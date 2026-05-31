西堤牛排聯名玩具總動員5！限定牛仔雙人餐附贈圍兜，必搶巴斯提袋與壽星免費蛋糕。

現代人上館子吃飯更看重情感共鳴與體驗。生活風格資深編輯李維唐表示，西堤牛排本次結合玩具總動員5的冒險精神，將經典IP融入餐桌與慶生互動，成功拉近了跨世代的情感連結。

現在人平常工作壓力那麼大，放假上館子吃飯，早就不是為了單純填飽肚子，而是想找個地方放鬆，跟家人朋友好好聚一聚 。在台灣開了二十幾年的西堤牛排真的很懂大家的心 ，今年暑假特別選在2026年6月1日至2026年7月31日期間 ，找來皮克斯最新的動畫電影「玩具總動員5」合作，辦了一場超級歡樂的「TASTy STORY：西堤牛仔總動員」主題活動 。這場為期兩個月的餐桌大冒險 ，把大家從小看到大的胡迪和巴斯光年通通變成了餐桌上的神隊友 ，不管你是想帶孩子去放電，還是想跟老朋友一起聊聊當年的情懷，都能在熟悉的氛圍裡，重新找回相聚的溫度 。

▲「牛仔很忙雙人餐」將豐富的主題餐點搭配經典角色插卡與玩偶佈置，完美重現中西部冒險場景。圖／西堤牛排提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲王品集團與西堤牛排高層偕同西堤冒險警長NPC Nick共同為《玩具總動員5》主題企劃揭開序幕。圖／西堤牛排提供；窩客島編輯李維唐整理

期間限定牛仔很忙雙人餐，墨西哥辣味牛排熱血開吃

這次西堤圍繞著「玩具總動員5」最核心的中西部冒險風格 ，特別設計了一款很有分享感的「牛仔很忙雙人餐」 。整套雙人餐吃下來只要1788元 ，需要另加10%服務費 ，裡面除了有各種期間限定的主題餐點 ，還會直接送你限量的角色群造型圍兜 ，帶小朋友去吃完全不怕弄髒衣服 。主餐的選擇非常多 ，肉食控絕對會愛 ，像是肉質扎實的原塊牛排、分量很有誠意的BBQ醬烤半雞 ，還有吃起來很過癮的義式丁骨豬排 。其中最推薦的就是「墨西哥辣味炙燒牛排」 ，香烤牛排配上微辣特調的墨西哥辣醬 ，吃一口就覺得很帶勁 ，真的很有在西部冒險的感覺 。前菜的部分有適合大家一起分著吃的「牛仔香酥海鮮拼盤」 ，最後再用視覺跟口感都很豐富的「開心果水果雙層蛋糕」當完美收尾 ，整餐吃下來儀式感直接滿格 。

▲「牛仔很忙雙人餐」中的義式丁骨豬排分量厚實，搭配特製醬汁與巴斯光年角色插卡極具主題儀式感。圖／西堤牛排提供；窩客島編輯李維唐整理

限量巴斯光年與胡迪環保袋必入，三眼怪皮革盤實用又好看

吃飽喝足之後，店裡還有讓人忍不住想掏錢的限定周邊 ！從2026年6月15日開始 ，只要在店內消費 ，就可以用239元起的超值加購價 ，把電影主題的實用小物帶回家 ，數量有限賣完就沒了 。這次的周邊不只好看，實用性更是沒話說 。像是出門買菜、購物必備的「絨毛收納摺疊提袋」 ，總共有巴斯光年和胡迪兩款 ，折起來很小、展開容量很大 。另外還有深受大家喜愛的三眼怪和蛋頭先生 ，他們這次變身成很有質感、一組兩入的「皮革收納盤組」 ，加購價只要299元 ，放在玄關放鑰匙或放辦公桌上的雜物都超級療癒 ，絕對是這個暑假最受歡迎的辦公室話題小物 。

▲兼具實用機能與精緻設計的巴斯款、胡迪款環保提袋以及三眼怪皮革收納盤組，預計引爆暑假收藏話題。圖／西堤牛排提供；窩客島編輯李維唐整理

當月壽星快報到，玩具總動員專屬慶生相框與三眼怪蛋糕免費送

如果你或身邊的朋友剛好是夏天的壽星，那更不能錯過這次的超級好康 ！西堤這次把慶生活動直接拉長到三個月 ，從2026年6月1日一路辦到2026年8月31日 。只要是當月壽星到店裡慶生 ，西堤就會大方送上限量的玩具總動員主題慶生相框、好玩的慶生帽還有專屬生日蛋糕 。現場工作人員不只幫你們拍下開心的合照 ，還會把相片卡好好地裝進限定相框裡讓你們帶回家留念 ，吃著印有可愛角色插卡的慶生蛋糕 ，真的會讓這頓生日餐變得特別有記憶點 ，完全是今年家庭聚餐或好友生日趴的首選 。

▲期間限定的主題生日派對為壽星準備了專屬慶生相框、慶生帽與精緻的恐龍造型蛋糕。圖／西堤牛排提供；窩客島編輯李維唐整理











TASTy STORY：西堤牛仔總動員 牛仔很忙雙人餐

活動期間：2026年6月1日至2026年7月31日

優惠內容：期間限定聯名套餐售價1788元，需另加10%服務費 。內含原塊牛排、墨西哥辣味炙燒牛排、BBQ醬烤半雞、義式丁骨豬排等主餐選擇，並附贈限量角色群造型圍兜 。

TASTy STORY：西堤牛仔總動員 限定主題周邊加購

活動期間：2026年6月15日起至售完為止

優惠內容：凡於店內消費，即可用優惠價加購《玩具總動員5》限定周邊 。

絨毛收納摺疊提袋（胡迪款／巴斯款）：加購價239元

皮格收納組（三眼怪與蛋頭先生各一）：加購價299元

備註：每筆訂單限購買每品項各乙份 。

TASTy STORY：西堤牛仔總動員 主題生日派對慶生禮遇

活動期間：2026年6月1日至2026年8月31日

優惠內容：當月壽星至全台西堤牛排用餐慶生，即可免費獲得限量限定慶生相框、慶生帽以及專屬生日蛋糕 。

飽餐一頓後如果還想探索更多聚餐好去處，不妨繼續閱讀我們為您整理的私房風格餐廳口袋名單。

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