宜蘭頭城海鮮推薦！廟口海產小吃 必吃龍蝦粥、旭蟹，龜山島第一排海景餐廳。

宜蘭頭城海鮮推薦「廟口海產小吃」龜山島海景＋現撈海味成最強組合！大溪漁港現撈直送，打造最短距離海味體驗。

位於宜蘭頭城的大溪漁港旁，「廟口海產小吃」以「漁港直送餐桌」聞名，是在地老饕與外地旅客共同鎖定的宜蘭海鮮名店。店內一側是活魚水箱，另一側則是面向太平洋的大片落地窗，將海味與海景同時端上桌，形成一種幾乎沒有轉譯誤差的味覺體驗，也讓這裡成為北濱公路上極具代表性的海鮮地標。

▲宜蘭頭城廟口海產小吃外觀，鄰近大溪漁港交通便利（攝影：蕭芷琳）



▲店內落地窗直面龜山島海景，打造宜蘭海鮮用餐最佳視野（攝影：蕭芷琳）

大溪漁港美食地標「廟口海產小吃」活海鮮水箱直送！

「廟口海產小吃」雖名為小吃，實際規模與食材等級卻直逼海鮮餐廳等級。最大特色在於每日從大溪漁港進貨，活體海鮮直接進入店內水箱，顧客可現場挑選。餐廳後方緊鄰海岸步道，天氣晴朗時可遠眺龜山島，讓用餐不只是味覺享受，更延伸成一場完整的宜蘭海岸體驗。

▲大溪漁港美食「廟口海產小吃」活海鮮水箱展示旭蟹與各式漁獲（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭頭城海鮮推薦「廟口海產小吃」餐廳逼嫁相當完整確實（攝影：蕭芷琳）

宜蘭必吃海鮮！旭蟹清蒸、龍蝦粥一次滿足

來到此地，首推大溪漁港代表性海產「旭蟹」。肉質細緻、口感清甜，最適合以清蒸方式呈現，保留原始海味。另一招牌則是海鮮煲粥，包括長年熱銷的沙母粥，以及近年話題度極高的龍蝦粥。店家以魚骨與海鮮長時間熬煮粥底，使米粒充分吸收鮮甜精華，再鋪上整隻龍蝦，從視覺到味覺都具備強烈記憶點。此外，熟客口耳相傳的紅燒牛腩亦是隱藏版亮點，濃郁香氣與軟嫩口感，為整桌海鮮增添層次變化。

▲宜蘭頭城必吃龍蝦粥，整隻龍蝦鋪面視覺震撼（攝影：蕭芷琳）



▲清蒸旭蟹保留原始鮮甜，是大溪漁港經典海味（攝影：蕭芷琳）

「廟口海產小吃」之所以成為宜蘭頭城指標性海鮮餐廳，關鍵不僅在於食材的新鮮度，更在於場域體驗的完整性。從現撈海鮮、職人料理，到窗外龜山島的靜謐輪廓，構築出一場多層次的感官旅程。餐後漫步海岸步道，海風與浪聲交織，讓這趟用餐像一段被延長的旅行記憶。對於尋找宜蘭海鮮推薦與頭城海景餐廳的旅人而言，這裡無疑是一處值得專程造訪的目的地。

▲龜山島海景與海鮮餐桌同框，成為宜蘭頭城經典畫面（攝影：蕭芷琳）



▲下次來大溪漁港可別錯過這間「廟口海產小吃」海鮮餐廳（攝影：蕭芷琳）

宜蘭頭城美食 大溪漁港海鮮餐廳 廟口海產小吃

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路五段212號（大溪派出所正對面有停車場）

營業時間：11:00–19:00（週二公休）

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