不說猜不到在新北！7個療癒系「金山打卡景點」全公開，山間秘境「魚路古道」、北台灣最神秘「絕美一線天」，一口氣集滿山海寶藏景觀。

金山人的口袋景點一次公開！金山區雖然位於新北市，但因依山傍海的地形，因此擁有許多綠林、濕地、海岸等不同於都市的絕景，像是彷彿天然冷氣房的「魚路古道」、有超多可愛動物及落羽松的「鹿羽松牧場」、北台灣最美海岸線「一線天」等，各種美景都讓人想像不到新北市竟然還藏了這麼多如同仙境的地方，現在就跟著編輯走訪這7個金山區最神秘、最寧靜的打卡點，來場拍不停的秘境輕旅行吧。



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新北金山以溫泉、鴨肉最為出名，但還有很多秘境景點等待你來發掘，其中有條可以通往陽明山國家公園的「魚路古道」，不僅歷史悠久，且環境涼爽舒適，還能觀賞瀑布，是許多內行步道控夏季必訪的避暑勝地；如果來到沿海地帶，不能錯過的就是相當有名的神秘海岸「一線天」，這裡的石頭顏色偏象牙白，最特別的是還帶點古銅色、玫瑰金，成為不少網美最愛的海線打卡點之一。





金山隱藏版打卡點：魚路古道

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 魚路古道 說：

這區小瀑布超級舒服的！從八煙走上來不休息大概一小時左右，這裡好適合野餐，完全不會熱，像是一座天然的大型冰箱...<全文介紹>



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#魚路古道

地址：新北市金山區

電話：無





金山隱藏版打卡點：鹿羽松牧場

部落客 小美叮叮 - 旅遊看世界 造訪 鹿羽松牧場 說：

園內提供活潑可愛的跳跳羊、遙迢淑女的綿羊豬還有人氣最旺的梅花鹿，不用往宜蘭、墾丁甚至日奈良，在金山就有台版小奈良，趁人潮還沒旺起來，趕快來一探究竟。<全文介紹>



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#鹿羽松牧場

地址：新北市金山區28-6號

電話：0956-020-406



金山隱藏版打卡點：金山清水濕地

部落客 Bernice 的隨手筆記 造訪 金山清水濕地 說：

因小鶴而聲名大噪的金山清水濕地，雖然小鶴離開後沒再回來，但這裡在每年六到九月都可以看到美美的牡丹蓮；農家也超佛的，免費入場讓你可以跟花兒合影。<全文介紹>



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#金山清水濕地

地址：新北市金山區磺清大橋旁農田

電話：無





金山隱藏版打卡點：中角灣國際衝浪基地

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 中角灣國際衝浪基地 說：

每年夏天都會找能玩水的安全水域，還要有淋浴設備及更衣處，所以設施完善的戲水景點就會成為首選，中角灣便是其中一個。<全文介紹>



#中角灣國際衝浪基地

地址：新北市金山區北部濱海公路172號

電話：02-2498-8226





金山隱藏版打卡點：金山一線天

部落客 愛麗絲的奇幻旅程 造訪 金山一線天 說：

金山最有名的神秘海岸一線天，石頭顏色偏象牙白帶點古銅色、玫瑰金，特別漂亮，有機會來金山一定要來看看。<全文介紹>



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#金山一線天

地址：新北市金山區

電話：無





金山隱藏版打卡點：朱銘美術館

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 朱銘美術館 說：

朱銘美術館非常大，每個館都有不同主題，還有許多綠意盎然的小風景區，可以走走散步還不錯。除了欣賞大自然的美景，朱銘美術館有許多適合小朋友的活動哦。<全文介紹>



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#朱銘美術館

地址：新北市金山區西勢湖2號

電話：02-2498-9940





金山隱藏版打卡點：中山溫泉公園

部落客 小可愛阿貴 造訪 中山溫泉公園 說：

中山溫泉公園佔地大，公園裡種了許多山櫻花樹，到時候櫻花季就可以來泡腳＋賞花，公園也有設計夜間燈光秀，白天和晚上都有不同美景。<全文介紹>



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#中山溫泉公園

地址：新北市金山區溫泉路3號

電話：無

