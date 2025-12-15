哈利波特快閃店在中山！超美霍格華茲打卡點，60款哈利波特商品一次看。

哈利波特誠品R79快閃店開跑， 霍格華茲領軍 六大場景打卡點，帶來近60款周邊，哈利波特粉絲必買 皮革包、 學院香氛蠟燭超有儀式感 。

哈利波特粉絲衝中山站朝聖！由普泰主辦的「哈利波特」快閃店於2025/12/12-2026/3/1進駐台北誠品R79，以場景重現結合大量周邊商品的形式登場。這次哈利波特快閃店結合粉絲熟悉的電影畫面與學院元素，設置超美拍照空間、並帶來近60款商品，不只讓中山地下街多了一股濃厚的奇幻氛圍，也讓粉絲們揪團拍美照、買周邊。



▲哈利波特快閃店於誠品R79登場，活動期間橫跨年末與寒假，吸引粉絲前來朝聖。（攝影：張人尹）



▲哈利波特學院風，奶油啤酒造型杯墊。（攝影：張人尹）

哈利波特 快閃店 六大打卡區

由普泰主辦的「哈利波特」快閃店，於即日起至2026/3/1在台北誠品R79登場，特別設置六大拍照打卡區，還原電影場景。入口有勢磅礴的「霍格華茲場景」展開，城堡意象搭配發光金探子，打造最夢幻魔法氛圍。同時還有9又4分之3月台的「特快列車月台區」，紅黑蒸汽火車與行李配置出發前的期待感。還有以大禮堂為靈感的「學生餐廳區」，以及天花板灑落的信件雨，讓粉絲感受滿滿神秘氣氛。



▲哈利波特快閃店打造六大拍照場景，從城堡到月台完整串聯電影記憶。（攝影：張人尹）

哈利波特居家收藏小物

本次快閃店同步推出近60款周邊商品，從居家、外出到隨身配件皆有不同選擇。包含關燈後會浮現守護神圖樣的「夜光流沙杯墊」，質感刺繡風格的「學院抱枕」，以及細緻描繪四學院徽章的「學院馬克杯」。同時還有代表不同學院氣質的「哈利波特香氛蠟燭」，讓粉絲們現場挑選。



▲哈利波特居家小物，四大學院主題香氛蠟燭。（攝影：張人尹）



▲哈利波特學院風主題抱枕、毛毯等居家小物。（攝影：張人尹）

哈利波特配件與包款必買

這次在哈利波特快閃店，更提供多款包包好則，有以學院色系打造的「皮革側背包」、適合通勤使用的「後背包」，以及輕便取向的「側背包」。另有搭配燙金徽章設計的「燙金零錢包」，可作為收納或包款吊飾使用，而「毛毛手拿包」則以柔軟絨毛呈現可愛造型，成為粉絲搭配穿搭的亮點單品。



▲哈利波特奶油啤酒圖案設計，限定飲料提袋。（攝影：張人尹）



▲哈利波特主題快閃結合場景與商品規劃，成為近期地下街話題焦點。（攝影：張人尹）





哈利波特快閃店

展覽日期：2025年12月12日 - 2026年3月1日

展覽地點：台北誠品R79／中山地下街 (地址：台北市大同區南京西路16號B1)



