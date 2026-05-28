不只羅東夜市能衝！貯木池畔、玻璃屋甜點全收藏，羅東一日遊超愜意。

羅東不只夜市值得朝聖，一次搜羅森林系景點與療癒空間，安排一趟適合慢慢散步的一日輕旅行。

安排宜蘭旅遊，羅東一直是被容易低估的一站，總以為只有夜市好吃、好逛。這座小鎮雖然不大，卻同時保留著宜蘭少見的林業設施與慢活步調，街區不只有歷史建築，近年也出現許多特色咖啡廳與設計空間。這次整理一條適合週末輕旅的羅東一日遊路線，把甜點美食、湖景綠意一次玩遍。



▲玻璃屋甜點、舊鐵道風景一次收集，來羅東安排一趟森林系一日遊剛剛好。（部落客：紫色微笑、安妮）

▲從甜點、早午餐到高CP值定食，羅東的美食表現完全不讓人失望，甜點控與老饕們都能放心衝一波。（部落客：圍事小哥、紫色微笑）

開吃奧莉薇雅早午餐，澎湃拼盤補活力

抵達羅東後，推薦先到「奧莉薇雅早午餐」填飽肚子。這棟宜蘭老宅外觀看似斑駁頹圮，走進店內卻別有洞天，木質調空間搭配復古牆面，營造出溫馨氛圍，讓不少旅人一試成主顧。店內主打早午餐、輕食、甜點與飲品，不僅選擇豐富，還貼心提供寵物餐點，相當適合帶著毛孩一起享受愜意早晨。





奧莉薇雅早午餐

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮大新里大同路19號

電話：03-9560663

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▲「奧莉薇雅早午餐」隱身老宅之中，斑駁磚牆與木窗營造出濃濃復古氛圍，是來到羅東必訪的人氣餐廳。（部落客：圍事小哥）

走進羅東文化工場，太空建築必打卡

飽餐一頓後，接續前往羅東最具代表性的地標「羅東文化工場」。建築以巨大懸空屋頂、前衛造型聞名，宛若蓄勢待發的「宇宙戰艦」，視覺上相當吸睛，是羅東必拍的打卡亮點。除獨特的建築美學外，館內也不定期舉辦展覽、藝文活動，不妨放慢步調，感受羅東特有的人文氣息。





羅東文化工場

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮成功里純精路一段96號

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▲「羅東文化工場」以宛如太空飛船的造型聞名，不定期舉辦藝文展覽，成為羅東極具代表性的藝文地標。（部落客：撒野樂活小村婦）

品嚐美美子下午茶，森林系超療癒

逛完文化工場，別忘了走進園區內的人氣甜點店「美美子」。這棟森林系玻璃屋以大量綠植、木質調空間打造療癒氛圍，大面積的落地窗更將窗外的自然光、綠意引入室內，踏入的瞬間便感到無比放鬆。除早午餐盤外，招牌巴斯克、乳酪布丁同樣擁有高人氣，細緻濃郁的甜點表現，深受甜點控們的喜愛，作為午後休息的小據點再適合不過。





美美子

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮成功里純精路一段96號

電話：0906-008738

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▲「美美子」以大片落地窗搭配垂掛綠植與木質空間，營造出愜意又療癒的森林系氛圍。（部落客：紫色微笑）

▲早午餐盤、巴斯克蛋糕與招牌布丁都是人氣必點，甜點控來到羅東千萬別錯過。（部落客：紫色微笑）

走訪羅東林業園區，漫步貯木池畔

午後時分，推薦到「羅東林業文化園區」漫步。園區內完整保留著日治時期的歷史建築與林業設施，靜謐的貯木池、舊鐵道與小火車構築相當獨特的景色，無論是沿著湖畔散步，還是慢慢探索園區，都相當推薦花上1、2個小時細細感受，挖掘羅東昔日的林業文化魅力。





羅東林業園區

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮信義里中正北路118號

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▲靜謐的儲木池景色相當少見，是「羅東林業文化園區」最具代表性的療癒風景。（部落客：安妮）

▲園區內至今仍保留舊鐵道、小火車等林業設施，讓旅人能一窺羅東昔日林業發展的歷史軌跡。（部落客：安妮）

入座春子私房料理，在地桌菜暖胃

晚餐時段，就留給在地人也激推的「春子私房料理」。餐廳隱身傳統市場內，主打家常風格的簡餐，料理走的是樸實卻耐吃的路線，三菜一湯搭配沙拉、白飯，簡單卻極具滿足感，無論是肉品還是海鮮，整體調味都相當下飯，若想在旅程的尾聲吃上一頓暖胃料理，這間餐廳將是絕佳選擇。





春子私房料理

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮開明里和平路14號

電話：0987080800

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▲「春子私房料理」隱身羅東傳統市場，每日菜色不固定，季節鮮魚定食記得先電話預約以免撲空。（部落客：紫色微笑）

▲「春子私房料理」以高CP值深受在地人的喜愛，現煎午仔魚鮮嫩下飯，配菜豐富且滋味極佳。（部落客：紫色微笑）

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