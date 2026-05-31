2026夏日餐桌美學！米其林主廚林泉用LE CREUSET海韻藍鑄鐵鍋解密地中海慢活。

法式餐廚專家LE CREUSET推出輕盈優雅的Bleu Riviera海韻藍系列 ，將地中海慢活哲學帶入日常餐桌 。資深編輯李維唐表示，這款色調精準調和了海洋在陽光下粼粼波光的藍綠色澤 ，不僅結合米其林主廚林泉的料理心法 與軟裝專家李佩芳的配色靈感 ，更完美平衡了美感設計與實用機能 ，是今年夏天重塑居家儀式感不可或缺的指標性生活美學代表。

炙熱的仲夏陽光照進來，是不是讓你很想把生活步調悄悄放慢呢 ？這個時節最迷人的地方，就是看著窗外絢麗的光影，開始在腦海中規劃下一場渡假 。與其羨慕別人能隨時出發，不如把地中海沿岸那種從容、優雅的生活美學直接搬進自家廚房，幫日常加點放鬆的儀式感 。 向來最懂法式生活美學的餐廚專家LE CREUSET，這次推出全新「Bleu Riviera海韻藍系列」鍋具與瓷器 。它呈現出一種非常少見、兼具優雅與質感的藍綠色調 ，就像法國南部蔚藍海岸的海面在陽光照耀下，閃耀著波光粼粼的色彩層次 。當你把它擺上桌，餐桌立刻變成南歐的濱海度假勝地，充滿了隨興慢活的寫意氛圍。

▲LE CREUSET海韻藍全系列在餐桌上大膽玩撞色，與黃色、橘色等明亮色系疊加交織，為優雅優閒的午餐時光注入滿滿的南歐熱情陽光活力。圖／LE CREUSET提供；窩客島編輯李維唐整理



把南歐海風搬上桌，重溫與重要的人共食的溫度

你有體驗過地中海特有的慢活餐桌哲學嗎？在南歐文化裡，大家非常享受在暖陽與海風吹拂下露天用餐的感覺。除了風景，最核心的精神其實是「共食分享」。 想像一個悠閒的週末，你煮了幾道拿手好菜，直接用色彩亮眼、保溫效果極佳的鑄鐵鍋盛裝，豪爽地擺在餐桌正中央，讓家人朋友一邊暢聊、一邊自由取用 。這種熱情款待的氛圍，能讓室內用餐也多了像在國外露天賞景般的浪漫情趣 。海韻藍系列那一抹波光釉色，不只是好看，更像是一條無形的紐帶，透過美食把親友的情感緊緊凝聚在一起。

▲連續多年獲得台北米其林一星肯定的主廚林泉Richie，手捧甫從烤箱出爐、散發誘人香氣的歐式麵包，大讚鑄鐵鍋絕佳的均勻導熱與穩定蓄熱力，是在家重現經典地中海經典風味的秘密武器。圖／LE CREUSET提供；窩客島編輯李維唐整理

米其林主廚私房心法，用好鍋具讓歐式料理事半功倍

很多剛接觸廚房的人，或是有點下廚經驗的煮婦煮夫，常常覺得歐式經典大菜很難駕馭。不過，連續多年獲得台北米其林一星肯定的主廚林泉Richie笑著說，選對好夥伴，居家料理的完成度跟風味層次真的會完全不一樣。

林泉主廚分享，一般人總覺得鑄鐵鍋只能用來燉湯，但其實它的蓄熱和導熱表現非常好，而且完全不挑火源，煎、烤、煮、炸甚至是烘焙都能輕鬆搞定。像是全系列最經典的「圓鐵鍋」，因為氣密性絕佳，用溫潤的慢火就能把馬賽海鮮湯裡頭的海鮮鮮甜層層釋放出來，口感非常濃郁 。如果直接放進烤箱，均勻的熱循環還能烤出外酥內Ｑ的歐式麵包 。另一款「淺底鍋」，因為鍋面寬、鍋身低，不只適合拌炒，用來做香煎羊排或普羅旺斯燉菜時，食材能均勻受熱，煎好後連鍋帶料直接端上桌，視覺效果就先拿滿分 。林泉主廚直言，這款系列讓歐式菜色的困難度大幅降低，讓大家在廚房裡都能達成真正的事半功倍。

