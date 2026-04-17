8塊雞199元！拿坡里買烤雞送雞翅，三商炸雞買6送6 炸雞優惠必吃。

拿坡里披薩炸雞與三商炸雞推出199元優惠組合，包含烤雞炸雞蛋塔與檸檬雞翅等選擇，編輯張人尹表示本波主打高CP值與多樣搭配，199元炸雞優惠適合聚餐分享。

▲三商餐飲雙品牌同步推出優惠，拿坡里披薩‧炸雞與三商炸雞主打199元組合，整合烤雞與雞翅選擇。



▲本次活動以高CP值為主軸，三商餐飲透過多樣雞肉與甜點組合，讓粉絲用較低預算入手多款餐點。

拿坡里披薩‧炸雞烤雞炸雞蛋塔優惠

▲拿坡里披薩‧炸雞同步推出6塊炸雞送6顆蛋塔方案，整合炸雞與甜點提供粉絲多元搭配。

三商炸雞檸檬雞翅與買6送6優惠

▲三商炸雞推出檸檬炸雞Party，6塊檸檬雞翅以199元優惠登場，主打清爽酸香與酥脆口感。

拿坡里披薩‧炸雞 優惠整理

炸雞控約吃！三商餐飲旗下兩大品牌「拿坡里披薩‧炸雞」以及「三商炸雞」同步推出限時優惠，主打超划算199元價格就能吃到6塊雞，活動品項更是從烤雞、炸雞到蛋塔通通有，讓粉絲們聚餐開趴，或是晚餐宵夜想來點炸雞桶享受一波，這次炸雞優惠都一定要跟上。拿坡里披薩‧炸雞自即日起至4/29推出兩款主打組合，包含「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」，原價520元特惠價199元，直接一次吃8塊雞。同時還有「6塊炸雞送6顆蛋塔」，原價660元特惠價390元，並適用於內用與外帶。以烤雞搭雞翅，或是炸雞加蛋塔的甜鹹組合，滿足粉絲不同需求。同集團另一品牌「三商炸雞」則於4/17-5/27推出「檸檬炸雞Party」優惠活動，6塊檸檬雞翅原價390元特惠價199元，主打外酥內嫩搭配檸檬酸香風味，更讓粉絲們在夏天吃不膩。同一活動時間再加碼「炸雞買6送6」雙倍美味組合，墨西哥辣醬翅腿、原味胡椒翅腿一次吃得到。

活動期間：即日起至4月29日 適用方式：內用、外帶（外送及西湖店不適用）

活動內容：

6塊烤雞送2支山賊烤雞翅，原價520元 特惠價199元。

6塊炸雞送6顆蛋塔，原價660元 特惠價390元。





三商炸雞 優惠整理

活動期間：4月17日至5月27日 適用方式：內用、外帶（外送不適用）

活動內容：

檸檬炸雞Party：6塊檸檬雞翅，原價390元 特惠價199元。

「買6送6」雙倍美味組合，精選墨西哥辣醬翅腿與原味胡椒翅腿一次享有，原價318元 特惠價169元。活動自4月17日至4月23日限時7天快閃登場