藏飯店裡台北展覽！免費逛台北時代寓所 女視力展覽，隱藏版台北展覽開逛。

台北免費展覽在飯店裡！台北時代寓所《女視力》展覽展出至6/10，編輯鄭亦庭：一次集結5位女性藝術家展出。

藏在飯店裡的台北展覽！統一集團旗下藝文品牌「玲廊滿藝」即日起至6月10日於台北時代寓所1樓空間推出《女視力》當代藝術聯展，本展以「觀看與被觀看」為核心，集結5位女性藝術家，從身體、情感、自然、夢境與內在意識出發，透過繪畫等媒材展現女性多元的生命經驗，地點距離捷運善導寺站只要步行2分鐘，隱藏版免費台北展覽逛起來。



▲藏在飯店裡的台北展覽！玲廊滿藝於台北時代寓所展出《女視力》聯展，即日起至6月10日展出。(攝影：鄭亦庭)



▲免費台北展覽！台北時代寓所《女視力》集結5位女性藝術家，展以「觀看與被觀看」為核心展出。(攝影：鄭亦庭)





免費台北展覽在台北時代寓所

台北時代寓所《女視力》展覽將女性從過往「被凝視」的角色，轉化為「主動創造與詮釋」的主體，其中藝術家吳麗玉的作品運用線條構成、捲曲形狀，表現女性的自我覺察與生命歷程，畫面中的女性都以「側面姿勢」面向外界，展現出不在意他人眼光與凝視的泰然態度，此外，臉龐與身體部分使用透明緞帶材質，在展場光線折射下呈現出晶瑩透明的視覺效果，帶動整體女性生命的強大能量。



▲免費台北展覽《女視力》藝術家吳麗玉的作品運用線條構成、捲曲形狀，表現女性的自我覺察與生命歷程。(攝影：鄭亦庭)





台北展覽5位女性藝術家一次展出

展覽也展出藝術家徐乙白活潑色彩的創作，本次帶來5幅「動物系列」、「花系列」作品，其中《春流》透過柔和細膩的花卉語彙，描繪真摯的深層情感，在溫柔的表象下蘊含豐富的心理層次，而蔣金蘭則以《能量流轉》系列展現東方書寫性抽象的獨特筆韻，透過富含動感的流動線條、虛實交織與留白構圖呈現宇宙間無形的互動，並以圓的意象展現圓滿、生生不息的氛圍，粉紅泡泡便象徵生活中短暫的小確幸。



▲台北免費展覽！蔣金蘭以《能量流轉》系列展現東方書寫性抽象的獨特筆韻，呈現宇宙間無形的互動。(攝影：鄭亦庭)





台北展覽免費開逛

陳恣苡作品《境外之窗》透過層層交錯的城市景觀與記憶場域，將現實與想像融合的詩性特質，畫面不只描繪城市景觀，更像通往內在精神世界的窗口，邀請觀眾重新思索自身與世界的距離；平仙妮《希望未來妳們好好的－勇敢地，綻放精彩》以花卉、少女與飽滿的祝福意象，展現出充滿希望的畫面，透過在台北時代寓所舉辦的《女視力》展覽，在柔美與力量並存的藝術中，開啟關於自我、身份與時代精神的深層對話。



▲台北時代寓所展覽！藝術家徐乙白展出5幅「動物系列」、「花系列」作品，在溫柔的表象下蘊含豐富的心理層次。(攝影：鄭亦庭)



▲台北展覽免費逛！平仙妮《希望未來妳們好好的》系列以花卉、少女與飽滿的祝福意象，展現出充滿希望的畫面。(攝影：鄭亦庭)





玲廊滿藝藝展 女視力 展覽資訊

展覽時間：即日起～2026年6月10日（三）

開放時間：週五到週日 13:00-16:00

展覽地點：台北時代寓所The Portal (台北市中正區林森南路7號，捷運:善導寺3號出口)

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