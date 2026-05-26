萬里一日遊推薦！萬里美食餐廳5間一次看，超人氣烤玉米、平價無菜單料理在這。

萬里一日遊美食推薦！精選5間北海岸必吃餐廳：從米其林必比登490元平價無菜單料理、隱藏版土雞城，到超人氣排隊烤玉米與巨無霸泡芙，帶你吃遍萬里在地隱藏版美味！

萬里一日遊吃這些！精選5間在地美食、餐廳，從榮獲米其林必比登推介、一人只要490元的平價無菜單料理「三姐妹農家樂」，到每逢假日就大排長龍的百元烤玉米「知味鄉玉米」都別錯過。不只如此，還有隱身深山、白斬雞超多汁的「安安土雞城」，一週只賣三天的「此木窯」窯烤麵包，以及金山老街旁、45元巨無霸泡芙與中午前秒殺的「仙草龍」仙草布丁。超完整美食地圖，快收藏起來出發吧。



▲萬里一日遊吃這些！精選5間在地美食、餐廳一次看（攝影：蕭芷琳）



萬里餐廳推薦「三姐妹農家樂」490元吃無菜單料理

▲萬里美食「安安土雞城」推薦菜單：招牌白斬放山雞（攝影：蕭芷琳）

新北市萬里區，以海鮮聞名，但在山林深處，一處古樸的農家老宅正以其樸實卻深厚的家常菜，悄然擄獲眾多饕客的心。這家名為「三姐妹農家樂」的無菜單料理餐廳，不僅2025年獲得米其林必比登推介的肯定，每人還只要490元就能吃到無菜單料理。不過建議大家要事先預約，以免向隅。



完整文章：萬里無菜單料理！三姐妹農家樂 一人490開吃、私房菜超推，米其林必比登推薦。



▲新北市萬里區，以海鮮聞名，但在山林深處，一處古樸的農家老宅正以其樸實卻深厚的家常菜（攝影：蕭芷琳）



萬里餐廳推薦「此木窯」窯烤麵包咖啡廳

▲餐廳採無菜單預約制，每人490元的價格，菜色隨著當令食材變化（攝影：蕭芷琳）

新北萬里不只以海鮮聞名，還有隱身山林間的特色咖啡廳「此木窯」，這間不只咖啡廳，更是家窯烤麵包專門店，不過一週僅營業五六日三天，每到營業日總吸引不少遊客慕名前來，想品嚐熱騰騰出爐的窯烤麵包與甜點，在大自然環境中度過悠閒午後。



完整文章：萬里咖啡廳推薦！此木窯 窯烤麵包專門店，一週只賣三天、現烤出爐超香。



▲新北萬里不只以海鮮聞名，還有隱身山林間的特色咖啡廳「此木窯」（攝影：蕭芷琳）



萬里餐廳推薦「安安土雞城」白斬放山雞必點、白飯吃到飽

▲窯烤麵包必吃！萬里咖啡廳推薦「此木窯」一定要吃酸種麵包（攝影：蕭芷琳）

北海岸除了萬里蟹，山區更藏著令饕客神魂顛倒的隱藏版土雞。位於新北市萬里區與金山區交界的深山中，有一間連Google地圖都難以精準定位的「安安土雞城」。雖然外觀只是極其低調的鐵皮屋，每逢週末假日卻停滿老饕的車輛。憑藉著皮脆肉嫩的白斬雞，與香甜可口的竹筍雞湯，這間絕對可以進入新北土雞城推薦名單中。



完整文章：萬里美食推薦！安安土雞城 隱藏深山的在地美食，菜單必點白斬雞、竹筍雞湯。



▲萬里美食「安安土雞城」外觀為低調鐵皮屋卻每逢假日客滿（攝影：蕭芷琳）



萬里小吃推薦「知味鄉玉米」百元烤玉米、每週末都排隊

▲北海岸除了萬里蟹，山區更藏著令饕客神魂顛倒的隱藏版土雞（攝影：蕭芷琳）

萬里美食推薦！北海岸必吃美食「知味鄉玉米」深藏在一家不起眼的鐵皮屋裡，不過順著人潮可是相當顯眼。這家被網友稱為「最貴烤玉米」，一支動輒破百元，但即便如此，假日排隊人潮仍舊絡繹不絕，等候時間常常超過半小時。讓遊客們邊喊貴，邊乖乖排隊買單的秘密，究竟是葫蘆裡賣什麼藥。



完整文章：萬里美食推薦！北海岸必吃美食 知味鄉玉米 一支破百、網友喊貴，假日照樣天天要排隊。



▲北海岸必吃美食「知味鄉玉米」假日排隊人潮仍舊絡繹不絕（攝影：蕭芷琳）



萬里甜點推薦「米琪淋乳凍蛋糕」45元巨無霸泡芙

▲萬里美食推薦！北海岸必吃美食「知味鄉玉米」深藏在一家不起眼的鐵皮屋裡（攝影：蕭芷琳）

巨無霸泡芙只要45元，每顆都比拳頭還大！萬里大泡芙「米琪淋乳凍蛋糕」連萬里人都相當推薦，無論是一口咬下酥脆超過癮的「大泡芙系列」，或是濃郁芋頭、巧克力等不同口味的「乳凍蛋糕系列」，一口咬下去都覺得欲罷不能。如果週末計畫前往金山老街，千萬不要錯過這家甜點店。



完整文章：巨無霸泡芙只要45元！每顆都比拳頭還大，萬里大泡芙「米琪淋乳凍蛋糕」逛金山老街別錯過，一口咬下酥脆超過癮。



▲萬里大泡芙「米琪淋乳凍蛋糕」連萬里人都相當推薦（攝影：蕭芷琳）



萬里甜點推薦「仙草龍仙草冰」必吃仙草布丁、中午就沒了

▲巨無霸泡芙只要45元，每顆都比拳頭還大（攝影：蕭芷琳）

金山老街必吃甜點就在這裡！萬里超夯的「仙草龍仙草冰」以其仙草布丁聞名，每天中午前就賣光，店址距離金山老街僅需步行約10分鐘，相當適合大家假日順便來這吃吃喝喝；其中，最熱門的「仙草布丁」口感軟嫩，入口即化，經常供不應求呢。想要清涼解暑的朋友，經過金山老街，別錯過這家超人氣甜品店。



完整文章：金山老街必吃仙草布丁！每天到中午就完售，萬里超夯甜品店「仙草龍仙草冰」買不到還有仙草冰。



▲金山老街必吃甜點就在這裡！萬里超夯的「仙草龍仙草冰」以其仙草布丁聞名（攝影：蕭芷琳）



萬里一日遊推薦！萬里美食餐廳一次看

▲萬里超夯的「仙草龍仙草冰」每天中午前就賣光，店址距離金山老街僅需步行約10分鐘（攝影：蕭芷琳）

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