WEGO台灣首店必買推薦！日本百元單品、台北限定痛包，線上也能買。

台北西門町的誠品生活武昌店4樓最近迎來全新的潮流焦點，充滿活力的街區這回與日本原宿的生活風格指標「WEGO」攜手合作。於今日正式在西門町誠品武昌店開設台灣首間實體店鋪，打造出大約89坪的寬敞好逛空間，讓台灣人不用飛出國，就能在台北輕鬆享受最新潮的日系逛街體驗。



▲位於誠品生活武昌店4樓的台灣首間WEGO實體店鋪大門口，擺設多款最新Y2K風格服飾假人模特兒。

▲台灣首間WEGO實體店鋪，引進與日本原宿零時差的最新日系甜美混搭辣妹風女裝與高腰牛仔褲。





追星族瘋狂的台北限定蕾絲痛包獨家登場

這回開幕最讓追星族期待的，就是海外首發的台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包S」。這款專為「推活文化」打造的橫向多功能痛包，擁有貼心的可拆卸緩衝隔層，能彈性調整空間並溫柔保護珍貴的動漫周邊與偶像徽章。設計更採用今年超吸睛的慵懶感點點與綁帶圖案，推出白色、淡粉色、淡藍色與淡綠色，讓人輕鬆搭出雜誌風。



▲誠品武昌實體店獨家販售的台北限定款點點蕾絲綁帶手提包S，與各式繽紛色彩推活痛包商品區。





跟著潮流歌手一起穿出最辣復古街頭風格

更邀請到台灣知名的潮流女歌手「Karencici」親臨共襄盛舉。將穿上帥氣的寬鬆迷彩褲搭配領帶，完美示範出兼具叛逆與復古線條的「Y2K」街頭風格。透過層次感的內搭線條微露，展現出隨性卻富有歐美感性的時尚巧思。她大膽混搭且釋放自信的穿搭哲學，正與品牌鼓勵年輕人展現自我的精神一模合。



▲台灣潮流女歌手Karencici親臨WEGO台北開幕現場，以充滿個性的寬鬆褲裝與領帶展現率性辣妹風。





零時差同步日本原宿流行與未來明星聯名

這回帶著「與當地城市併肩同行」的精神邁向海外，官方線上商店也全面上線。品牌不僅同步引進與日本零時差的話題新品，未來更計畫解鎖備受期待的韓國明星聯名企劃，以及人氣藝人和潮流「KOL」的獨家合作系列。不論是熱血推活迷還是熱愛日韓混搭的潮流愛好者，都能在這裡找到專屬搭配。



▲台北西門町誠品生活武昌店內，WEGO實體店鋪展示復古美式街頭風與洗水牛仔褲等潮流男裝單品。

▲西門町誠品武昌店內打造豐富的春夏日系街頭穿搭專區，展示各式俏皮短版上衣與復古風棒球帽。

WEGO TOKYO 誠品武昌店 店家資訊

開幕日期： 2026年5月29日（五）11:30

地址： 台北市萬華區武昌街2段77號4樓（誠品生活武昌店4F）

營業時間： 11:30 ~ 22:00

官方線上商店：https://www.wego-jp.tw





WEGO TOKYO 誠品武昌店 必買推薦

台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包 S」

主打特色： 專為「推活文化」量身打造的橫向多功能痛包，兼具日常穿搭質感與實用收納機能。

獨家設計： 採用今年熱度極高的慵懶感點點圖案與手繪風元素，搭配甜美吸睛的蕾絲綁帶設計。

實用機能： 中央隔層口袋具備緩衝效果，能溫柔保護珍貴的周邊收藏與徽章；可拆卸隔層設計，能自由將內部從 3 格彈性調整為 1 格。

春夏清新 4 色： 白色、淡粉色、淡藍色、淡綠色，小資族不用飛日本就能零時差入手。





主打特色： 專為「推活文化」量身打造的橫向多功能痛包，兼具日常穿搭質感與實用收納機能。 獨家設計： 採用今年熱度極高的慵懶感點點圖案與手繪風元素，搭配甜美吸睛的蕾絲綁帶設計。 實用機能： 中央隔層口袋具備緩衝效果，能溫柔保護珍貴的周邊收藏與徽章；可拆卸隔層設計，能自由將內部從 3 格彈性調整為 1 格。 春夏清新 4 色： 白色、淡粉色、淡藍色、淡綠色，小資族不用飛日本就能零時差入手。 Karencici 示範款「復古 Y2K 街頭風單品」

搭配推薦： 寬鬆個性迷彩褲、復古線條領帶、層次感內搭服飾。

穿搭風格： 適合喜歡叛逆、復古卻帶有歐美隨性氛圍的潮流女孩，直接大膽混搭出個人態度。





搭配推薦： 寬鬆個性迷彩褲、復古線條領帶、層次感內搭服飾。 穿搭風格： 適合喜歡叛逆、復古卻帶有歐美隨性氛圍的潮流女孩，直接大膽混搭出個人態度。 零時差日本原宿話題新品與日韓聯名系列

同步日系潮流： 實體店鋪與官方線上商店同步引進東京最前線的街頭風格服飾。

未來必搶預告： 官方計畫陸續推出備受期待的「韓國明星聯名企劃」、人氣藝人與潮流 KOL 的獨家合作系列商品，熱愛不撞款潮流的人必密切鎖定。





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WEGO TOKYO 誠品生活武昌店 更多照片

▲台北街頭潮流必逛的WEGO實體店內，展示多款極具個性的寬鬆迷彩短褲與美式復古圖騰短袖上衣。

▲台北西門町誠品生活武昌店內，WEGO實體店鋪展示復古美式街頭風與洗水牛仔褲等潮流男裝單品。