大直頂級粵菜新秀玉天璽！籍總主廚陳國華用36年功力極致詮釋南非乾鮑與太史菜精髓。

台北大直精緻餐飲再添生力軍。新開幕的玉天璽主打珍稀乾貨粵菜 ，資深編輯李維唐表示，玉天璽結合海鮮供應鏈優勢與米其林星級顧問陣容 ，在國際古董藝術空間中重現正統功夫老菜 ，成功為台灣高端中餐市場注入具備國際視野的 Fine Dining 新敘事。

台北大直的街頭，向來不缺精緻奢華的頂級餐廳，但在步調緊湊的2026年5月，這裡悄悄亮起了一盞溫潤的燈光 。全新開幕的「玉天璽」，選址在鬧中取靜的敬業一路，不張揚地宣告一場關於傳統粵菜乾貨的當代盛宴正式營運 。這裡沒有讓人喘不過去的拘謹，倒像是一家為懂吃之人敞開的私密宅邸。創辦人吳俊璋與集團董事長蘇雲嶢兩位實業家，將各自深耕海鮮食品加工與蔬果產地直採數十年的珍貴資源，毫無保留地注入這座空間 。他們不走捷徑，選擇了一條在現代餐廳裡相對罕見、甚至有些傻氣的慢工細活之路，透過直採優勢將南非頂級乾鮑、野生排翅、花膠等珍稀食材帶上餐桌，要讓來到這裡的每一位旅人，都能在裊裊熱氣中找回好好吃飯的幸福感 。

▲玉天璽招牌旗艦套餐御品極致饗宴隆重登場，由港籍行政主廚陳國華親自規劃七道珍奢菜式，完美融合頂級乾貨珍材與當代Fine Dining美學。圖／玉天璽提供；窩客島整理



米其林三星美學與太史菜傳奇的深夜對話，這裡藏著廚藝界的殿堂級靈魂

一間能讓人心滿意足的餐廳，背後往往藏著對料理近乎執著的靈魂。玉天璽為了讓每一道傳統老菜都能在現代餐桌上活過來，特別邀請了三位在亞洲餐飲界舉足輕重的傳奇大師坐鎮 。掌舵大阪米其林三星名店柏屋的松尾英明主廚，將日本懷石料理中優雅的季節體察與茶禪一味的美學融入每一個細節 ；而入廚超過一甲子、完美承襲晚清美食家江太史正統工法的黎有甜師傅，更是粵菜餐飲界公認的活字典 。再加上首位在日本京都以中華料理摘下米其林一星的魏禧之主廚負責品質監製，這三位大師的聯手，就像是老朋友般默默在後方把關，讓每一盤菜餚不只有精緻的外表，更有著讓人熱淚盈眶的深厚底蘊 。

▲玉天璽殿堂級顧問陣容聯袂坐鎮，包含日本米其林三星美學導師松尾英明、粵菜太史菜傳人黎有甜以及中華料理首位日本摘星主廚魏禧之，為品牌建立了紮實的廚藝格局。圖／玉天璽提供；窩客島整理

主廚陳國華的36年刀火故事，紅褲仔出身的甘願俯身與溫柔堅持

在廚房裡操持著一刀一鑊的靈魂人物，是今年49歲的港籍行政主廚陳國華 。他13歲就進京菜館當學徒，經歷過廣東傳統廚藝界最嚴苛的紅褲仔訓練，從最基礎的水台、砧板、打荷，一路扎扎實實地做到頭鑊與主廚，可以說是大半輩子都在廚房的煙硝與汗水中度過 。陳主廚常笑著說，年輕時當師傅是叫別人做事，現在做廚師反而是別人叫你做事 。這種由上而下、甘願俯身傾聽的謙遜態度，全寫進了他的料理裡 。他擅長將粵菜與潮州菜的文化溫柔融合，在人人追求快速的時代，他依然堅持按部就班地泡發乾貨、細心琢磨每一道高湯的純粹，用36年的功力，把老菜做出了家的溫度 。

慢下來品嘗一席御品極致饗宴，從澎湖劍蝦到南非溏心鮑的味覺電影

來到玉天璽，最能讓人沉浸其中的莫過於每位售價8800元的「御品極致饗宴」旗艦套餐 。這不只是一頓飯，更像是一場起承轉合完美的味覺電影。開頭的「紫蘇魚子元貝塔」精緻清爽，搭配廣式大火快炒、完美鎖住天然甜味的澎湖劍蝦「翠玉珠圓炒蝦仁」，瞬間喚醒了疲憊的味蕾 。隨後端上的「璽映雞湯排翅盅」，當那野生排翅浸潤在金黃濃郁的玉米雞金湯裡，一口喝下，綿密豐厚的膠質彷彿在舌尖跳舞，溫潤了整個脾胃 。

