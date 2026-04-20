0元多一杯星巴克！星巴克買一送一連喝2天、只有10款，哈利波特聯名也有。

星巴克限時買1送1！10款指定品項買一送一4/21、4/22連兩天開喝。編輯 鄭雅之表示：哈利波特聯名蜂蜜公爵星冰茶終於也有買一送一了！

星巴克鐵粉最期待的買一送一又來了！這次為了響應2026年世界地球日，星巴克特別在4月21日與4月22日連續兩天舉辦好友分享日。精選10款人氣飲品，包含冷萃咖啡以及多款經典那堤，最讓粉絲驚喜的是，哈利波特聯名款「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，也首度加入買一送一的行列中，讓大家在響應環保的同時也能享受滿滿的午茶小確幸。



▲星巴克買一送一優惠，與好友一起來場咖啡時光。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克Ｘ哈利波特聯名「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」驚喜登場，彩色糖果碎超吸睛。(攝影：鄭雅之)





魔法迷必喝蜂蜜公爵星冰茶買一送一

哈利波特影迷快衝門市。星巴克這次非常有誠意地將聯名新品蜂蜜公爵爆爆星冰茶納入優惠清單。這款飲料靈感來自魔法世界最神祕的糖果店，以清爽的蜜柚星冰茶作為基底，最厲害的是裡面加了會咬破噴汁的蜂蜜爆珠，頂部還灑滿彩色糖果碎，攪拌之後口感層次超級豐富。大家記得在活動期間找好友排隊領取這份難得的魔法驚喜，用半價優惠就能體驗會咬破噴汁的奇幻滋味。



▲夢幻蜂蜜爆珠口感豐富，在星巴克大口喝下爆爆星冰茶。(攝影：鄭雅之)





精選10款熱門飲品連兩天0元多一杯

除了話題性十足的星冰茶之外，這次的優惠品項總共高達10款。無論是上班族最需要的冷萃咖啡或濃萃義式厚那堤，還是療癒系的焦糖可可碎片星冰樂與芒果火龍果椰奶星沁爽，通通都在清單內。只要購買兩杯大杯以上且冰熱口味一致的指定飲料，其中一杯就由星巴克招待。每人每次最多買2送2且限當場領取，大家趕緊設好鬧鐘，趁著世界地球日活動期間到全台指定門市大喝一場。



▲星巴克買一送一4/21、4/22登場。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一 世界地球日優惠

活動時間：2026/4/21（二）至2026/4/22（三）每日11：00至20：00。

優惠內容：購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項，其中一杯由星巴克招待。

指定品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶、冷萃咖啡、濃萃義式厚那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、經典紅茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果椰奶星沁爽。

限制規則：每人每次至多買2送2，限當場一次領取。不適用於車道服務、外送、預訂及部分特定門市。





小資族月底就需要美食優惠！

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