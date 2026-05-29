2026福隆沙雕季超狂攻略！環球影業40座大咖沙雕直擊、比基尼免費入園時間。

台灣夏季指名度最高的2026福隆國際沙雕藝術季火熱開展，今年攜手環球影業打造夢幻派對 。資深編輯李維唐表示，本次展覽成功打破傳統框架，透過國際級電影智慧財產權的沉浸式沙雕美學，不僅大幅度提升台灣觀光品牌的國際能見度，更精準建立起橫跨跨世代的情感共鳴與旅遊新潮 。

每到初夏最讓人期待的放鬆行程，絕對就是衝一波東北角看沙雕了 。2026福隆國際沙雕藝術季在5月29日正式在福隆海水浴場跟大家見面 。這個已經連續辦了19年的超人氣活動，今年特別厲害，找來台灣野獸國代理的環球影業合作 ，把大家從小看大、超級熟悉的經典電影直接搬到海灘上 。主辦單位請到超過15位國內外很厲害的沙雕藝術家共同創作 ，在沙灘上一口氣打造了40多座大型沙雕 。不管你是哪個年代的電影迷，一踏進這片沙灘，就像走進國際級的電影主題樂園一樣，處處都是驚喜，非常有夏日的活力氛圍 。

▲開心出遊的朋友們在動畫電影壞蛋聯盟的主題沙雕前擺出逗趣的搞笑姿勢，為炎炎夏日增添滿滿歡樂笑聲。圖／福容大飯店福隆提供；窩客島編輯李維唐整理



史瑞克城堡遠的要命搬到海邊，還有大白鯊與侏羅紀恐龍等著你來拍照

這次展場裡最吸睛、大家一定要拍好拍滿的，就是以史瑞克系列電影打造的年度主雕遠的要命王國城堡 。整座城堡蓋得高聳又壯觀，配上史瑞克和費歐娜公主的經典神情，真的很有童話故事那種幽默搞笑的感覺 。另外深受小朋友喜歡的功夫熊貓阿波 ，也用超級逗趣的武術姿勢圓滾滾地現身 。如果你是喜歡刺激冒險的影迷，侏羅紀世界展區那隻巨大的恐龍絕對會讓你震撼到 。還有很多人小時候的經典回憶大白鯊 ，巨大的鯊魚頭直接從沙灘浪花裡衝出來，視覺效果張力十足 。再加上馬達加斯加的叢林派對 ，還有馴龍高手裡帥氣的沒牙和小嗝嗝 ，每座沙雕都精緻到讓人忍不住想瘋狂打卡 。

▲今年最受矚目的高聳主雕由史瑞克系列電影中的經典場景遠的要命王國城堡擔綱，氣勢磅礡且結構精緻。圖／福容大飯店福隆提供；窩客島編輯李維唐整理

▲巨大的環球影業經典圓形標誌與復古電影膠捲沙雕精緻呈現，一踏進福隆海水浴場就能感受濃濃的國際電影樂園氛圍。圖／福容大飯店福隆提供；窩客島編輯李維唐整理

百分考卷跟比基尼都能免費入場，超佛心的夏日限定優惠這樣抓

為了讓大家玩得更開心，主辦單位這次也準備了好多超有誠意的限定活動 。首先在5月29日到5月31日這開幕頭三天 ，如果家裡有12歲以下的忠實小影迷，只要身上穿戴有這次環球影業IP的任何配件，在中午12點前就可以免費入園散步 。接著整個6月份還加碼了專屬回饋 ，每週三是學生日 ，國小學生只要拿著100分的學校考卷，本人就可以直接免費入場 ，一起去的家人朋友也能拿到190元的優惠票價 。每週四則是換穿著比基尼的朋友們享福 ，只要穿著比基尼現場購票，同樣享有本人免門票入園的大好康 ，身邊的親友也能順便買到190元的優惠票 ，真的非常適合揪團一起去玩 。

▲深受大小朋友喜愛的馬達加斯加經典人氣角色大集合沙雕，細緻的動物神韻與叢林風情讓過往旅客爭相拍照。圖／福容大飯店福隆提供；窩客島編輯李維唐整理

繽紛浪潮活動讓你從初夏玩到秋天，沙灘星空電影院超級浪漫

今年的福隆不只有靜態的沙雕可以看 ，交通部觀光署還規劃了一整連串好玩的系列主題活動 。主辦單位用繽紛浪潮FULONG酷夏酷夏派對當主題 ，把活動一路規劃到秋天 。5月到6月先用冰封覺醒福氣龍夏日出凍帶大家消暑 ，7月有橘白狂潮馬卡龍沙灘趴 ，8月可以參加浪花雙龍會極限水戰黑色夏趴大玩水仗 ，9月還可以騎單車參加粉色軌跡極點慢旅自主騎乘 。現在福隆停車場周邊也貼心建好了友善步道 ，晚上還會點亮非常浪漫的夜間燈光 。更棒的是從7月3日開始連續三個禮拜 ，還會有屋頂電影院舉辦的沙灘電影活動 ，讓你可以一邊吹著海風一邊看電影 ，享受最慵懶放鬆的福隆夜晚 。

▲驚悚震撼的大白鯊沙雕直接從金黃沙灘上破浪而出，強烈的視覺張力成為現場極具人氣的瘋狂打卡亮點。圖／福容大飯店福隆提供；窩客島編輯李維唐整理







2026福隆國際沙雕藝術季限定優惠

開幕首三日兒童免費：5月29日至5月31日期間，12歲以下孩童身上配戴有本次主題環球影業智慧財產權配件，中午12點前可享免費入園 。

週三學生日：6月1日至6月30日期間，每週三國小學生憑100分考卷即可享本人免費入場，同行者享190元優惠票價 。

週四比基尼日：6月1日至6月30日期間，每週四凡本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友享每人190元優惠票價 。

2026福隆國際沙雕藝術季系列活動

5月至6月主題：冰封覺醒福氣龍夏日出凍 。

7月主題：橘白狂潮馬卡龍沙灘趴 。

8月主題：浪花雙龍會極限水戰黑色夏趴 。

9月主題：粉色軌跡極點慢旅自主騎乘 。

海風星空電影院：7月3日起連續三週由屋頂電影院舉辦沙灘電影活動 。

2026福隆國際沙雕藝術季【環球夏日沙雕派對】

活動時間：2026年5月29日至10月26日

活動地點：福隆海水浴場，新北市貢寮區福隆街41號

活動內容：展出超過40座大型主題沙雕，包含史瑞克、侏羅紀世界、大白鯊等經典電影場景 。

售票資訊請上 https://fulongsand.fonticket.com/

活動詳情請上福容大飯店福隆臉書查詢 https://www.facebook.com/fullonhotelfulong

欣賞完今年最吸睛的環球影業沙雕派對，台北還有這些隱藏版的在地美味與私房景點等著你一併解鎖。

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