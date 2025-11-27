星巴克買一送一2天開喝！近全品項0元多一杯星巴克，必喝推薦先看。

星巴克買一送一再次回歸！推薦必喝黑櫻桃與太妃冬季新品，兩天限定，咖啡控這波一定要衝。

星巴克宣布買一送一再度回歸，使不少咖啡控直接把行程排滿。活動剛好遇上冬季新品推出，從黑櫻桃系列飲品到每年耶誕必喝太妃核果風味都話題十足。兩天限定的星巴克買一送一優惠，讓大家能同時補咖啡因、順便試試新口味，尤其對上班族與學生而言更是省荷包又實際，這波星巴克優惠一定要先跟上。

▲星巴克買一送一要先朝聖喝耶誕限定「太妃核果風味那堤」。(攝影：鄭雅之) ▲星巴克買一送一11/27、11/28連兩天登場。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一！每人最多帶買二送二

這次好友分享日於2025/11/27至11/28登場，活動時段為11:00至20:00，只要購買兩杯大杯以上、口味與冰熱一致的飲品，就能享買一送一。每人每次最多買二送二，飲品需現場領取，非常適合與同事或好友一起湊單。活動不限品項，熱拿鐵、冰美式、冷萃或新品都能選。因為時段橫跨午餐到下班，無論是提神、喘口氣或想喝點甜飲，都能用買一送一解決需求。

▲星巴克買一送一近全品項都有，每人最多可享買二送二。(攝影：鄭雅之)





最新星巴克必喝推薦！黑櫻桃與太妃風味一次帶走

既然有星巴克買一送一，最划算的就是直接把新品加入清單。黑櫻桃風味瑪奇朵以黑櫻桃醬搭配濃縮與牛奶，喝起來果香清爽。黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤茶香柔和，尾段帶出淡淡果香，適合不愛太甜的人。太妃核果風味那堤依舊是冬季必喝，香甜順口，而今年新登場的太妃核果風味冷萃與氮氣冷萃則更清爽，趁買一送一喝新品最超值。

▲星巴克買一送一推薦必喝新品「黑櫻桃風味瑪奇朵」、「黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤」。







星巴克買一送一

活動時間：2025/11/27(四)~11/28(五)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

2、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3、優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