▲米其林星級主廚林泉Richie現場大秀一手好廚藝，用兼具優雅與質感的LE CREUSET海韻藍鑄鐵鍋盛裝香煎羊排，完美詮釋視覺與味覺雙重饗宴的地中海盛宴。圖／LE CREUSET提供；窩客島編輯李維唐整理



軟裝專家撞色巧思，用色彩混搭出你的專屬夏日度假風

LE CREUSET的魅力，早就超越了單純的廚房器具，而是個人品味與生活美學的延伸 。不管是在中島開放式廚房展示，還是日常的餐桌擺設，它都能幫空間增添獨特風格 。 對於如何在家中運用海韻藍系列打造夏日風情，軟裝顧問Carol Li李佩芳提供了非常實用的配色靈感 。如果你喜歡沉穩摩登的摩洛哥高雅感，可以把海韻藍跟各種深淺的藍色調疊加 ；如果你偏好充滿陽光活力、生氣盎然的率性氛圍，大膽把它跟黃色、橘色或紅色這種亮色系撞色搭配，效果會非常驚艷 ；要是你想追求柔和沁涼、彷彿真的在國外Villa度假的療癒感受，直接搭配清爽的白色系準沒錯 。靈活的混搭，能讓日常的每一天都像一場不必遠行的度假時光 。

▲清晨的煦煦陽光灑在微甜哈密瓜與盛滿冰水的清澈玻璃杯旁，宛如將南法蔚藍海岸那抹悠閒、從容且迷人的湛藍海岸風光直接搬進廚房。圖／LE CREUSET提供；窩客島編輯李維唐整理

必收清單與限時活動，6月3日全台輕盈上市

這次海韻藍系列的品項非常完整，從鑄鐵鍋到日常瓷器一應俱全 。除了主廚推薦、適合各種人數燉煮的「典藏圓鐵鍋」（18至24cm，定價12080元起），以及可容納全雞全魚的「典藏橢圓鐵鍋31cm」（定價19280元）外 ，還有小巧精緻、煎煮炒炸都能煮出粒粒分明Q彈米飯的「萬用窈窕鑄鐵鍋」（18與20cm，定價11250元起）。此外，帶有波浪線條的「輕荷花妍淺底鐵鍋26cm」（定價16000元）更是擺盤的顏值擔當 。



日常瓷器部分也讓人少女心噴發，包含邊緣帶著海浪拍岸餘韻的「波紋長型瓷器烤盤23cm」（定價2380元），非常適合做甜鹹糕點 ；日常必備的「義麵盤22cm」（定價1750元）與夠深夠大好攪拌的「早餐穀片碗650ml」（定價1450元）；還有自杯底漸層延伸的「馬克杯400ml」（定價1520元）以及儀式感滿分的「蛋座」（定價480元），喝杯早晨咖啡或下午茶聚會都十分療癒 。 海韻藍全系列將在6月3日於官方網站及百貨專櫃正式上市 。只要在百貨專櫃消費滿額、且裡面包含海韻藍系列的任一商品，就能獲得百貨獨家加贈的精美好禮 。今年夏天，不妨用一抹美麗的蔚藍，好好款待自己與身邊重要的人吧 。

▲末假期與三五好友歡聚，把香氣四溢、慢火細熬的馬賽海鮮湯擺在桌中央，在南歐共食傳統的歡樂笑聲中，好好感受不必遠行的夏日慢活滋味。圖／LE CREUSET提供；窩客島編輯李維唐整







必收清單規格，打造專屬餐廚風景

這次海韻藍系列的品項非常完整，從鑄鐵鍋到日常瓷器一應俱全 。除了主廚推薦、適合各種人數燉煮的經典鐵鍋外 ，還有多款高顏值瓷器，喝杯早晨咖啡或下午茶聚會都十分療癒 。