▲精緻頭盤雙拼奢華呈現，紫蘇魚子元貝塔選用日本元貝疊加魚子醬，翠玉珠圓炒蝦仁則以廣式大火快炒鎖住台灣澎湖劍蝦的天然甜味。圖／玉天璽提供；窩客島整理

接著迎來最讓人期待的主菜「蠔皇吉品鮑魚尊」，陳主廚選用南非18頭吉品溏心鮑，經由時間的慢火燜煮，將鮑身燜得飽滿軟嫩，入口時黏唇回甘，那是時間換來的極致滋味 。隨後的「甘露瑤柱星斑魚」以頂級瑤柱熬成的清甘高湯清蒸七星斑，不靠濃稠醬汁搶戲，完整呈現以鮮制鮮的優雅 。再嚐嚐選用日本佐賀A5和牛肋眼的「燒汁和牛翡翠玉」，主廚精準利用肉汁本身收製的燒汁，醬香濃郁卻絲毫不奪走肉質原有的油脂香氣 。尾聲的「岩耳花膠御皇粥」用石鍋熱騰騰地上桌，鱈魚花膠與頂湯慢燉至軟Q，和清脆岩耳形成美妙的對比，讓人忍不住一碗接著一碗 。最後的壓軸甜品「茗茶官燕冰心輝」，整盞二兩的頂級官燕浸潤在烏龍老茶焦糖裡，清甜中帶著微微的茶香苦甜，冰火交替的感官體驗，為這場盛宴畫下了令人依依不捨的句點 。

▲岩耳花膠御皇粥以鱈魚花膠為主角慢燉至軟嫩彈牙，與爽脆清新的岩耳形成豐富對比層次，並以石鍋持溫熱氣上桌。圖／玉天璽提供；窩客島整理

▲經典湯品璽映雞湯排翅盅以野生排翅為主角，浸潤於豐厚膠質的玉米雞金湯之中，入喉溫潤綿長且餘韻悠揚。圖／玉天璽提供；窩客島整理

▲主菜蠔皇吉品鮑魚尊完美展現粵菜燜鮑工藝的極致，將南非18頭吉品溏心鮑慢火燜煮至飽滿軟嫩，入口回甘且膠質滿溢。圖／玉天璽提供；窩客島整理

在時光交錯的古董藝術包廂裡，找回一期一會的奢華溫暖

除了舌尖上的感動，玉天璽更像是一座充滿故事的跨文化敘事空間 。250坪的優雅空間裡，一樓大廳採用了兼具氣勢與巴洛克細緻感的新藝術風格設計 。更讓人驚迷的是，全店隨處可見業主歷年從歐亞各地悉心珍藏的古董藝術燈具 。無論是義大利穆拉諾手工吹製玻璃吊燈、法國黃銅巴洛克宮廷吊燈，還是義大利瓷塑鎏金吊燈，這些橫跨歐洲名燈與古典繪畫的珍藏，市價超過新台幣1500萬元，在溫暖的光影下散發著淡淡的老派浪漫 。



為了給賓客最私密的款待，餐廳貼心規劃了6間不同主題的獨立包廂 。走進「繁花」，彷彿重回1930年代老上海的沙龍氣韻；踏入「御宴」，則能感受法式宮廷金白色系的優雅與奢華；「璟寓」將歐式線條與青花瓷意象溫柔結合；而「雲隱」則以充滿文人墨客氣息的字畫壁面讓人沉靜定心 。來到這裡，低消每位2000元，平均客單價大約落在5000元左右 。無論是商務宴請還是與最重要家人的相聚，這裡的每一席款待，都是一場無法複製的尊貴印記，也正是玉天璽對每一位入座賓客所許下的溫暖承諾 。

▲玉天璽一樓貴賓席大廳以優雅的新藝術風格鋪陳，挑高的純白空間融合精緻的巴洛克線條雕刻，並懸掛業主精心蒐藏的歐亞古董藝術燈具與鎏金雕花座椅，營造出兼具頂級餐飲與法式宮廷美學的奢華用餐氛圍 。圖／玉天璽提供；窩客島整理







開幕限定頂級乾貨特惠

活動名稱：玉天璽盛大開幕乾貨單品超值體驗

活動時間：2026年5月1日起

活動內容：歡慶開幕推出極致珍材單品優惠，花膠NT1880起、官燕窩NT2280、排翅NT2680起、南非乾鮑NT2980起，讓饕客以超值價格品嘗頂級乾貨老功夫菜 。

玉天璽

地址：台北市中山區敬業一路192號1樓

電話：02-87717999分機38

規模席位：250坪空間，共85席，規劃繁花、御宴、雲隱、璟寓、瓊苑等6間獨立主題包廂

餐點價位：招牌御品極致饗宴套餐NT8800每位，其餘套餐NT2680起，店內最低消費NT2000每位