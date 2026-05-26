買一送一連喝兩天！先喝道插旗北車K區，3款人氣飲料買一送一。

台北車站手搖控衝了！「先喝道」插旗北車K區，連續兩天祭出三款明星茶飲買一送一。編輯 鄭雅之表示：又多一間飲料可以選了！

先喝道買一送一要喝！每天在台北車站匆忙奔波的通勤族與學生們又有喝手搖飲的新選擇了，超高人氣的質感手搖「先喝道」，將於5月29日正式進駐熱鬧的台北車站K區。為了陪伴大家度過忙碌的日常生活，先喝道特別在開幕期間舉辦超有誠意的連續兩天買一送一優惠，精選3款人氣飲品讓大家0元多一杯。這次新店開幕不僅帶來滿滿的幸福感，更要用最超值的銅板價回饋飲料控，勢必會掀起一波北車地下街的排隊熱潮。



▲先喝道台北車站K區店盛大開幕連兩天明星茶飲買一送一。

▲先喝道人氣經典英式水果茶與英式玫瑰拿鐵消暑推薦。





限時兩天明星茶飲免費喝

這次最引人注目的就是連續兩天的買一送一好康。活動精選了三款店內人氣最高的明星茶飲，包含融合百香果與鳳梨酸甜滋味的「英式水果茶」，這款茶飲更被粉絲譽為夏天必喝的消暑聖品。另外還有散發優雅天然玫瑰花香與濃厚鮮乳奶香的「英式玫瑰拿鐵」，以及選用台灣在地鮮橙搭配茉莉綠茶的「鮮橙翡翠」。不論是喜歡清爽果茶還是濃郁奶茶的飲料控，都能在這次的限定活動中獲得大大的滿足。



▲清爽系手搖飲先喝道鮮橙翡翠在地鮮橙結合茉莉綠茶。





質感英式茶飲插旗北車

精品手搖茶飲品牌先喝道，一直以來都憑藉著高質感的英式茶飲風格與國際得獎的好品質，在台灣手搖杯市場中累積了大量忠實粉絲。品牌始終堅持著做好每一杯茶的理念，希望讓消費者喝到的杯杯都是好茶。這次品牌看中台北車站每天數十萬人流匯集的特殊性，特別選擇在此設立全新據點，期盼能成為都會上班族在緊湊的生活節奏中，一處隨時可以停下腳步並補給能量的質感茶飲空間。



▲先喝道英式精品茶進駐北車地下街掀起排隊買一送一熱潮。

先喝道台北車站K區店 開幕優惠

活動日期：2026年5月29日（五）至2026年5月30日（六）

活動地點：先喝道台北車站K區店

優惠品項：「英式水果茶」、「英式玫瑰拿鐵」、「鮮橙翡翠」

活動規則：活動期間上述品項買一送一，每人限購2組（共4杯），此優惠活動不得與其他優惠合併使用。





消暑飲料推薦！

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