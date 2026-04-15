古亭日式老宅新景點！「光在錦町」鐵鍋鬆餅 不限時咖啡齊聚，4間新開店攻略。

台北日式新秘境！「光在錦町」保留百年官舍風情，結合精品咖啡、鐵鍋鬆餅與質感湯豆腐，打造都市裡的療癒綠洲。編輯 鄭雅之表示：文青最新基地就藏在台北城南！

台北最近出現一處充滿京都氛圍的唯美秘境，位在捷運古亭站附近的「光在錦町」，由 1930 年代的日式官舍群華麗轉身，成為一處融合歷史故事與現代美學的藝文場域。這片木造建築群不僅完整保留了黑瓦屋頂與日式緣側，更引進了新加坡精品咖啡、手作鐵鍋鬆餅與質感湯豆腐等超人氣品牌，讓人在繁華的都市裡，找到一處能大口呼吸、享受慢生活的城市綠洲，絕對是本季文青與美食控必訪的口袋名單。



▲日治時期錦町官舍群華麗轉身，光在錦町成為台北文青必訪的老宅美學地標。(攝影：鄭雅之)

▲漫步光在錦町日式庭院長廊，木構緣側與礫石小徑營造出京都感的慢活氛圍。(攝影：鄭雅之)





穿越時空漫步錦町官舍

這片隱身巷弄的宿舍群早在 1930 年代就已成形，當時被稱為錦町，是台北極為珍貴的日式住宅遺址。園區內保留了整齊排列的丙種官舍，從紅磚基礎到為了通風設計的南北向配置，處處都能看見日治時期的建築智慧。這裡曾是行政官員的日常起居空間，後來更演變為充滿生活痕跡的華光社區，直到 2007 年正式登錄為歷史建築。現在走在充滿木頭香氣的長廊下，彷彿能看見時光交錯的剪影，感受這份橫跨百年的時光記憶被完整封存在每一片黑瓦之間。



▲位於杭州南路巷弄的光在錦町，紅磚牆與參天古樹守護著台北歷史建築記憶。(攝影：鄭雅之)





芙香家現點現烤日式鐵鍋鬆餅

來到園區最不能錯過的，就是空氣中瀰漫著濃郁蛋奶香的「芙香家 FUKUYA」。這間主打日式老宅風格的甜點店，堅持每一份鐵鍋鬆餅都要單人現點現烤，讓讀者能吃到外層微酥、內裡濕潤的完美口感，外皮吃起來甚至有點像泡芙般輕盈無負擔。除了常見的季節水果口味，店內還有令人驚艷的隱藏版菜單，像是鹹甜交織的生火腿布拉塔起司鬆餅。坐在充滿質感的木質空間裡，看著午後陽光灑落在盤子上的精緻裝飾，每一口都是對味蕾的極致寵愛與療癒時光。



▲芙香家經典口味季節水果沙拉鐵鍋鬆餅，搭配現烤酥脆餅皮與清爽生菜超誘人。





新加坡精品咖啡 Alchemist 不限時

除了甜點之外，新加坡精品咖啡品牌「Alchemist」的二號店也正式落腳於此。這間店完美結合了日式老屋的禪意與現代工業風的不鏽鋼元素，室內更巧妙運用咖啡渣回收製成的環保傢俱，展現出品牌對於環境永續的用心。這裡提供專業的職人手沖與經典的小白咖啡，甚至還有台灣少見的咖啡果皮茶。若是不趕時間，這裡的不限時庭院空間非常適合帶著一本書，點上一份酥脆可頌與熱咖啡，在冷冽鋼材與溫暖老牆的對比中，享受最有質感的城市綠洲假期。



▲新加坡精品咖啡Alchemist二店必點手沖咖啡與酥脆可頌，在老宅窗邊享受愜意時光。(攝影：鄭雅之)





光在錦町特色美食進駐

「光在錦町」的魅力不只於此，喜愛和風料理的朋友一定要試試「豆舞」，重新定義了湯豆腐的純粹美學，以溫潤高湯包裹細緻豆腐，在極簡食材中展現多層次的深度。而即將在4/24開幕的「甜酸三號店」，則是與音樂品牌 Frisson 攜手合作，將類比與數位的音樂美學融入空間中。現場不僅有質感選品與精緻輕食，更透過聲音與空間的互動觸發悸動。無論是想品嚐暖心的熱豆腐，還是想在音樂圍繞下喝杯咖啡，這座園區都能滿足台北人對美好生活的所有想像。



▲豆舞湯豆腐以特製木盒盛裝精緻豆腐，簡約食材展現出最純粹的日系極簡食尚美學。

▲芙香家鐵鍋鬆餅進駐日式老宅，在百年木造長廊下享受現烤甜點奶香太幸福。(攝影：鄭雅之)

光在錦町 園區資訊

地點： 臺北市大安區金華街88號

交通資訊： 捷運古亭站 6 號出口，步行約 10 分鐘





光在錦町 餐廳資訊

芙香家 鐵鍋鬆餅

營業時間：11:00-18:00

地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷39號





營業時間：11:00-18:00 地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷39號 Alchemist Daan

營業時間：09:00-18:00

地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷43號





營業時間：09:00-18:00 地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷43號 豆舞 湯豆腐

地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷37號





地址：臺北市大安區杭州南路二段61巷37號 甜酸三號店 - Sweet & Sour Coffee Wave

預計於 4 月 24 日盛大開幕





台北美食新開店推薦！

推薦閱讀：Ushigoro S.台北試營運資訊！東京銀座Ushigoro S.進駐大直，台北就能吃日本頂級燒肉。

推薦閱讀：BTS鐵粉朝聖！韓國咖啡COMPOSE COFFEE插旗南京復興，金泰亨V特調 招牌冰美式45元就有。

推薦閱讀：台北火鍋新推薦！四季花月插旗南京復興站，必吃推薦一次看。