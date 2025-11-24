好市多黑五優惠！2025好市多黑色購物節強勢回歸，早8排隊搶 家電優惠現省近萬元。

2025好市多黑色購物節強勢回歸！本週限時搶購高階家電、顯示器、PS5主機與家庭劇院等，黑五優惠清單必搶。
粉絲們每年必搶的「好市多黑色購物節」正式回歸，自即日起至11月30日，整周都是搶好市多黑5優惠的最佳時機。在黑五週，好市多賣場特別將營業時間提前至早上8點開始，一路營業至21:30。本次優惠除了涵蓋高階家電、影音娛樂到精選食品及美妝保養品等超值優惠。每天在好市多官方FB及IG帳號公告隔日登場的限定優惠，通通搶完為止，讓許多粉絲早上8點準時進場瘋搶。
好市多黑五家電戰場：最高現省近萬元
好市多黑色購物節必搶優惠的最大亮點，集中在家電產品搶，多款高單價商品超強折扣必搶。其中，SHARP 528L FRIDGE 四門對開冰箱以原價44,499元，黑五優惠現省9,200元。此外，大尺寸電視如PHILIPS 75"MINILED 顯示器現省9,000元，以及LG WIFI STYLER 蒸氣電子衣櫥也提供8,000元的優惠，非常適合計劃汰舊換新的家庭。其他如BALMUDA THE CLEANER VACUU 手提無線吸塵器現省4,010元，讓粉絲們過年前趁機買起來。
娛樂美食美妝 優惠不間斷
除了大型家電，好市多在娛樂、食品和美妝品類也準備了大大小小折扣吸引粉絲。想升級影音體驗，必買BOSE SMART SOUNDBAR SYSTEM 家庭劇院現省8,000元，JBL CLIP 5 藍牙喇叭則現省400元。在食品區，頂級A4日本和牛紐約客真空包現省550元，哈根達斯豐潤草莓雪酥12入現省219元。美妝保養品部分，STRIVECTIN澎彈緊緻精華現省750元，還有粉絲超推「貝膚黛瑪舒敏潔膚液」更是現省450元，囤貨就趁黑五買起來。
Costco黑色購物週營業資訊
2025/11/24(一) ~ 11/30(日)，賣場營業時間調整為8:00~21:30
Costco黑色購物週推薦優惠清單
家電類
- PHILIPS 75"MINILED 75吋MINILED顯示器，原價44,799、現省9,000元。
- TCL 65"QLED MONITOR 65吋QLED顯示器，原價23,499、現省5,000元。
- SHARP 528L FRIDGE 528公升四門對開冰箱，原價44,499、現省9,200元。
- TCL 272L UPRIGHT FREEZER 272公升直立式無霜冷凍，原價14,299、現省4,300元。
- ACER FLAT MONITOR 24.5吋平面電競螢幕，原價3,399、現省700元。
- OVO PROJECTOR U3 HDD小蘋果投影機，原價12,499、現省2,500元。
- SWANN 4K WIFI NVR KIT 4K NVR無線攝影機，原價14,999、現省4,500元。
- LG WIFI STYLER 蒸氣電子衣櫥，原價37,799、現省8,000元。
- AIRMATE CONVECTION HEATER 艾美特對流式電暖器，原價5,899、現省1,200元。
- BAYSIDE FIREPLACE CONSOLE 紅外線電暖爐，原價16,899、現省3,900元。
- IRIS OHYAMA CLEANER 手持式充電吸塵器，原價2,289、現省490元。
- LG A9K+ CORDLESS VACUUM 濕拖直立式手持無線吸塵，原價12,499、現省2,600元。
- 夏普清淨除濕機12公升，原價11,999、現省3,100元。
- DYSON PURIFIER HOT+COOL 三合一空氣清淨機#HP10，原價11,899、現省1,200元。
- WINIX DEHUMIDIFIER 17L 清淨除濕機17公升，原價12,399、現省2,500元。
- BALMUDA THE CLEANER VACUU 手提無線吸塵器，原價8,899、現省4,010元。
- LG AIR PURIFIER PURICARE 360度空氣清淨機，原價17,899、現省3,700元。
- 國際牌手持式掛燙機，原價2,389、現省490元。
- 雀巢義式膠囊咖啡機 含80顆咖啡膠囊，原價3,699、現省900元。
娛樂類
- JBL CLIP 5可攜式防水 藍牙喇叭黑色，原價1,999、現省400元。
- BOSE SMART SOUNDBAR SYSTEM 兩件式家庭劇院，原價29,999、現省8,000元。
- PS5主機遊戲雙手把同捆組 含NBA 2K26數位遊戲券及無線雙手把，原價19,199、現省3,400元。
- ANKER 三合一磁吸無線充電器，原價2,699、現省700元。
食品類
- A4 日本和牛紐約客真空包，原價2,599、現省550元。
- 冷凍鹽漬鮭魚排 專案活動價 $479/KG (此項無原價/現省資訊)。
- 醃漬客家鹹豬肉，原價599、現省100元。
- 哈根達斯豐潤草莓雪酥12入，原價999、現省219元。
- 義大利綜合含餡巧克力 550公克，原價379、現省80元。
- 多力多滋捲餅青花椒風味 60公克X8入，原價259、現省70元。
美妝與個人護理類
- 蘇菲安心褲日夜組合，原價809、現省210元。
- 天地合補水亮膠原美顏飲 30毫升21入，原價899、現省200元。
- STRIVECTIN澎彈緊緻精華 30毫升+15毫升，原價2,699、現省750元。
- SU:M37活水潤澤酵能水凝霜 120毫升+50毫升，原價1,129、現省260元。
- CREST 3D WHITE TOOTHPASTE 速效亮白牙膏/ TOOTHPASTE 147公克5入，原價549、現省120元。
- 貝膚黛瑪舒敏潔膚液 850毫升3入+100毫升，原價1,839、現省450元。
- 適樂膚長效潤澤修護霜 542公克2入，原價1,199、現省250元。
更多優惠快訊 比黑五更優惠
推薦閱讀：先喝道買一送一喝！全新太妃厚奶霜3款飲料，一杯37.5元喝起來。
推薦閱讀：雀客國際推住宿買一送一、高鐵78折全年優惠！普發1萬元國旅這樣玩最省。