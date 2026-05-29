2026福隆沙雕季超狂攻略！環球影業40座大咖沙雕直擊、比基尼免費入園時間。

台灣夏季指名度最高的2026福隆國際沙雕藝術季火熱開展，今年攜手環球影業打造夢幻派對 。資深編輯李維唐表示，本次展覽成功打破傳統框架，透過國際級電影智慧財產權的沉浸式沙雕美學，不僅大幅度提升台灣觀光品牌的國際能見度，更精準建立起橫跨跨世代的情感共鳴與旅遊新潮 。
每到初夏最讓人期待的放鬆行程，絕對就是衝一波東北角看沙雕了 。2026福隆國際沙雕藝術季在5月29日正式在福隆海水浴場跟大家見面 。這個已經連續辦了19年的超人氣活動，今年特別厲害，找來台灣野獸國代理的環球影業合作 ，把大家從小看大、超級熟悉的經典電影直接搬到海灘上 。主辦單位請到超過15位國內外很厲害的沙雕藝術家共同創作 ，在沙灘上一口氣打造了40多座大型沙雕 。不管你是哪個年代的電影迷，一踏進這片沙灘，就像走進國際級的電影主題樂園一樣，處處都是驚喜，非常有夏日的活力氛圍 。
史瑞克城堡遠的要命搬到海邊，還有大白鯊與侏羅紀恐龍等著你來拍照
這次展場裡最吸睛、大家一定要拍好拍滿的，就是以史瑞克系列電影打造的年度主雕遠的要命王國城堡 。整座城堡蓋得高聳又壯觀，配上史瑞克和費歐娜公主的經典神情，真的很有童話故事那種幽默搞笑的感覺 。另外深受小朋友喜歡的功夫熊貓阿波 ，也用超級逗趣的武術姿勢圓滾滾地現身 。如果你是喜歡刺激冒險的影迷，侏羅紀世界展區那隻巨大的恐龍絕對會讓你震撼到 。還有很多人小時候的經典回憶大白鯊 ，巨大的鯊魚頭直接從沙灘浪花裡衝出來，視覺效果張力十足 。再加上馬達加斯加的叢林派對 ，還有馴龍高手裡帥氣的沒牙和小嗝嗝 ，每座沙雕都精緻到讓人忍不住想瘋狂打卡 。
百分考卷跟比基尼都能免費入場，超佛心的夏日限定優惠這樣抓
為了讓大家玩得更開心，主辦單位這次也準備了好多超有誠意的限定活動 。首先在5月29日到5月31日這開幕頭三天 ，如果家裡有12歲以下的忠實小影迷，只要身上穿戴有這次環球影業IP的任何配件，在中午12點前就可以免費入園散步 。接著整個6月份還加碼了專屬回饋 ，每週三是學生日 ，國小學生只要拿著100分的學校考卷，本人就可以直接免費入場 ，一起去的家人朋友也能拿到190元的優惠票價 。每週四則是換穿著比基尼的朋友們享福 ，只要穿著比基尼現場購票，同樣享有本人免門票入園的大好康 ，身邊的親友也能順便買到190元的優惠票 ，真的非常適合揪團一起去玩 。
繽紛浪潮活動讓你從初夏玩到秋天，沙灘星空電影院超級浪漫
今年的福隆不只有靜態的沙雕可以看 ，交通部觀光署還規劃了一整連串好玩的系列主題活動 。主辦單位用繽紛浪潮FULONG酷夏酷夏派對當主題 ，把活動一路規劃到秋天 。5月到6月先用冰封覺醒福氣龍夏日出凍帶大家消暑 ，7月有橘白狂潮馬卡龍沙灘趴 ，8月可以參加浪花雙龍會極限水戰黑色夏趴大玩水仗 ，9月還可以騎單車參加粉色軌跡極點慢旅自主騎乘 。現在福隆停車場周邊也貼心建好了友善步道 ，晚上還會點亮非常浪漫的夜間燈光 。更棒的是從7月3日開始連續三個禮拜 ，還會有屋頂電影院舉辦的沙灘電影活動 ，讓你可以一邊吹著海風一邊看電影 ，享受最慵懶放鬆的福隆夜晚 。
2026福隆國際沙雕藝術季限定優惠
- 開幕首三日兒童免費：5月29日至5月31日期間，12歲以下孩童身上配戴有本次主題環球影業智慧財產權配件，中午12點前可享免費入園 。
- 週三學生日：6月1日至6月30日期間，每週三國小學生憑100分考卷即可享本人免費入場，同行者享190元優惠票價 。
- 週四比基尼日：6月1日至6月30日期間，每週四凡本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友享每人190元優惠票價 。
2026福隆國際沙雕藝術季系列活動
- 5月至6月主題：冰封覺醒福氣龍夏日出凍 。
- 7月主題：橘白狂潮馬卡龍沙灘趴 。
- 8月主題：浪花雙龍會極限水戰黑色夏趴 。
- 9月主題：粉色軌跡極點慢旅自主騎乘 。
- 海風星空電影院：7月3日起連續三週由屋頂電影院舉辦沙灘電影活動 。
2026福隆國際沙雕藝術季【環球夏日沙雕派對】
活動時間：2026年5月29日至10月26日
活動地點：福隆海水浴場，新北市貢寮區福隆街41號
活動內容：展出超過40座大型主題沙雕，包含史瑞克、侏羅紀世界、大白鯊等經典電影場景 。
售票資訊請上 https://fulongsand.fonticket.com/
活動詳情請上福容大飯店福隆臉書查詢 https://www.facebook.com/fullonhotelfulong
欣賞完今年最吸睛的環球影業沙雕派對，台北還有這些隱藏版的在地美味與私房景點等著你一併解鎖。
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