19禁韓流來襲！TOUCH FIVE猛男秀4月攻佔A11，超狂VVIP合照福利與不限性別場次搶先看。

韓流娛樂已從音樂跨足至視覺表演藝術，本次TOUCH FIVE登台象徵感官秀的最高殿堂。資深編輯李維唐指出，這類表演成功結合體雕美學與互動劇，是台北4月最具指標性的休閒選擇。

韓流文化的影響力再度於台北信義區引爆話題，這次帶來的不是單純的偶像演唱會，而是讓全韓網友瘋狂、話題度登頂的19禁猛男秀「TOUCH FIVE」。這場被譽為視覺饗宴的表演，正式宣佈將海外演出首站定於台灣，自2026年4月23日至26日，連續4天在台北新光三越A11信義劇場Legacy Max熱力開演。這場演出不僅代表了韓式舞台藝術的極致誘惑，更要以6場充滿張力的表演，徹底攻佔台灣觀眾的心跳節奏。

▲褪去上衣，團員們身著黑色丹寧褲，在冷冽的藍色燈光下大展精實的腹肌與完美的倒三角身形。圖／OCT Entertainment提供；窩客島編輯李維唐整理



韓網封為三開門冰箱等級，頂級肉體展現視覺壓迫感

要在競爭激烈的韓國猛男秀市場脫穎而出，「TOUCH FIVE」靠的絕非僅是裸露，而是那股令人屏息的視覺壓迫感。所有參與演出的成員皆具備紮實的舞蹈底子，更擁有被韓國網友形容為「三開門冰箱」的強悍體格。那寬闊到近乎誇張的肩線、厚實的胸肌線條，以及完美的倒三角比例，讓舞者在登場的瞬間，就釋放出強大的男性賀爾蒙。這種結合體型美學與專業舞技的組合，不僅讓每一場演出都像是一場動態的藝術雕塑展覽，更讓觀眾在台下就能感受到排山倒海而來的雄性魅力。

▲工裝造型配合強烈的聚光燈，歐巴們以利落的舞蹈動作揮灑汗水，帶來最直觀且震撼的臨場體驗。圖／OCT Entertainment提供；窩客島編輯李維唐整理

濕身誘惑結合重機情境，沉浸式劇院體驗臉紅心跳

「TOUCH FIVE」的舞台設計充滿了戲劇性的故事張力，演出巧妙融合了時尚元素與情境誘惑。其中最具話題性的莫過於「浴室濕身誘惑」橋段，透過燈光與水影的交織，將男性的肌肉線條美感發揮到淋漓盡致。此外，「狂野重機挑逗」則是運用重工業風的道具與強烈的重低音節奏，營造出充滿野性與力量的感官衝擊。整場表演透過不同層次的情境轉換，讓觀眾不僅是坐在台下觀賞，更像是進入了一個大型的沉浸式劇院，每一幕的轉折都讓現場氣氛推向更高點，營造出讓人無法呼吸的緊湊節奏。

▲極具視覺衝擊力的舞台特寫，三開門冰箱等級的強悍體格與完美腹肌讓現場觀眾屏息。圖／OCT Entertainment提供；窩客島編輯李維唐整理



零距離觸碰歐巴汗水，VVIP限量合照實現一日男友夢

與傳統歌舞劇最大的不同，在於「TOUCH FIVE」將「互動性」提升到了全新層次。歐巴們在演出過程中會頻繁走下舞台，穿梭在觀眾席間，讓粉絲能近距離親眼目睹那驚人的肌肉律動，甚至連揮灑出的汗水都清晰可見。這種極具臨場感的氛圍，讓現場尖叫聲此起彼落。為了滿足核心粉絲的需求，主辦單位更推出每場僅限量50名的VVIP加購合照福利，讓心動的觀眾能親自站在歐巴身邊留下紀念，實現夢幻般的「一日男友」體驗。這種充滿誠意的粉絲福利，也是該秀能在韓國維持長紅的原因之一。

▲全體團員穿著彩色西裝帥氣登場，展現宛如超模般的時尚氣場。圖／OCT Entertainment提供；窩客島編輯李維唐整理

破天荒開放男女不拘場次，跨越性別感受韓流舞台魅力

在韓國，多數猛男秀表演受限於傳統規範，通常僅限女性觀眾入場。然而，本次台北場為了回饋熱情的粉絲並擴大表演藝術的邊界，特別在6場演出中規劃了部分「男女不拘」場次。這項舉動不僅讓對韓流舞台設計感興趣的男性觀眾有機會入場朝聖，也讓表演現場的氛圍更具多樣性。主辦單位希望能透過這種不設限的態度，讓這場結合力與美的視覺饗宴，成為台北4月最熱鬧的生活圈話題亮點，讓每位購票進場的觀眾，都能徹底釋放平日的壓力，享受最火熱的感官震撼。

▲舞者挑戰極限尺度的皮革束帶造型，展現野性十足的雄性魅力。圖／OCT Entertainment提供；窩客島編輯李維唐整理



2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》台北首站

活動時間： 2026/04/23至2026/04/26（共計6場）

活動內容：

濕身主題大秀： 包含經典浴室濕身誘惑、狂野重機情境劇，結合舞蹈與專業聲光效果。

限定專場規劃： 設置4場「女性專屬場」與2場「男女不拘場」，滿足不同客群需求。

VVIP限定優惠與福利：

近距離視角： 購買VVIP神級寵愛席（NT$4,880）可享有第一線觀賞震撼。

限量合照加購： 購買門票後可於KKTIX售票頁面加購「合照福利」，每場僅限50名，實現與歐巴一對一紀念互動。

一日男友體驗： 表演中安排舞者進入觀眾席，提供沈浸式的互動感官體驗。

演出地點： A11 6F信義劇場Legacy Max（台北市信義區松壽路11號6F）

售票系統： KKTIX售票平台

購票連結： https://octent.kktix.cc/events/180747c5

官方社群： OCT Entertainment Instagram