金山老街必吃甜點就在這裡！萬里超夯的「仙草龍仙草冰」以其仙草布丁聞名，每天中午前就賣光，店址距離金山老街僅需步行約10分鐘，相當適合大家假日順便來這吃吃喝喝；其中，最熱門的「仙草布丁」口感軟嫩，入口即化，經常供不應求呢。想要清涼解暑的朋友，經過金山老街，別錯過這家超人氣甜品店。
位於新北市萬里區的「仙草龍仙草冰」，雖然不在金山老街上，但距離老街僅需步行約10分鐘，位置相當方便。走在萬里街頭，很容易就能看到這家甜品店的大大綠色招牌和提燈，讓人一眼就找到這裡。雖然店內沒有內用空間，但大家可以帶著甜品到附近的公園享用，邊走邊吃，感受夏日的清涼。
店裡最人氣的品項為「仙草布丁」不同於傳統仙草凍，吃起來相當軟嫩且入口即化，不過這款通常每天不到中午就會賣光，甚至是時後假日還會開店半小時內秒殺，等預購又要等上數個月，想吃這個務必要早起，可謂早起的鳥兒有蟲吃。
▲圖片來源／仙草龍
如果大家錯過「仙草布丁」也別急著氣餒！「仙草龍仙草冰」還有不少好料讓大家消消暑氣，不喜歡喝甜的朋友建議選擇「無糖仙草茶」，喝起來清涼順口，夏天來一杯超過癮。
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喜歡吃料的朋友，不妨也可以選擇「仙草冰」，這邊的冰品並非挫冰，而是仙草加上仙草凍，還有「珍珠仙草冰」與「綜合仙草冰」可以任君選擇。而「仙草凍奶茶」則是仙草加入牛奶混合其中，喜歡奶味的朋友可別錯過了。如果大家有機會經過金山老街這邊，可別忘記來看看有沒有機會吃上一碗超人氣的仙草布丁。
金山老街必吃 仙草龍仙草冰
地址：新北市萬里區加投路212號
營業時間：假日 10:30–18:30；平日 10:00–18:00