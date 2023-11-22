黑色星期五購物節買一送一攻略必看！就算荷包在百貨週年慶、雙十一大破洞，但到了感恩節前的「黑色星期五購物節」一樣要繼續買爆。超市、量販的優惠大檔期黑色星期五購物節於本週熱鬧登場，窩客島整理好市多、全聯、愛買、家樂福和大潤發5大超市量販店黑五購物節優惠，其中包括日常最需要的民生用品衛生紙、零食、泡麵等超過上百款買一送一優惠，小資族、婆媽要趁機大囤貨。







好市多黑色星期五優惠

每年都讓人陷入搶購的好市多黑色星期五購物節，於11/20正式開跑，為期七天的優惠活動從3C、小家電到鑽石、黃金通通有下殺折口，超過400多款優惠商品就等你到場搶好康。同時，全新上線的「台灣好市多」FB粉絲團，將在每天下午五點、好市多官網下午六點公佈隔日重點特價商品，11/23就有現省9,000元的金條、現省超過一萬元的75寸4K電視等。



此外，在黑色星期五購物節期間，全台好市多門市也調整營業時間，周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門。







全聯黑色星期五優惠

恰逢全聯25週年慶，今年的全聯黑色星期五結合週年慶優惠，於即日起至12/7超過300款商品買一送一，以民生用品為主，精選上百款小物推出買一送一優惠，包括女生每個月都需要的衛生棉、上班族提神即溶精品咖啡，又或是居家必備全效洗衣精、衛生紙、牙膏、漱口水，還有各式各樣零食、飲料和泡麵，全都有買一送一優惠，讓婆媽都不小心多買好幾份。





愛買黑色星期五優惠

作為婆媽最愛量販店「愛買」，在今年黑色購物節中於本週末推出超狂下殺優惠，於11/24～11/27有日立、聲寶省電1級能效的除濕機、LG變頻冰箱、LG 50型電視、聲寶微電腦洗衣機等11款指定家電推出來店驚喜價，最低62折起，最高價差近7600元。而11/28前則是有220款民生夯品買一送一，咖啡豆、袋裝米、油、衛生紙、餅乾等全都買一送一，還有百款寵會員的卡友價商品，折扣最低下殺58折起。







大潤發黑色星期五優惠

大潤發今年黑色星期五購物節，於11/24~12/07期間主攻日韓週，集結日韓超人氣零食、泡麵和家電等超過500件商品搬到全台大潤發現場，指定品項消費單筆滿499元送50元現金抵用券，萬元家電每滿5,000現折500元，節能補助加上退稅減免，最高還可省下5,000元，讓大家不用飛出國也能滿足購物慾望。同時，更要請日本九州超萌部長-熊本熊，與大潤發可愛的發仔到店巡禮。









家樂福黑色星期五優惠

家樂福則是串連線上和線下推出超值黑色星期五購物節優惠，於即日起至11/26全台實體門市精選家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。家樂福線上購則是在11/27前單筆消費滿1200元送100元券，若是早鳥11/24~11/26滿2000元直接折抵200元。還加碼推出天天進站送好禮優惠，最高現折500元的黑五必敗特殺品要先搶。

