為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 生活 > 黑五購物節買一送一攻略！全聯、好市多領軍「5大超市量販黑色星期五」總整理，超過200款買一送一搶囤貨。

黑五購物節買一送一攻略！全聯、好市多領軍「5大超市量販黑色星期五」總整理，超過200款買一送一搶囤貨。

2023-11-22 文字：編輯 鄭雅之 綜合報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：各店家 人氣：868
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

黑色星期五購物節買一送一攻略必看！就算荷包在百貨週年慶、雙十一大破洞，但到了感恩節前的「黑色星期五購物節」一樣要繼續買爆。超市、量販的優惠大檔期黑色星期五購物節於本週熱鬧登場，窩客島整理好市多、全聯、愛買、家樂福和大潤發5大超市量販店黑五購物節優惠，其中包括日常最需要的民生用品衛生紙、零食、泡麵等超過上百款買一送一優惠，小資族、婆媽要趁機大囤貨。

黑色星期五購物節「5大超市、量販」優惠攻略 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 

好市多黑色星期五優惠

每年都讓人陷入搶購的好市多黑色星期五購物節，於11/20正式開跑，為期七天的優惠活動從3C、小家電到鑽石、黃金通通有下殺折口，超過400多款優惠商品就等你到場搶好康。同時，全新上線的「台灣好市多」FB粉絲團，將在每天下午五點、好市多官網下午六點公佈隔日重點特價商品，11/23就有現省9,000元的金條、現省超過一萬元的75寸4K電視等。

此外，在黑色星期五購物節期間，全台好市多門市也調整營業時間，周一至周四提早於上午9時開門、周五至周日為上午8點開門。


 

全聯黑色星期五優惠

恰逢全聯25週年慶，今年的全聯黑色星期五結合週年慶優惠，於即日起至12/7超過300款商品買一送一，以民生用品為主，精選上百款小物推出買一送一優惠，包括女生每個月都需要的衛生棉、上班族提神即溶精品咖啡，又或是居家必備全效洗衣精、衛生紙、牙膏、漱口水，還有各式各樣零食、飲料和泡麵，全都有買一送一優惠，讓婆媽都不小心多買好幾份。
黑色星期五購物節「5大超市、量販」優惠攻略 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全聯優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

愛買黑色星期五優惠

作為婆媽最愛量販店「愛買」，在今年黑色購物節中於本週末推出超狂下殺優惠，於11/24～11/27有日立、聲寶省電1級能效的除濕機、LG變頻冰箱、LG 50型電視、聲寶微電腦洗衣機等11款指定家電推出來店驚喜價，最低62折起，最高價差近7600元。而11/28前則是有220款民生夯品買一送一，咖啡豆、袋裝米、油、衛生紙、餅乾等全都買一送一，還有百款寵會員的卡友價商品，折扣最低下殺58折起。
黑色星期五購物節「5大超市、量販」優惠攻略 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

 

大潤發黑色星期五優惠

大潤發今年黑色星期五購物節，於11/24~12/07期間主攻日韓週，集結日韓超人氣零食、泡麵和家電等超過500件商品搬到全台大潤發現場，指定品項消費單筆滿499元送50元現金抵用券，萬元家電每滿5,000現折500元，節能補助加上退稅減免，最高還可省下5,000元，讓大家不用飛出國也能滿足購物慾望。同時，更要請日本九州超萌部長-熊本熊，與大潤發可愛的發仔到店巡禮。



 

家樂福黑色星期五優惠

家樂福則是串連線上和線下推出超值黑色星期五購物節優惠，於即日起至11/26全台實體門市精選家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。家樂福線上購則是在11/27前單筆消費滿1200元送100元券，若是早鳥11/24~11/26滿2000元直接折抵200元。還加碼推出天天進站送好禮優惠，最高現折500元的黑五必敗特殺品要先搶。
超商營業時間調整 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#黑色星期五
morechevron_right
文章關鍵字
黑色星期五 買一送一 黑五購物節 好市多 more
延伸閱讀

肉肉控準備開吃！TGI FRIDAYS祭出「豬肋排買一送一」活動，就要逼肉肉控手刀訂位。

 顏爾嫻

小資女每年只等這一天！SUBWAY潛艇堡年度感恩日，限時「買一送一」讓你買一餐飽三餐。

 編輯 鄭雅之

可頌控衝八月堂！IG爆夯可頌「八月堂買一送一」，一日限定國際可頌節要你吃可頌吃到嗨。

 編輯 鄭雅之

只要你夠「黑」就有買一送一！堪稱最高CP值超市霸主「全聯」搶搭黑色星期五瘋狂購物節，超過百件黑色商品第二件只要五折。

 編輯 鄭雅之
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 鄭雅之最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

日本最大級體育用品中心Alpen優惠券(東京新宿・大阪NAMBA PARKS・福岡運河城店通用)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up