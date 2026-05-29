WEGO台灣首店必買推薦！日本百元單品、台北限定痛包，線上也能買。

台北西門町的誠品生活武昌店4樓最近迎來全新的潮流焦點，充滿活力的街區這回與日本原宿的生活風格指標「WEGO」攜手合作。於今日正式在西門町誠品武昌店開設台灣首間實體店鋪，打造出大約89坪的寬敞好逛空間，讓台灣人不用飛出國，就能在台北輕鬆享受最新潮的日系逛街體驗。
追星族瘋狂的台北限定蕾絲痛包獨家登場
這回開幕最讓追星族期待的，就是海外首發的台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包S」。這款專為「推活文化」打造的橫向多功能痛包，擁有貼心的可拆卸緩衝隔層，能彈性調整空間並溫柔保護珍貴的動漫周邊與偶像徽章。設計更採用今年超吸睛的慵懶感點點與綁帶圖案，推出白色、淡粉色、淡藍色與淡綠色，讓人輕鬆搭出雜誌風。
跟著潮流歌手一起穿出最辣復古街頭風格
更邀請到台灣知名的潮流女歌手「Karencici」親臨共襄盛舉。將穿上帥氣的寬鬆迷彩褲搭配領帶，完美示範出兼具叛逆與復古線條的「Y2K」街頭風格。透過層次感的內搭線條微露，展現出隨性卻富有歐美感性的時尚巧思。她大膽混搭且釋放自信的穿搭哲學，正與品牌鼓勵年輕人展現自我的精神一模合。
零時差同步日本原宿流行與未來明星聯名
這回帶著「與當地城市併肩同行」的精神邁向海外，官方線上商店也全面上線。品牌不僅同步引進與日本零時差的話題新品，未來更計畫解鎖備受期待的韓國明星聯名企劃，以及人氣藝人和潮流「KOL」的獨家合作系列。不論是熱血推活迷還是熱愛日韓混搭的潮流愛好者，都能在這裡找到專屬搭配。
WEGO TOKYO 誠品武昌店 店家資訊
開幕日期： 2026年5月29日（五）11:30
地址： 台北市萬華區武昌街2段77號4樓（誠品生活武昌店4F）
營業時間： 11:30 ~ 22:00
官方線上商店：https://www.wego-jp.tw
WEGO TOKYO 誠品武昌店 必買推薦
- 台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包 S」
主打特色： 專為「推活文化」量身打造的橫向多功能痛包，兼具日常穿搭質感與實用收納機能。
獨家設計： 採用今年熱度極高的慵懶感點點圖案與手繪風元素，搭配甜美吸睛的蕾絲綁帶設計。
實用機能： 中央隔層口袋具備緩衝效果，能溫柔保護珍貴的周邊收藏與徽章；可拆卸隔層設計，能自由將內部從 3 格彈性調整為 1 格。
春夏清新 4 色： 白色、淡粉色、淡藍色、淡綠色，小資族不用飛日本就能零時差入手。
- Karencici 示範款「復古 Y2K 街頭風單品」
搭配推薦： 寬鬆個性迷彩褲、復古線條領帶、層次感內搭服飾。
穿搭風格： 適合喜歡叛逆、復古卻帶有歐美隨性氛圍的潮流女孩，直接大膽混搭出個人態度。
- 零時差日本原宿話題新品與日韓聯名系列
同步日系潮流： 實體店鋪與官方線上商店同步引進東京最前線的街頭風格服飾。
未來必搶預告： 官方計畫陸續推出備受期待的「韓國明星聯名企劃」、人氣藝人與潮流 KOL 的獨家合作系列商品，熱愛不撞款潮流的人必密切鎖定。
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