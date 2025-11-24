好市多黑五優惠！2025好市多黑色購物節強勢回歸，早8排隊搶 家電優惠現省近萬元。

2025好市多黑色購物節強勢回歸！本週限時搶購高階家電、顯示器、PS5主機與家庭劇院等，黑五優惠清單必搶。

粉絲們每年必搶的「好市多黑色購物節」正式回歸，自即日起至11月30日，整周都是搶好市多黑5優惠的最佳時機。在黑五週，好市多賣場特別將營業時間提前至早上8點開始，一路營業至21:30。本次優惠除了涵蓋高階家電、影音娛樂到精選食品及美妝保養品等超值優惠。每天在好市多官方FB及IG帳號公告隔日登場的限定優惠，通通搶完為止，讓許多粉絲早上8點準時進場瘋搶。



▲好市多黑五特賣自11/24至11/30，營業時間提前至早上8點開始。（攝影：李維唐）



▲好市多黑五，黑色購物週11/24(一) ~ 11/30(日)營業時間調整為8:00~21:30。（攝影：李維唐）





好市多黑五家電戰場：最高現省近萬元

好市多黑色購物節必搶優惠的最大亮點，集中在家電產品搶，多款高單價商品超強折扣必搶。其中，SHARP 528L FRIDGE 四門對開冰箱以原價44,499元，黑五優惠現省9,200元。此外，大尺寸電視如PHILIPS 75"MINILED 顯示器現省9,000元，以及LG WIFI STYLER 蒸氣電子衣櫥也提供8,000元的優惠，非常適合計劃汰舊換新的家庭。其他如BALMUDA THE CLEANER VACUU 手提無線吸塵器現省4,010元，讓粉絲們過年前趁機買起來。



▲75吋PHILIPS MINILED顯示器與LG電子衣櫥皆現省8,000元，適合汰舊換新。（攝影：李維唐）



▲SHARP 528L冰箱祭出9,200元最大折扣，是家電區必搶商品。（攝影：李維唐）





娛樂美食美妝 優惠不間斷

除了大型家電，好市多在娛樂、食品和美妝品類也準備了大大小小折扣吸引粉絲。想升級影音體驗，必買BOSE SMART SOUNDBAR SYSTEM 家庭劇院現省8,000元，JBL CLIP 5 藍牙喇叭則現省400元。在食品區，頂級A4日本和牛紐約客真空包現省550元，哈根達斯豐潤草莓雪酥12入現省219元。美妝保養品部分，STRIVECTIN澎彈緊緻精華現省750元，還有粉絲超推「貝膚黛瑪舒敏潔膚液」更是現省450元，囤貨就趁黑五買起來。



▲投影機現省2,500元、PS5主機遊戲雙手把同捆組1萬6有找。（攝影：李維唐）



▲A4日本和牛紐約客真空包與哈根達斯冰品皆有超值折扣，搶攻美食市場。（攝影：李維唐）











Costco 黑色購物週營業資訊





2025/11/24(一) ~ 11/30(日)，賣場營業時間調整為8:00~21:30





Costco 黑色購物週推薦優惠清單

家電類

PHILIPS 75"MINILED 75吋MINILED顯示器，原價44,799、現省9,000元。

TCL 65"QLED MONITOR 65吋QLED顯示器，原價23,499、現省5,000元。

SHARP 528L FRIDGE 528公升四門對開冰箱，原價44,499、現省9,200元。

TCL 272L UPRIGHT FREEZER 272公升直立式無霜冷凍，原價14,299、現省4,300元。

ACER FLAT MONITOR 24.5吋平面電競螢幕，原價3,399、現省700元。

OVO PROJECTOR U3 HDD小蘋果投影機，原價12,499、現省2,500元。

SWANN 4K WIFI NVR KIT 4K NVR無線攝影機，原價14,999、現省4,500元。

LG WIFI STYLER 蒸氣電子衣櫥，原價37,799、現省8,000元。

AIRMATE CONVECTION HEATER 艾美特對流式電暖器，原價5,899、現省1,200元。

BAYSIDE FIREPLACE CONSOLE 紅外線電暖爐，原價16,899、現省3,900元。

IRIS OHYAMA CLEANER 手持式充電吸塵器，原價2,289、現省490元。

LG A9K+ CORDLESS VACUUM 濕拖直立式手持無線吸塵，原價12,499、現省2,600元。

夏普清淨除濕機12公升，原價11,999、現省3,100元。

DYSON PURIFIER HOT+COOL 三合一空氣清淨機#HP10，原價11,899、現省1,200元。

WINIX DEHUMIDIFIER 17L 清淨除濕機17公升，原價12,399、現省2,500元。

BALMUDA THE CLEANER VACUU 手提無線吸塵器，原價8,899、現省4,010元。

LG AIR PURIFIER PURICARE 360度空氣清淨機，原價17,899、現省3,700元。

國際牌手持式掛燙機，原價2,389、現省490元。

雀巢義式膠囊咖啡機 含80顆咖啡膠囊，原價3,699、現省900元。

娛樂類

JBL CLIP 5可攜式防水 藍牙喇叭黑色，原價1,999、現省400元。

BOSE SMART SOUNDBAR SYSTEM 兩件式家庭劇院，原價29,999、現省8,000元。

PS5主機遊戲雙手把同捆組 含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價19,199、現省3,400元。

ANKER 三合一磁吸無線充電器，原價2,699、現省700元。

食品類

A4 日本和牛紐約客真空包，原價2,599、現省550元。

冷凍鹽漬鮭魚排 專案活動價 $479/KG (此項無原價/現省資訊)。

醃漬客家鹹豬肉，原價599、現省100元。

哈根達斯豐潤草莓雪酥12入，原價999、現省219元。

義大利綜合含餡巧克力 550公克，原價379、現省80元。

多力多滋捲餅青花椒風味 60公克X8入，原價259、現省70元。

美妝與個人護理類

蘇菲安心褲日夜組合，原價809、現省210元。

天地合補水亮膠原美顏飲 30毫升21入，原價899、現省200元。

STRIVECTIN澎彈緊緻精華 30毫升+15毫升，原價2,699、現省750元。

SU:M37活水潤澤酵能水凝霜 120毫升+50毫升，原價1,129、現省260元。

CREST 3D WHITE TOOTHPASTE 速效亮白牙膏/ TOOTHPASTE 147公克5入，原價549、現省120元。

貝膚黛瑪舒敏潔膚液 850毫升3入+100毫升，原價1,839、現省450元。

適樂膚長效潤澤修護霜 542公克2入，原價1,199、現省250元。

