手搖杯整單1元！日出茶太新品芙緹沐 果乳茶加馬斯卡彭起司，最低1元開喝。

Chatime日出茶太伊通概念店正式開幕，全新「芙緹沐」果乳茶系列與馬斯卡彭鮮酪球同步登場。編輯張人尹表示，甜點系手搖飲將成為今年夏季熱門話題。

1元飲料開喝！日出茶太這次在台北伊通商圈打造全新「新茶太」概念店，從門市空間到菜單設計全面升級，同時，品牌也同步推出全新「芙緹沐」果乳茶系列、以及甜點元素「馬斯卡彭」也加進手搖杯中。配合新門市、新品上市，這次日出茶太更推出限定優惠，最低整單1元就能開喝。

▲日出茶太全新「新茶太」概念店插旗伊通商圈，同步推出芙緹沐果乳茶系列與開幕優惠活動。（攝影：張人尹）

▲日出茶太伊通概念店全面升級門市空間與菜單設計，最低有機會整單1元開喝。（攝影：張人尹）

芙緹沐果乳茶系列搶先登場

▲日出茶太全新「芙緹沐」果乳茶系列，以Fruit＋Tea＋Milk概念打造甜點系手搖飲。（攝影：張人尹）

馬斯卡彭鮮酪球成新品亮點

▲日出茶太首度加入獨家「馬斯卡彭鮮酪球」，讓果茶與乳茶多了滑順奶香層次。（攝影：張人尹）

開幕優惠最高整單只要1元

▲日出茶太伊通概念店推出「開幕三重送」，購買2杯飲品即可參加整單1元抽獎。（攝影：張人尹）



▲日出茶太消費滿250元可獲得扭蛋代幣，有機會抽中品牌限量行李箱。（攝影：張人尹）

Chatime日出茶太 伊通店資訊

這次日出茶太全新推出「芙緹沐」果乳茶系列，以「Fruit＋Tea＋Milk」概念打造甜點系手搖飲。首波推出雙柚芙緹沐、雙柚抹茶芙緹沐、紅心芭樂芙緹沐、富士蘋果芙緹沐與金芒芙緹沐共5款口味，加入鮮乳與獨家馬斯卡彭鮮酪球，一次喝得到茶香、果香與奶香。同步推出的「芙緹」果茶系列，則主打清爽果香與茶感平衡，適合夏天解渴開喝。目前新品已於伊通概念店搶先販售，6/1起全台門市也會陸續開賣。在這次新品中，日出茶太這次也首度加入獨家研製的「馬斯卡彭鮮酪球」，成為整波新品最大話題。靈感來自提拉米蘇常用的馬斯卡彭起司，乳脂感比一般奶蓋更濃厚，入口後帶有微鹹奶香與滑順口感，搭配果茶與乳茶後層次更加明顯。這次新品杯身也同步換上全新設計，採用特殊觸感膜材質，摸起來像水果表皮般柔和，搭配粉紫、粉綠與粉紅等低飽和色調，讓拍照打卡更有話題。為了歡慶伊通概念店開幕，Chatime日出茶太即日起至5/30同步推出「開幕三重送」優惠活動。活動期間只要購買2杯飲品即可參加抽獎，最高有機會整單1元。此外，單筆消費滿250元，還能獲得扭蛋代幣1枚，有機會抽中品牌限量行李箱。現場完成社群打卡分享，也能兌換限定小禮物。

門市地址：台北市中山區伊通街109號

門市電話：(02) 2518-2098

Chatime日出茶太伊通店開幕優惠活動整理

活動期間：即日起至5月30日

活動內容：