing 活動資訊



活動期間：2025/11/14-2026/01/01

聖誕樹亮燈時間：每日18:00-21:00整點演出。



